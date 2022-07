Ile powinien zarabiać nauczyciel?

Odwiedzi są skrajnie różne. Od: ani grosza więcej niż teraz, bo za 18 godzin pracy tygodniowo nic więcej się nie należy, do: co najmniej tyle, ile wynosi średnia krajowa. Na tym tle od lat toczy się dyskusja. Nierozwiązywalna, o czym świadczy kolejna jej fala tym razem wywołana zmianami, które szykują się w związku z kolejną nowelizacją Karty nauczyciela. Jednym z jej głównych celów jest podniesienie wynagrodzeń dla nauczycieli i atrakcyjności zawodu nauczyciela. Tyle że odpowiedzi na pytanie o docelową wysokość wynagrodzenia w niej nie znajdziemy.

Prestiż zawodu nauczyciela coraz częściej jest sprowadzany do wysokości wynagrodzenia, a te nie są "najwyższych lotów".

Mimo to część naszego społeczeństwa uważa, że nauczyciele zarabiają za dużo, czemu dają wyraz w licznych komentarzach.

Wynagrodzenia nauczycieli powinny być zróżnicowane nie tylko ze względu na stopień awansu zawodowego.

"Nauczyciele niech się wezmą za nauczanie dzieci, a nie ciągle chcą podwyżek. Im ciągle mało. Dlaczego nie pracują 8 godzin, bo by się próżniaki przemęczyły. Klasówki i dyktanda można sprawdzać w szkole. Powinny się zrobić tak, że jak nie zda dziecko, to nauczyciel nie umie nauczyć i zwolnić nieroba" – napisała jedna z internautek w komentarzu pod tekstem: 20-procentowa podwyżka płac nauczycieli jest możliwa. "Za lata krzywd”.

Komentarz, jak komentarz – wiele jest takich, w których internauci bardzo krytycznie podchodzą do dyskusji o podwyżkach dla nauczycieli. Jeśli wierzyć like’om pod tym tekstem, to 31 proc. obserwujących podzieliło te poglądy. Ile zatem powinni zarabiać nauczyciele?

Resort wylicza stawki dla nauczycieli

Wykładnię przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki doskonale znamy. Resort określił ją w informacji na temat średnich miesięcznych zarobków nauczycieli (brutto) po wejściu w życie nowelizacji podwyższającej wynagrodzenia nauczycieli początkujących oraz w projekcie rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzeń. I tak w przypadku nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynagrodzenie to:

- w przypadku nauczycieli początkujących nie będzie niższe niż 3424 zł i wyniesie średnio 4432,15 zł (od 1 września 2022 r.);

- w przypadku nauczycieli mianowanych nie będzie niższe niż 3597 zł i wyniesie średnio 5318,58 zł (a więc tyle, ile obecnie);

- w przypadku nauczycieli dyplomowanych nie będzie niższe niż 4224 zł i wyniesie średnio 6795,97 (czyli tyle, ile obecnie).

MEiN twierdzi wprawdzie, że te wynagrodzenia powinny być wyższe, ale to wszystko, na co budżet państwa obecnie stać, a na inne rozwiązania (zwiększenie wynagrodzeń poprzez znaczne zwiększenie pensum) związkowcy się nie zgodzili.

Związkowcy: 20 proc. więcej i już

Jak wiadomo, zupełnie inną wizję mają w tej sprawie związki zawodowe i - mimo dzielących je poglądów - są w tej kwestii wyjątkowo zgodne: chcą 20 proc. więcej dla nauczycieli na wszystkich szczeblach awansu zawodowego. Docelowo zaś ta wysokość wynagrodzenia powinna być związana z przeciętnym średnim wynagrodzeniem w gospodarce uspołecznionej.

20-procentowa podwyżka w tym roku byłaby - zdaniem Jerzego Ewertowskiego, członka prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” - jedynie indeksacją wynagrodzeń nauczycielskich. Od nowego roku (szkolnego) należałoby natomiast rozpocząć dyskusję nad kolejnym przyrostem wynagrodzeń i zmianą systemu.

Nadzieję na to, że owe 20-proc. jest jeszcze możliwe daje nauczycielom uchwała senackiej Komisji Edukacji Nauki i Sportu, która przyjęła m.in. taką poprawkę do przyjętej przez Sejm 23 czerwca ustawy nowelizującej Kartę nauczyciela. Senat będzie je głosował na posiedzeniu 3-4 sierpnia, a Sejm – na posiedzeniu 5 sierpnia.

Na razie nie ma innych przesłanek, by w kwestii wynagrodzeń nauczycielskich w tym roku miało się coś jeszcze zmienić. Negocjacje w sprawie zmiany owego systemu zostały w styczniu praktycznie zerwane, a spotkanie 19 lipca wiceministra Piontkowskiego ze związkowcami miało charakter czysto informacyjny.

Wyższa płaca? Tak, ale za pracę

Prof. Antonii Jeżowski, ekspert w sprawach finansowania oświaty, nie widzi możliwości, by strony rządowa i związkowa miały dojść do szybkiego porozumienia, ponieważ nie dostrzegają one podstawowych problemów. Bo - z jednej strony - związkowcy cały czas naciskają, żeby wszyscy nauczyciele, w każdym zakątku kraju zarabiali tak samo.

- Nie rozumiem tej postawy związków zawodowych... Uważam, że nauczycielom należy się podwyżka, ale nie wiem, czy lansowana przez związkowców od lat koncepcja typu wszystkim po równo, bez względu na to czy miałoby to być 1000 zł czy 3000 zł, jest po prostu nieuczciwa wobec tych, którzy żyją w środowiskach, gdzie koszty utrzymania są wyższe w stosunku do tych regionów, w których jest inaczej – wyjaśnia.

Zbliżeniu stanowisk nie służy też to, jak Ministerstwo Edukacji i Nauki definiuje wynagrodzenia nauczycieli. W ich skład zalicza wszystkie wypłaty (poza socjalnym), które stanowią dochód nauczyciela - czyli jeśli ktoś dostał nagrodę, to się ją teoretycznie dzieli na wszystkich nauczycieli itd., bo to wynagrodzenie uśrednione... To raczej dziwaczne. Dlatego m.in. konieczna jest zmiana całego systemu wynagradzania.

- Co z tego, że po raz kolejny dorzucimy trochę pieniędzy nauczycielom i to wszystkim po równo. Znowu wszyscy - po równo - będą niezadowoleni – mówi Antoni Jeżowski.

Proponuje, by odnieść te wynagrodzenia do warunków, nakładu oraz jakości pracy nauczyciela. Na przykład promować nauczycieli pracujących w dużych oddziałach klasowych. I jeżeli np. w ogólniakach jest średnio 22 uczniów, a ktoś ma w klasie 30, to za tych ośmiu powinien dostać dodatek, np. dodatkowe 100 zł za ucznia.

- Gdyby dzisiaj minister wyszedł z taką inicjatywą, gdyby powiedział, że podwyżka dla nauczycieli będzie, ale zmieniamy system i nauczyciele obok pensji tej podstawowej, która widnieje w tabeli, będą dostawać dodatek za warunki pracy z uczniami - i ten dodatek będzie liczony tak i tak, na co wyasygnujemy tyle milionów złotych - to te pieniądze popłynęłyby do nauczycieli, którym wyższe wynagrodzenie się należy – argumentuje prof. Jeżowski.

