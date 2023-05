Ile tak naprawdę zarabiają nauczyciele?

Ile powinien, a ile zarabia nauczyciel? To pytanie, które po informacjach podsumowujących działalność MEiN pod rządami ministra Przemysława Czarnka nurtuje już całe społeczeństwo. Podawane kwoty wprost rażą wysokością, ale to za mało, by przyciągnąć chętnych do zawodu.

Ministerstwo Edukacji i Nauki pokazało wysokie wzrosty zarobków nauczycieli. Kwoty budzą podziw, choć z wzrostami minimalnego wynagrodzenia po prostu przegrywają.

Nauczyciele nie są zadowoleni z zarobków i rozglądają się za inna pracą.

W efekcie oświata poszerza zakres deficytowych zawodów.

Średnie zarobki nauczycieli dyplomowanych w wysokości 7326 zł, nauczycieli mianowanych w wysokości 5733 zł oraz początkujących w kwocie 4778 zł, które tak mocno wybrzmiały w minionym tygodniu, a zwłaszcza wzrosty płac o 76 proc. w przypadku nauczycieli początkujących oraz po 47 proc. w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych nie są wartościami nowymi.

Ministerstwo Edukacji i Nauki pokazuje je od co najmniej początku września, kiedy się okazało, że podwyżka dla nauczycieli w tym roku nie wyniesie ani 9 proc. - jak chciał minister, ani 20 proc. jak mniej więcej chcieli związkowcy, ale 7,8 proc. Więc środowisku to spojrzenie jest znane. Dla jasności przekazu - to są kwoty brutto, w dodatku średnie, a więc uwzględniające wszelkie dodatki, jakie nauczyciele dostają, godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz - o czym część nauczycieli zazwyczaj zapomina - trzynastą pensję, wypłacaną w lutym.

Mimo to zawsze, gdy taka informacja idzie w eter, podnoszą się głosy sprzeciwu, że przecież nauczyciele tyle nie zarabiają, oraz jednocześnie - z drugiej strony - narasta fala krytyki, że za 18 godzin pracy i mnóstwo wolnego tak wysoka płaca się nie należy.

Nie będę tu przywoływał różnych wypowiedzi internautów, bo większość wnikliwych czytelników je zna. Pytanie jednak brzmi - czy podane wyżej kwoty, to dużo, czy mało. I czy wzrosty, którymi tak mocno epatuje ministerstwo są autentyczne.

Zarobki nauczycieli od zawsze były żenująco niskie

Co do drugiej kwestii nie mam cienia wątpliwości. Zarobki nauczycieli od zawsze były żenująco niskie, więc każda podwyżka stanowi duży skok. Dla zachowania równowagi wypada jednak wspomnieć, że w ostatnich latach, kiedy zarobki nauczycieli pięły się w górę, rosło również wynagrodzenie minimalne. I tak - w bazowych latach dla zestawienia MEiN, wynosiło ono 1500 zł (brutto) w 2012 r. oraz 1850 zł (brutto) w 2016 r., natomiast obecnie jest to 3450 zł, a od 1 lipca będzie 3600 zł (brutto).

Więc to minimalne wynagrodzenie wzrosło o 130 proc. w stosunku do roku 2012 i o 86 proc. wobec roku 2016, a za dwa miesiące będzie to odpowiednio o 140 proc. i o 94 proc. więcej. Problematyczne jest więc twierdzenie, że wzrost o 47 proc. czy nawet 76 proc. w przypadku najmniej zarabiających był spektakularny. Z tych wyliczeń wynika wręcz, że nauczyciele zarabiają relatywnie mniej niż na początku drugiej dekady tego tysiąclecia. Dla jasności - wtedy też kiepsko zarabiali.

Mimo tej przykrej konstatacji warto odnieść się do drugiego pytania - czy kwoty podane jako średnie (z całym bagażem uwag, jakie się formułuje do tej średniej, w tym m.in., że jest to wartość teoretyczna) to dużo? Odpowiedź może być tylko wymijająca - to zależy. Bo jeśli ktoś zbliża się do podanych średnich, to raczej powodu do narzekania mieć nie powinien. Problem w tym, że większość nauczycieli takich kwot na swoich paskach z wypłatami nie widzi.

Badania nie potwierdzają wysokich zarobków nauczycieli

Pokazują to wyraźnie wyniki badania Niezależnego Związku Zawodowego Oświata Polska, przeprowadzonego wśród nauczycieli, które zostały zaprezentowane na konferencji „Nauczyciel, czyli kto?”. Okazuje się, że blisko 56 proc. badanych zarabia od 3000 do 4000 zł (netto), mimo iż 80 proc. z nich było w wieku powyżej 36 lat i prawie tyle samo miało staż dłuższy niż 11 lat. Przekłada się na kwoty od 3917 zł - 5384 zł (brutto) a więc o 700-600 zł mniej niż wskazana przez MEiN kwoty dla nauczycieli początkujących i mianowanych.

Natomiast tylko niewiele ponad 20 proc. badanych przyznało się do zarobków (od 4001 do 5000 zł na rękę, a więc od 5384 zł do 6850 zł brutto). Na zarobki między 6850 zł brutto a 9784 zł wskazało zaś niecałe 9 proc. Powyżej tej ostatniej kwoty zarabia tylko 0,5 proc. badanych.

Po drugiej zaś stronie zarobków stoi blisko 15-proc. rzesza nauczycieli, którzy o przekroczeniu bariery 3000 zł netto (3917 brutto) tylko marzą.

W zaprezentowanym przez NZZOP badaniu ponad 83 proc. respondentów stwierdziło, że jest niezadowolonych ze swojego wynagrodzenia, w tym 46,4 proc., że bardzo. Co więcej, ponad 64 proc. wskazało, że w ciągu ostatnich dwóch lat myślała o zmianie zawodu.

W tym miejscu można by wskazać, że dzisiaj o takiej zmianie nikt nie myśli, ale nie oszukujmy się - niemal dokładnie dwa lata temu minister Czarnek obiecał nauczycielom podwyżki i w pewnym stopniu one się dokonały.

Branża edukacyjna jako jedyna w 2023 r. odnotowała więcej zawodów deficytowych, niż w 2022 r.

Mimo wskazanych na wstępie wzrostów obecnie oferowane nauczycielom zarobki są po prostu za małe. Nauczyciele nie chcą pracować w swoim zawodzie, co potwierdzają również badania rządowe. Z raportu „Barometr zawodów” przygotowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wynika, że trudna sytuacja w sektorze edukacji obserwowana dotychczas w szkolnictwie branżowym rozszerzyła się także na szkoły ogólnokształcące i specjalne.

Zdaniem autorów raportu - nieatrakcyjne wynagrodzenia oraz pogorszenie wizerunku pracy nauczyciela zniechęcają potencjalnych kandydatów. W efekcie branża edukacyjna jako jedyna w 2023 r. odnotowała więcej zawodów deficytowych, niż w 2022 r.

- Deficyt nauczycieli praktycznej nauki zawodu w 2023 r. pojawi się w 258 powiatach (na 380 w kraju), nauczycieli przedmiotów zawodowych w 254, nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w 258, nauczycieli szkół specjalnych w 219 - czytamy w raporcie.

Problem jest poważny o czym świadczy fakt, że został on wpisany do projekt Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2023, który jest obecnie konsultowany.

