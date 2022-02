Jak uczyć dzieci przedsiębiorczości? Oni znaleźli sposób

- Dzięki zastosowaniu metody nauki przez zabawę, projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki" w ciekawy sposób przybliża najmłodszym tematykę podstaw ekonomii. Poznawanie nowych zagadnień związanych z gospodarką miasta i szeroko rozumianą przedsiębiorczością aktywizuje dzieci oraz pozwala im w kreatywny sposób podchodzić do wyboru przyszłej ścieżki edukacji. Projekt to cenna lekcja dla dzieci, które w przyszłości wykorzystają w praktyce poznane mechanizmy biznesowe oraz nabyte umiejętności interpersonalne - mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Rekrutacja do tegorocznej edycji projektu potrwa do 8 lutego. Uczestnicy projektu, czyli dzieci w wieku 6-10 lat, mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, rozwijając przy tym tzw. kompetencje miękkie, m.in. umiejętność pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, wiarę we własne możliwości, kreatywność, zdolność do planowania i konsekwentnej realizacji przedsięwzięć. Projekt realizowany we współpracy z lubelskimi firmami oraz przedstawicielami przemysłów kreatywnych będzie trwał do czerwca. Przystąpić mogą do niego placówki oświatowe, firmy prowadzące działalność na terenie Miasta Lublin oraz przedstawiciele przemysłów kreatywnych.

Projekt realizowany jest przez Miasto Lublin oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. To kolejny projekt inicjowany przez miasto, wpisujący się w działania związane z otrzymaniem tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

W 2021 r. w projekcie „Przedsiębiorcze Dzieciaki" udział wzięło 370 dzieci z 15 placówek oświatowych z Lublina, 23 nauczycieli oraz 26 studentów. Przeprowadzono 60 godzin zajęć lekcyjnych i zorganizowano 35 wizyt w lubelskich przedsiębiorstwach. Ponad 40 godzin zajęły odwiedziny w halach produkcyjnych, gdzie dzieci mogły zobaczyć proces przygotowywania kultowych, lubelskich produktów lub przekonać się, jak wygląda praca na różnych stanowiskach.

Biznes od września w szkołach średnich

Przypomnijmy, MEiN zapowiedziało zmiany w nauczaniu przedsiębiorczości w szkołach średnich. - Chcemy, aby od 1 września 2023 r. podstawy przedsiębiorczości zostały zastąpione nowym przedmiotem: biznes i zarządzanie – powiedział 20 stycznia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Zdaniem Czarnka, wciąż za mało jest praktycznych aspektów przedsiębiorczości biznesu i zarządzania.

"Chcemy, żeby odsetek osób mających wiedzę na temat podstawowych pojęć dotyczących finansów i biznesu był w Polsce zdecydowanie wyższy, niż średnia światowa" - powiedział szef MEiN.