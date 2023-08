Jak wyliczyć świadczenie urlopowe dla nauczycieli? Sprawa nie jest jasna

W planowanych przepisach brak przesądzenia, w jaki sposób wyliczyć świadczenie urlopowe dla nauczycieli w roku 2023 biorąc pod uwagę, że będą obowiązywały dwie wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. ZPP interweniuje w tej sprawie.

Związek Powiatów Polskich (ZPP) zwraca uwagę na kwestię zwiększenia od 1 lipca 2023 r. wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zdaniem ZPP nie wiadomo teraz, jak wyliczyć świadczenie urlopowe dla nauczycieli w roku 2023.

Podczas najbliższego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego będzie omawiana kwestia zwiększenia od 1 lipca 2023 r. wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

W opinii ZPP w sprawie pojawiają się dwie wątpliwości:

Po pierwsze zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy budżetowej na rok 2023 równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na rok 2023 pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września 2023 r. Natomiast w myśl art. 4 ustawy jednostki samorządu terytorialnego otrzymają w 2023 r. 147 866 tys. zł na uzupełnienie części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Andrzej Płonka, prezes ZPP pyta zatem, w jakim terminie zostanie wypłacona samorządom ta kwota.

Zauważa też, że planowana zmiana wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w trakcie roku 2023 stwarza wątpliwości co do sposobu wyliczenia na rok 2023 wysokości świadczenia urlopowego dla nauczycieli. Zgodnie bowiem z Kartą nauczyciela z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego - określają to przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

"W przepisach brakuje więc przesądzenia, w jaki sposób wyliczyć świadczenie urlopowe dla nauczycieli w roku 2023 biorąc pod uwagę, że będą obowiązywały dwie wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS" - zauważa ZPP.

Związek Powiatów Polskich zwraca się do resortu edukacji o wyjaśnienia.

