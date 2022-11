Jest nadzieja na zmianę rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela

– Wydaje się, że przedstawiciele MEiN zrozumieli problem punktów w ocenie pracy nauczyciela, bo zaczęli się zastanawiać, jak to rozwiązać. Zaproponowaliśmy, żeby ta ocena była zero-jedynkowa. Teraz, w dyskusji z dyrektorami, chcemy potwierdzić skuteczność takiego rozwiązania – wyjaśnił Krzysztof Baszczyński po spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Przedstawiciele ZNP dyskutowali w MEiN o kryteriach oceny pracy nauczycieli.

Według nich dyrektorzy tworzą do kryteriów wskaźniki oceny, których być nie powinno.

Zamiast punktów proponują rozwiązanie zero-jedynkowe - spełnia/nie spełnia. MEiN się zastanawia.

Wtorkowe (15.listopada) robocze spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, a dokładnie kierownictwa Departamentu Współpracy z Samorządem z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego, której przewodniczył wiceprezes Krzysztof Baszczyński, było pierwszym po tym, jak 9 listopada strony postanowiły zakopać topór wojenny i przystąpić do pracy merytorycznej.

Zgodnie z zapowiedzią dyskusja dotyczyła istotnej kwestii oceny pracy nauczycieli w oparciu o kryteria określone przez ministra edukacji i nauki w rozporządzeniu z 30 sierpnia br. na podstawie delegacji, jaką wprowadziła ostatnia nowelizacja ustawy - Karty Nauczyciela.

Chodzi przede wszystkim o par. 3 rozporządzenia, który mówi, że to dyrektor ustala poziom spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela w punktach:

od 0 do 30 – w przypadku oceny poprawności merytorycznej i metodycznej prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

od 0 do 5 – w przypadku pozostałych kryteriów oceny pracy, określonych w rozporządzeniu.

- Jeżeli mamy 9 kryteriów, za które można dostać różną liczbę punktów, to w każdej szkole ta liczba punktów będzie różna, a przecież suma tych punktów może być albo przepustką do awansu, albo do oceny przy awansie – wyjaśnia Krzysztof Baszczyński.

Wariant do odrzucenia

Dlatego w opinii związku zawarta w ustawie delegacja powinna zostać z niej wyrzucona, zwłaszcza że już raz - w 2019 r. - tak się stało. I taki wniosek zostanie przez związek złożony w trakcie prac Senatu nad ustawą Lex Czarnek.

- To jest ten najdalej idący wariant, czyli zmiana w ustawie. I w czasie posiedzenia Senatu będziemy do niego przekonywać - zapowiada Krzysztof Baszczyński.

Podkreśla jednocześnie, że związkowcy znają realia i wiedzą, że nawet jeśli Senat przyjmie taką poprawkę, to Sejm ją odrzuci. Dlatego rozwiązanie problemu widzi w zmianach poczynionych w samym rozporządzeniu, do czego stara się przekonać kierownictwo resortu.

– Jeżeli mamy nie dopuścić do tworzenia przez dyrektorów wskaźników oceny – a przykłady szkół z Gdańska i Kalisza, gdzie wprowadzono ich całe mnóstwo, w sposób szczególny tego dowodzą – to zmian musimy dokonać w samym rozporządzeniu. Miałoby to polegać na wyrzuceniu z niego punktacji – wyjaśnia Krzysztof Baszczyński.

9.11 doszło do historycznego spotkania (fot. MEiN)

W ocenie przedstawicieli ZNP dopóki rozporządzenie będzie stanowiło, że każdemu kryterium przyporządkowana jest odpowiednia liczba punktów, dyrektorzy będą tworzyć wskaźniki. Nawet dla własnego bezpieczeństwa. I nikt nie może im tego zabronić, chociaż samych regulaminów z tym związanych tworzyć im nie wolno.

- Wydaje się, że przedstawiciele MEiN rozumieją problem, bo zaczęli się zastanawiać, jak to rozwiązać. Dlatego zaproponowaliśmy, żeby ta ocena była zero-jedynkowa, czyli spełnia/nie spełnia. Umówiliśmy się, że w następny czwartek (24 listopada) zrobimy Komisję Pedagogiczną z udziałem dyrektorów, od których chcemy się dowiedzieć, jak oni widzą rozwiązanie tej sprawy, czy rzeczywiście wyeliminowanie punktacji przy pozostawieniu kryteriów coś w tej materii zmieni – mówi Krzysztof Baszczyński.

Zapowiada jednocześnie, że związkowcy spodziewają się, iż 30 listopada na spotkaniu z ministrem Przemysławem Czarnkiem sprawa ta zostanie ostatecznie ustalona. Tym bardziej że w czasie pierwszego spotkania z ministrem ten wykazywał pełne zrozumienie dla tego problemu.

– Teraz pokazaliśmy, do czego może doprowadzić tak skonstruowane rozporządzenie i punktowanie kryteriów – mówi. Podkreśla przy tym, że dla ZNP najlepiej byłoby, żeby z ustawy ta delegacja do rozporządzenia zniknęła.

– Przecież z tego wycofała się minister Anna Zalewska. Przy czym ona się wycofała i z kryteriów, i ze wskaźników. A teraz są tylko kryteria, które wywołują to, że są też wskaźniki – zauważa.

Przełomowe spotkanie

Warto przypomnieć, że pierwsze spotkanie kierownictwa ZNP z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem odbyło się 9 listopada br. W jego trakcie związkowcy przekazali szefowi MEiN rekomendacje i postulaty środowiska dotyczące m.in.:

- poprawy sytuacji materialnej nauczycieli poprzez powiązanie systemu wynagradzania nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, finansowania wynagrodzenia nauczycieli z budżetu państwa oraz podjęcie prac nad obywatelskimi projektami ustaw ZNP w tej sprawie;

- wzrostu wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami;

- zwiększenia przyszłorocznej subwencji oświatowej tak, aby zabezpieczała ona prawidłową realizację zadań edukacyjnych przez samorządy oraz umożliwiła spełnienie postulatu ZNP dotyczącego co najmniej 20-procentowego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli;

- uregulowania na nowo spraw emerytalnych i możliwości podejmowania pracy w szkole przez nauczycieli na świadczeniach kompensacyjnych;

- propozycji nowelizacji Karty Nauczyciela w obszarze oceny pracy nauczycieli (zmiana delegacji ustawowej – wykreślenie kryteriów dokonywania oceny);

- wycofania się z rozwiązań zawartych w nowelizacji prawa oświatowego, tzw. ustawie lex Czarnek 2.0, które prowadzą do:

przywrócenia centralnego zarządzania oświatą i odebrania szkołom autonomii;

zatrudniania w publicznych przedszkolach osób niebędących nauczycielami;

zawieszania nauczycieli pełniących funkcję dyrektora szkoły bez złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w sprawach „związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów”;

kontroli działalności stowarzyszeń i innych organizacji w szkołach, co nie tylko ograniczy ich wsparcie dla systemu oświaty, ale zablokuje ich działalność w szkole.

Warto podkreślić, że rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu w sprawie oceny pracy nauczycieli były już krytykowane przez ZNP na etapie oceny projektu. Wskazano w niej m.in., że wprowadzenie sytemu opartego na punktach i procentach spowoduje tworzenie przez dyrektorów wewnętrznych uregulowań (np. regulaminów oceniania), mimo braku delegacji ustawowej w tym zakresie.

