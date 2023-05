Jest pomysł na organizację matury z... WF

Egzamin maturalny z wychowania fizycznego? Już rozpoczęło się zbieranie podpisów w tej sprawie pod petycją do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Autorzy petycji twierdzą, że może to być sposobem odwrócenia tendencji, według której polska młodzież tyje najszybciej w Europie.

Polska młodzież tyje najszybciej w Europie - ostrzegają autorzy petycji o włączenie wychowania fizycznego w poczet przedmiotów maturalnych.

Egzamin miałby składać się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

W pierwszej części maturzyści mieliby za zadanie m.in. wykonać rzuty osobiste do kosza czy trafić do bramki z 11 metrów. W drugiej musieliby się wykazać m.in. wiedzą z zakresu przepisów dotyczących różnych dyscyplin sportowych, lub wiedzą z zakresu zdrowego odżywiania.

- Według najnowszych badań Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Na ten stan rzeczy składa się wiele czynników, ale kto, jeśli nie szkoła powinna zadbać o kształtowanie zdrowych postaw i nawyków młodych ludzi w Polsce? - pytają autorzy petycji.

Jak argumentują, sport to ważny element zdrowego społeczeństwa nie tylko w aspekcie zdrowotnym, ale także w rozwijaniu umiejętności społecznych oraz umiejętności pracy w grupie. Ich zdaniem, poprzez aktywność fizyczną młodzież może się także nauczyć wytrwałości, samodyscypliny a także radzenia sobie ze stresem.

WF na maturze podniesie rangę sportu w oczach młodych ludzi

Zdaniem autorów petycji obecnie wychowanie fizyczne traktowany jest jako przedmiot drugiej kategorii, a nawet jako "mniej ważny niż pozostałe przedmioty szkolne". Ponadto - jak piszą dalej - same zajęcia raczej zniechęcają, zamiast zachęcać młodzież do sportu. Efektem ma być to, że sami uczniowie nie przykładają do wychowania fizycznego należytej wagi.

Autorzy petycji chcą, aby wychowanie fizyczne znalazło się na maturze jako przedmiot dodatkowy. Miałoby to podnieść rangę sportu w oczach młodych ludzi.

- Wprowadźmy WF na maturę - to ważny i potrzebny przedmiot, nie powinien być bagatelizowany - napisał w mediach społecznościowych Marcin Lewandowski, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy w biegach na 800 i 1500 metrów.

Traf do kosza i odpowiedz na pytanie o błonnik

Autorzy petycji przygotowali także przykładowy test matury z wychowania fizycznego (do pobrania w dziale "Multimedia"). Miałaby się składać z dwóch części: praktycznej i teoretycznej.

W pierwszej z nich, ewentualni maturzyści mieliby np. wykonać trzy rzuty osobiste do kosza, trafić do bramki z 11 metrów czy wykonać tzw. start niski z bloków startowych.

Druga część to odpowiedzi na pytania m.in. o to, co to jest pozycja spalona w piłce nożnej, w której dyscyplinie występuje libero, co jest źródłem błonnika lub zadanie polegające na obliczeniu własnego wskaźnika BMI (z ang. body mass index, czyli wskaźnik masy ciała).

Akcję zbierania podpisów zainicjowała sieć sklepów ze sprzętem sportowym Decathlon.

