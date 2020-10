Jest szansa, że sprawy oświaty ruszą do przodu

Dla przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność połączenie dwóch ministerstw w jedno – edukacji i nauki, to szansa na zrealizowanie postulatu podniesienia jakości kształcenia kadr pedagogicznych. W samym ministrze Przemysławie Czarnku widzi zaś partnera, który wie, czego chce. Dlatego wierzy, że solidarności oświatowej w końcu uda się zrealizować najważniejszy punkt porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. – zmianę systemu wynagradzania nauczycieli. Chce też przekonać rząd do określenia standardu edukacyjnego. Jedyne co go martwi, to fakt, że wszelkie negocjacje w kluczowych sprawach trzeba rozpocząć od zera.