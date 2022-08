Kadrowy dramat w oświacie. Brakuje ponad 16 tys. nauczycieli

Brakuje ponad 16 tys. nauczycieli, to blisko 4 tys. więcej niż w poprzednim roku szkolnym (Fot. Shutterstock.com)

Brakuje ponad 16 tys. nauczycieli, to blisko 4 tys. więcej niż w poprzednim roku szkolnym - powiedział wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Ocenił, że może to być podyktowane wprowadzeniem "kwestii psychologiczno-pedagogicznych do szkół".