Kary dyrektorskie już obowiązują. Czego mogą dotyczyć i jak je stosować?

"Wyposażenie" dyrektora szkoły w możliwość nakładania kar w postaci prac porządkowych czy innych czynności na rzecz szkoły lub środowiska szkolnego to nowość w tym roku szkolnym. Co ciekawe to rozwiązanie nie budzi kontrowersji w szkołach, a wprost przeciwnie – zostało przyjęte z dużym zadowoleniem. – W końcu uporządkowano to, co od dawna stosowaliśmy – mówią dyrektorzy.

Czyny popełniane przez uczniów mogą nosić znamiona wykroczeń, a nawet przestępstw.

Nie wszystkie muszą kończyć się jednak interwencją policji lub sądu rodzinnego.

Dyrektor może zdecydować, czy nie ukarać krnąbrnego ucznia sprzątaniem lub malowaniem.

Bez względu na to, czy się z tą opinią zgadzamy, czy nie, uczniowie nie są aniołkami, a ich chęć przesuwania granic określonych przepisami wewnątrzszkolnymi oraz obowiązującego prawa rośnie wraz z ich wiekiem. Najczęściej popełniane przez nich czyny są wynikiem niewinnego żartu, który przybrał niespodziewane oblicze, a czasami – co gorsze - świadomego działania. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku mamy do czynienia z wykroczeniem czy nawet przestępstwem, które wymaga od instytucji państwowych i społecznych, a więc również szkół, natychmiastowej interwencji w drodze powiadomienia policji lub sądu rodzinnego. Powiadomienia bez zbędnej zwłoki, żeby nie doszło do zatarcia śladów.

Przy czym należy od razu wspomnieć, że ostatnie zmiany w Kodeksie karnym oraz ustawie o odpowiedzialności nieletnich, którą zastąpiła ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, znacznie zaostrzyły podejście do dzieci i młodzieży, które w jakiś sposób naruszyły przepisy prawa – w przypadku spraw najpoważniejszych, takich jak zabójstwo czy przestępstwo seksualne, obniżyła do 14 lat wiek, w którym dziecko może odpowiadać, jak dorosły. W przypadku lżejszych przestępstw i wykroczeń mogą już odpowiadać dzieci w wieku od 13 lat, natomiast o demoralizacji (która wymaga interwencji sądu rodzinnego) można już mówić w odniesieniu do 10-latków.

Dyrektor może wymierzyć uczniowi karę

Na tle powyższych uregulowań zbawienny dla dzieci i młodzieży wydaje się przepis art. 4 ust. 4 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, który mówi, że:

„W przypadku, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektor tej szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie szkoły”.

Powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy nieletni dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego. Kara ta nie wyłącza również odpowiedzialności nieletniego w sytuacji, gdy uprawnione organy wszczęły postępowanie wskutek zawiadomienia przez inny podmiot.

Czego mogą zatem dotyczyć kary dyrektorskie? Przede wszystkim różnych szkolnych psikusów (tych mniejszych i tych większych), polegających na „śmieceniu, przestawianiu ławek i innych sprzętów szkolnych czy pisaniu na ścianach” – czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji. – „W takich dyrektor będzie miał możliwość nakazania nieletniemu przywrócenia do stanu poprzedniego, czyli uprzątnięcia wyrzuconych przez nieletniego śmieci, ustawienia sprzętów we właściwych porządku czy usunięcia napisu ze ściany”.

Decyzja, czy z takiej możliwości skorzystać, będzie należała zatem wyłącznie do dyrektora szkoły jako podmiotu odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie placówki. Z tym że jeśli rodzice czy sam nieletni nie wyrażą na to zgody, to jest on zobowiązany do zawiadomienia odpowiednich instytucji o demoralizacji ucznia lub popełnieniu przez niego czynu karalnego.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów o demoralizacji można już mówić w przypadku 10-latka (fot. shutterstock).

Kary określone w statucie szkoły

Wygląda na to, że dyrektorzy śmiało podejmą tę odpowiedzialność. Co więcej, z zadowoleniem przywitali przepis w pewnym sensie sankcjonujący to, co dzieje się w szkołach, zwłaszcza ponadpodstawowych.

- Kary mamy określone w statucie i zamierzamy z nich korzystać, zwłaszcza że dotychczas też je stosowaliśmy, bo czasem nagana nie wystarczała. Teraz będzie się to odbywało w sposób bardziej uporządkowany – mówi Agnieszka Nasiko, dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

Podkreśla, że w jej szkole doskonale sprawdzają się prace porządkowe i sprzątanie.

- Uczniowie, którzy źle się zachowali, coś nabroili, sami wręcz proponują: pani dyrektor, to może posprzątamy salę gimnastyczną czy klatkę schodową – stwierdza.

Na pytanie, na jakiej podstawie, odpowiada - przede wszystkim na podstawie zwyczaju, bo tego typu kary nie były uwidocznione w statucie. Podkreśla, że inni dyrektorzy też takie kary stosowali wcześniej, ponieważ one się bardzo dobrze sprawdzają. Rodzice też to przyznają.

- Kiedy rozmawiamy z rodzicami o jakichś nagannych zachowaniach, często sami proponują: – niech syn czy córka zostanie po lekcjach, niech grabi, niech sprząta. Może w końcu coś zrozumie – mówi.

Zastrzega jednak, że takie kary nigdy nie dotyczą poważniejszych zdarzeń, np. bójki między uczniami.

- Te sytuacje rzadko występują, ale się zdarzają. I jeśli dojdzie do pobicia ucznia, nawet poza terenem szkoły, po zajęciach, to wtedy wzywamy policję. Tutaj nie ma już mowy o naganach czy innych karach – wyjaśnia.

Karę trzeba najpierw uzgadniać

Ewa Dziekan-Feliksiak, dyrektor XXX LO w Krakowie, również jest zdania, że wprowadzenie kar dyrektorskich jest bardzo pożyteczne dla wszystkich i przyniesie dobre efekty. Na pytanie, czy będzie z korzystała z nowych uprawnień, odpowiada:

- Ja robię to już od 11 lat. I to nie tylko za zgodą rodziców, ale i na prośbę samych uczniów.

Nie widzi też żadnej trudności w tym, że ewentualna karę trzeba najpierw uzgadniać z rodzicami.

- Jeśli uczeń jest nieletni, to się uzgadnia z rodzicami, a jak jest pełnoletni, to nie – mówi.

W trudnych sytuacjach zarówno uczniowie, jak i ich rodzice są wdzięczni, że dostali drugą szansę. Wspomina, że tak było kilka lat temu, kiedy uczeń dostał do wyboru – albo opuścić szkołę, albo pomalować dwie sale. Wybrał malowanie.

Podkreśla, że w życiu szkoły rzadko kiedy zdarza się konieczność wezwania policji.

- Przez 11 lat miałam tylko raz przypadek zrobienia graffiti na budynku szkolnym. Powiadomiłam policję i znaleźliśmy sprawcę. To był nasz absolwent. W wyniku wyroku sądu zapłacił kilka tysięcy i w tej chwili omija szerokim łukiem wszystkie farby. Wzywałam też policję, gdy ktoś powiadomił o położeniu ładunków wybuchowych przed maturą, ale poza tym nie mieliśmy takich sytuacji. Jest cisza, spokój, młodzież jest bardzo zdyscyplinowana – mówi dyrektorka szkoły.

Podkreśla, że szkoła sama swoim statutem reguluje zachowanie uczniów i ich podejście do dyscypliny. Te kary zaczynają się od upomnienia wychowawcy, poprzez naganę dyrektora, zmianę klasy na równoległą, a kończą na wyrzuceniu ze szkoły.

- W ogóle nie musimy tych kar stosować, bo mamy bardzo dobrą młodzież, tancerzy, którzy chcą uczęszczać do naszej szkoły – stwierdza.

Rodzice mogą się nie zgodzić

Z dużo większą rezerwą do nowych uprawnień dyrektora szkoły podchodzi Aldona Skubiszewska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach. Podkreśla, że zgodnie z przepisami tego typu kary zostały wpisane do statutu, ale jeszcze ich nie miała powodu, by po nie sięgać. Jednak stosowanie kar dyrektorskich budzi u niej pewne obawy.

- Nie czuję się uprawniona do karania ucznia w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dość konkretnym przewinieniem. Uważam, że są organy i instytucje powołane do tego, żeby określić, jakie ta czynność nosi znamiona – czy jest to wykroczenie, czy też złamanie przepisów kodeksu karnego. Dlatego w takich sytuacjach na pewno będę się konsultowała z policją. Mam z nimi dobre relacje, więc myślę, że mi pomogą – stwierdza.

Zwraca też uwagę, że rodzice różnie reagują na próby przywołania do porządku ich pociech. Dlatego nie spodziewa się, by wszyscy chętnie w tym zakresie z dyrektorem szkoły współpracowali, mimo że na początku roku zostali o tej zmianie w przepisach poinformowani.

– Są rodzice, którzy wspierają szkołę i na pewno ten zapis im się spodobał, bo wolą żeby dyrektor sam zareagował i nie powiadamiał organy ściągania, ale są też rodzice, którzy uważają, że ich dziecko jest idealne, zawsze grzeczne i nie można nawet myśleć, żeby ono się dopuściło jakichś wykroczeń. Więc to wszystko będzie zależało od konkretnej sytuacji – wyjaśnia.

