Kiedy te matury?

Ale w dobie szalejącej pandemii koronawirusa wszystko może się zdarzyć. Zapytaliśmy więc dyrektorów szkół, co o takiej ewentualności sądzą.

Za późno, by coś zmieniać

– Przesunięcie matury to zły pomysł. Uczniowie w tej chwili są już bardzo zmęczeni nauką zdalną i tak naprawdę są w stanie zmobilizować się na ten ostatni rzut w maju. Jeśli będą mieli jeszcze miesiąc przed sobą, to przestaną się w ogóle przygotowywać, czyli będzie tak, jak w ubiegłym roku, kiedy część maturzystów przyznała się, że przez cały miesiąc nic nie robiła. Było ciepło, relaksowali się, przestali się przejmować – mówi Dorota Suchacz, dyrektor LO nr II w Gdańsku.

Jej zdaniem jest już za późno na podjęcie takiej decyzji. Powinna być ona podjęta w styczniu. Nie podziela też opinii, że matury próbne wypadły bardzo źle.

– Mam już wyniki matury próbnej i są one dosyć zaskakujące. Bo z jednej strony nie są złe, ale z drugiej zwiększyła się rozpiętość między osiągnięciami uczniów z przedmiotów rozszerzonych. I jeśli wynosiła ona dotychczas maksymalnie 20 proc., to teraz nawet 40 proc. To może świadczyć o tym, że nie każdy uczeń radzi sobie z pracą zdalną i potrafi sobie odpowiednio ją zorganizować. To zależy również od siły psychicznej ucznia – wyjaśnia.

Młodzież jest w rytmie

Bardzo dobre wyniki z matury próbnej uzyskali uczniowie I LO w Lublinie. Dlatego obecna sytuacja nie niepokoi dyrektora Stanisława Stonia.

– Nie uważam, żeby przeniesienie matury było konieczne. Po pierwsze dlatego, że wymagania są obniżone. A po drugie, egzaminy próbne, które przeprowadziłem ze wszystkich przedmiotów, poszły bardzo dobrze – wyjaśnia i dodaje: – Dużo pracujemy, odbywamy regularne lekcje 30-minutowe przy komputerze, więc nie sądzę, żeby miesiąc mógł tu coś zmienić.

Jego zdaniem młodzież teraz jest w rytmie pracy. Kończy naukę 23 kwietnia i po krótkiej przerwie przystąpią do matury już 4 maja. Danie im teraz kolejnego miesiąca, na pewno wybiłoby ich z uderzenia.

– Na podstawie wieloletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że część uczniów w tym dodatkowym czasie w ogóle by nie zajrzała do książek. Dodatkowe konsultacje też niewiele tu pomogą, bo z nimi różnie bywa. Codziennie mobilizuję nauczycieli do dodatkowych zajęć, ale oni nie zawsze mają co robić – podkreśla dyrektor Stoń.

W możliwość zaszczepienia maturzystów po prostu nie wierzy.

– Obecnie to nierealne i według mnie niewskazane. Niby mówi się, że w szpitalach covidowych lądują osoby coraz młodsze, ale to nie są 19-latkowie. Wszyscy chcieliby się teraz zaszczepić – komentuje.

Teraz maj, na stałe w czerwcu

– Matura w czerwcu? Nie jest to nowy pomysł. Jako dyrektorzy wielokrotnie już go zgłaszaliśmy, bo matura w maju rozkłada szkołę. Młodsze klasy tracą lekcje, ponieważ nauczyciele są zaangażowani w maturę. I bardzo często jest tak, że polonista idzie na lekcje fizyki, bo fizyk akurat uczestniczy w egzaminie maturalnym. Natomiast po zakończeniu roku szkolnego jest zupełnie inna sytuacja i jedynie nauczyciele mieliby więcej pracy podczas wakacji, bo i tak są zaangażowani przy rekrutacji. Więc moim zdaniem to pomysł do rozważenia – mówi Jacek Ślósarz, dyrektor I LO w Myślenicach.

Nie uważa jednak, że takie zmiany powinny być robione akurat teraz, bo nie wiadomo, jakby się na to zapatrywali maturzyści, którzy ostro przygotowują się do egzaminów w maju. Jego zdaniem opóźnienie matury o miesiąc może by im wyszło na dobre, ale nie wszystkim.

– Jak ktoś jest dobry teraz, to będzie dobry i za miesiąc – mówi. – A nawet bardzo dobry, bo sobie coś jeszcze powtórzy. Będzie miał jeszcze konsultacje, będzie mógł jeszcze pewne rzeczy przetrawić. Ale z drugiej strony są też i tacy uczniowie, że jak coś ma być za miesiąc, to i tak będą się uczyli trzy dni przed egzaminem. I dla nich ta zmiana nie będzie miała żadnego znaczenia.

– Więc docelowo rozważałbym taką możliwość, bo kiedy trwa nauka zdalna, to pewne warianty rozwiązań można przetestować. Ale niekoniecznie w tym roku, bo maturzyści są już nastawieni na egzamin w maju. Poza tym może się okazać, że matura w maju to jedyne wyjście, bo w szpitalach miejsc już praktycznie nie ma, a coraz młodsze osoby zaczynają chorować – tłumaczy Jacek Slósarz.

Zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, matura 2021 rozpocznie się 4 maja egzaminem z języka polskiego i potrwa do 20 maja.