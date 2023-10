Koalicja Obywatelska zagwarantowała nauczycielom 30 proc. podwyżki. Może być jednak różnie

W apelu do Prezydenta RP o powierzenie partiom opozycyjnym misji utworzenia rządu Donald Tusk podkreślił, że nauczyciele czekają na 30-proc. podwyżki. Tym samym ją zagwarantował. Może być jednak różnie.

Koalicja Obywatelska potwierdza chęć podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc. już od nowego roku.

Trzecia Droga oraz Lewica, czyli partie, które najprawdopodobniej będą współrządziły krajem, zapewne się na to zgodzą.

Prawo i Sprawiedliwość się nie poddaje i może obiecać całkiem sporo.

"Obiecanki cacanki, a głupiemu radość" - mówi jedno z powiedzeń. Jest jednak i takie: "Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta". I wygląda na to, że w tej walce o władzę, która toczy się na naszych oczach, środowisko nauczycielskie może coś wygrać, ponieważ podwyżka wynagrodzeń znacząco przekraczająca zagwarantowane w budżecie 12,3 proc. jest już przesądzona.

Donald Tusk zapewnia o realizacji postulatu podwyższenia wynagrodzeń nauczycielskich o 30 proc.

Potwierdził to Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, we wczorajszym (17.10) apelu do prezydenta Andrzeja Dudy. Apelował, by prezydent uznał fakt, iż Zjednoczona Prawica nie jest już zdolna do rządzenia i jak najszybciej powierzył misję utworzenia rządu tzw. partiom opozycji demokratycznej.

- Panie prezydencie, ludzie czekają, choćby nauczyciele, na te 30-procentowe podwyżki, czy sfera budżetowa - powiedział Donald Tusk.

- Chcemy dać podwyżki od 1 stycznia. To się ludziom należy i to powinno nastąpić już znacznie wcześniej. 30 proc. to jest rekompensata dla nauczycieli. Z całą pewnością to wyrównanie się należy, bo ten zawód jest jednym z najbardziej spauperyzowanych w ostatnich latach - mówił z kolei rzecznik PO Jan Grabiec w Polsat News.

Nie wydaje się bowiem, by Trzecia Droga i Lewica miały nie poprzeć takiego rozwiązania, chociaż obie partie nieco inaczej widzą sposób dochodzenia nauczycieli do normalnych zarobków.

Liderzy Trzeciej Drogi proponowali nauczycielom średnią krajową na start, a o kolejnych podwyżkach miałyby decydować zdobyte doświadczenie i sukcesy zawodowe. Szybsze dochodzenie do godziwych wynagrodzeń ma zaś zapewnić skrócenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli. Z kolei Nowa Lewica proponowała jak najszybsze podniesienie wynagrodzeń zarówno dla nauczycieli, jak i pozostałych pracowników oświaty o co najmniej 20 proc.; i również - docelowo - powiązanie wynagrodzeń nauczycielskich ze średnią krajową.

Ma być 30 proc. więcej, ale w żaden sposób 1500 zł brutto więcej nie wychodzi

Zatem, jeśli dojdzie do zmiany rządu, 30-proc. podwyżka wynagrodzeń od nowego roku jest już pewna. Ile to będzie? Odnosząc to do obowiązujących w tym roku minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i stosując prosty przelicznik stawka x 30 proc., nauczyciel (z tytułem magistra i pełnym przygotowaniem pedagogicznym - to ważne, bo dla pozostałych te stawki są niższe):

początkujący, który zarabia obecnie minimum 3690 zł brutto, otrzyma 4797 zł brutto;

mianowany, który ma teraz podstawę 3890 zł brutto, otrzyma 5057 zł brutto;

dyplomowany, zarabiający obecnie minimum 4550 zł brutto, otrzyma 5915 zł brutto.

Zatem w żaden sposób nie będzie tu wzrostu o 1500 zł brutto, na który KO wskazuje w dokumencie programowym „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów”. Czytamy w nim:

„Podniesiemy wynagrodzenia nauczycieli o co najmniej 30 proc. Nie mniej niż 1500zł brutto podwyżki dla nauczyciela. Wprowadzimy stały system automatycznej rewaloryzacji”.

Zapewne więc wkrótce będziemy mieli możliwość dowiedzenia się, co autorzy tych słów mieli na myśli. Na marginesie, warto zauważyć, że takie „wpadki”, to dowód na to, jak ważna jest edukacja. Okazuje się bowiem, że z liczeniem kwot brutto i netto nie radzą sobie w tym kraju nawet najtęższe umysły. Ostatnie miesiące dostarczyły nam w tym zakresie licznych przykładów, takich jak 14. emerytura, nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej czy obecna sprawa bonu w wysokości 2500 zł na zakup laptopa (pytanie - jakiego?).

Tak wysoka podwyżka to wyrównanie i podstawa dalszej dyskusji

Nie wchodząc w tajniki liczenia przez polityków kwot brutto i „na rękę”, warto zwrócić uwagę, że nawet po tej znaczącej, 30-proc. podwyżce wynagrodzeń nauczyciel początkujący, który nie ma wysługi lat, nie dostaje godzin ponadwymiarowych, nie ma dodatku funkcyjnego ani za wychowawstwo, będzie od nowego roku zarabiał tylko o 555 zł brutto więcej niż osoby otrzymujące za pracę minimalne wynagrodzenie, które będzie wynosiło 4242 zł brutto. Natomiast od 1 lipca 2024 r. - kiedy pensja minimalna będzie wynosiła 4300 zł - tylko o 497 zł.

Więc wcale nie tak dużo, zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę, że pensje pracowników budżetowych mają wzrosnąć o 20 proc. To z tego powodu wszystkie partie opozycyjne wskazują, iż tak znacząca podwyżka od nowego roku to tylko wyrównanie strat poniesionych przez środowisko w wyniku inflacji i podstawa do dalszych dyskusji na wprowadzenie docelowych zmian w systemie wynagradzania nauczycieli. Jego podstawową zasadą ma być związanie wynagrodzeń z tzw. przeciętnym wynagrodzeniem w kraju, które w II kw. 2023 r. wyniosło 7005,76 zł. Stosowny projekt nowelizujący Kartę nauczyciela, autorstwa Lewicy, czeka już w Sejmie od wiosny, choć obecnie jego losy są przesądzone.

Zjednoczona Prawica nie zamierza szybko zrezygnować z rządzenia

Należy się spodziewać, że decyzje w sprawie podwyżki wynagrodzeń tak naprawdę będą podejmowane na przełomie 2023 i 2024 roku, czyli po tym, jak ukonstytuuje się rząd Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, bo mimo apeli opozycji, Zjednoczona Prawica szybciej z władzy nie zamierza zrezygnować. Wprost przeciwnie - cała narracja obecnie rządzących jest skupiona na tym, żeby wykazać, iż opozycja do rządzenia się nie nadaje.

Przedstawiciele PiS sygnalizują też rozmowy koalicyjne, co może oznaczać tylko tyle, że partia władzy szykuje jakieś przejęcia i akwizycje. Istnieje więc możliwość, że do zmiany rządu w ogóle nie dojdzie. A w związku z tym mogą się pojawić różne prezenty, które powinny przekonać społeczeństwo do rządu, z którego właśnie w większości zrezygnowało.

Dla nauczycieli może to oznaczać również podwyżki wynagrodzeń. Dość przypomnieć, że jeszcze kilka tygodni temu minister Czarnek zapowiadał podwyżki 20-proc. dla najsłabiej zarabiających nauczycieli. Nauczycielom dyplomowanym obiecywał zaś 16 proc. - tak, aby zarabiali co najmniej 4000 zł netto.

Póki co, gwarantowana jest podwyżka wpisana do ustawy budżetowej, według której wynagrodzenia nauczycieli mają wzrosnąć o 12,3 proc. Szkoda czasu, by liczyć, ile to w ogóle będzie brutto czy na rękę. Na pewno za mało.

