Kodeks Oświatowy zamiast Karty Nauczyciela. Nowy związek zawodowy będzie szukał wsparcia wśród samorządowców

37 lat skończyła w tym roku Karta Nauczyciela. Zdaniem ZNP dalsze istnienie tego dokumentu jest zagrożone i konieczna jest jego obrona. Także przed… innymi nauczycielami, którzy tymczasem szykują się do powołania nowego związku zawodowego pracowników oświaty. W odesłanie Karty do lamusa nie bardzo wierzą prezydenci i burmistrzowie, choć ich zdaniem najwyższy czas byłby to uczynić.