Koreańska firma otwiera klasę patronacką w sosnowieckim technikum

"Firma zaproponowała utworzenie klasy patronackiej, sponsorowanie konkursów i działań zawodowych oraz zakup najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych niezbędnych w kształceniu w zawodach technik-mechatronik i technik-elektryk oraz w branżowej szkole I stopnia - elektryk i mechatronik. Dzięki współpracy powstanie bardzo nowoczesna pracownia mechatroniczna o wartości kilkuset tysięcy złotych" - poinformował w poniedziałek dyrektor CKZiU Jacek Górski.

"Przedstawiciele firmy, po obejrzeniu pracowni oraz warsztatów szkolnych, widząc ogromny potencjał wspólnych działań, wyrazili zainteresowanie nawiązaniem szerokiej współpracy na wielu płaszczyznach, co sfinalizowała podpisana umowa" - dodał wiceprezydent Sosnowca Zbigniew Byszewski.

"To szansa dla uczniów szkoły, by realizować swoje plany w świecie elektromobilności, którego ważną częścią są zakłady SK Hi Tech. Pomagamy naszym inwestorom w znalezieniu partnerów, z którymi mogą realizować swoje plany, tak jak dziś w Sosnowcu" - podkreślił Mateusz Rykała, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na terenie której działa koreańska firma.

Grupa SK działa w Polsce od 2018 r. W czerwcu 2018 r. inwestor SK Innovation kupił działkę pod budowę swego pierwszego zakładu w Dąbrowie Górniczej kosztem blisko 1,5 mld zł; jego budowa rozpoczęła się jesienią tego samego roku. W listopadzie 2020 r. SK IE Technology, firma wydzielona rok wcześniej z SK Innovation, ogłosiła drugą fazę inwestycji i podwojenie wcześniejszych nakładów.

Zakłady SK zlokalizowano na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) w Dąbrowie Górniczej, w parku inwestycyjnym w dzielnicy Tucznawa. Budowa tam trzeciej i czwartej fabryki separatorów do akumulatorów litowo-jonowych, które uzupełnią istniejący już kompleks, ma ruszyć w III kw. br. Produkcja w nowych zakładach ma rozpocząć się pod koniec 2023 r. Ich szacowana roczna zdolność produkcyjna wyniesie łącznie 860 mln m kw. separatorów - po 430 mln m kw. na każdy zakład.

KSSE podaje, że LiBS, czyli separatory będące rdzeniem akumulatorów litowo-jonowych, stanowią ok. 20 proc. kosztów produkcji baterii. Zgodnie z danymi KSSE, spółka SK IE Technology powstała w 2019 r. z wydzielenia części separatorowej z SK Innovation, jednej z największych południowokoreańskich firm z sektora energetyczno-chemicznego. Zajmuje się przetwarzaniem substancji ropopochodnych, produkuje środki chemiczne, a także baterie do samochodów elektrycznych oraz ich komponenty.