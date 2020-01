Krzysztof Baszczyński: ZNP zamierza bronić Karty nauczyciela

KN zapewnia nam jednakowe warunki pracy, obowiązki i prawa, bez względu na to, w jakim miejscu kraju pracujemy. Bez względu na to, jaka jednostka samorządu terytorialnego prowadzi daną placówkę - czy to jest duże miasto, powiat czy gmina. I to jest jej najważniejsza wartość.

Z drugiej jednak strony w szkołach poza dużymi miastami nauczyciele mają często mniej pracy, bo jest mniej dzieci

- To nie do końca jest prawda, ponieważ jako nauczyciel tę pracę muszę wykonać tak samo. Muszę się przygotować do zajęć, muszę mieć takie same kwalifikacje. Zamiarem polityków nie jest jednak, żeby karta nie obowiązywała na wsi. Dzisiaj mówi się o pragmatyce zawodu nauczyciela, która ma być zastąpiona zupełnie innym aktem prawnym. Nawet tzw. kodeksem oświatowym.

Na czym mają polegać te działania obronne?

- Zdecydujemy o tym w środę, kiedy poznamy stanowisko MEN oraz spotkamy się z przewodniczącą Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży posłanką Mirosławą Stachowiak-Różecką i dowiemy się, co politycy szykują nam na najbliższą przyszłość.

Niezależnie od tego już teraz rozpoczniemy szeroką akcję informacyjną, propagującą pragmatykę zawodu, określoną w KN. Jeśli bowiem mamy bronić KN, to wszyscy musimy wiedzieć, po co ta karta jest. Następnie będziemy oczekiwali od ogniw związkowych, że do 15 lutego wskażą nam, czego nie musimy bronić, a co powinno być zachowane w pragmatyce nauczycielskiej.

To nauczyciele nie znają KN?

- Ta wiedza w środowisku nie jest pełna. Politycy zrobili wszystko, żeby KN była utożsamiana ze stanem wojennym. W związku z powyższym należy się jej pozbyć, bo stworzyli ją komuniści. A my mówimy, że pragmatyka nauczycielska powstała w roku 1926. I od tego momentu przybierała różne nazwy.

Dlatego powtarzam: problem nie leży w nazwie, ale w tym, co ta pragmatyka ma zawierać. Dzisiaj, na prezydium ZNP, został postawiony wniosek z prośbą o przysłanie informacji na ten temat. Pytamy o to, ponieważ w poglądach na te sprawy możemy się znacznie różnić. Poza tym to ja mam referować nasze stanowisko, więc muszę znać zdanie środowiska, a nie swoje.

Czy tę sprawę postawicie na zespole ds. statusu zawodowego nauczycieli?

- Oczywiście. Najpierw musimy się jednak dowiedzieć, co powie pan minister w Sejmie.

Czy bylibyście w stanie zgodzić się na dyskusję na temat zróżnicowania pensum w ramach zawodu nauczycielskiego, uzależnić jego wysokość od charakteru pracy?

- Na to pytanie odpowiem w połowie lutego, kiedy otrzymam informację z organizacji związkowych. Musimy wiedzieć, co powinno być przedmiotem negocjacji. Jeśli słyszę, że karta to rezultat stanu wojennego, to mogę powiedzieć, że ta karta była 40 razy zmieniana. Obecnie to zupełnie inny dokument niż w 1982 r.

Jeśli się mówi. że ta karta to przywileje, to pytam jakie. Owszem, kiedyś był przydział węgla, mieszkanie służbowe, nauczyciel miał pierwszeństwo w dostaniu się jego dziecka do przedszkola, ale teraz? Nawet urlop zdrowotny wygląda dzisiaj inaczej niż jeszcze dwa lata temu.

Niewątpliwie KN jest ustawą lex specialis, ale równie dobrze mogę to powiedzieć o ustawie o pracownikach samorządowych. Oni też mają pewne zapisy, których można im pozazdrościć. Na przykład wysokość odprawy przy przechodzeniu na emeryturę – oni mają sześć a my tylko trzy wynagrodzenia miesięczne. No ale ci ludzie to sobie wynegocjowali. To są ich prawa.

Zapewne po spotkaniu z ministrem Piontkowskim w środę nasuną się jeszcze inne pytania, bo na razie opieramy swoje działania się na doniesieniach prasowych. Chcemy je usłyszeć wprost od ministra i przy okazji zadać mu pytania.