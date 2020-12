Kształcenie na odległość. Także przyszłych nauczycieli

Nie tylko zajęcia teoretyczne, ale i praktyki zawodowe na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela będą mogły się odbywać on-line.

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodano kilka zapisów.

To pokłosie sytuacji epidemicznej, konieczności prowadzenia zdalnych zajęć na uczelniach, ale też nauki online w szkołach podstawowych i średnich.

MEN 4 grudnia przypomniało też wytyczne dotyczące działalności uczelni.

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra edukacji i nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Praktyki z wykorzystaniem metod "na odległość"

Zgodnie z nowym rozporządzeniem (opublikowanym 4 grudnia), w roku akademickim 2020/2021 zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, oraz na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela mogą być realizowane również w podmiocie prowadzącym to kształcenie, a także przez udział studenta lub uczestnika studiów podyplomowych w prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.



Praktyki zawodowe przygotowywane i organizowane przez podmiot prowadzący kształcenie na studiach lub studiach podyplomowych mogą odbywać się „w formie ćwiczeń praktycznych, symulacji lekcji lub zajęć, właściwych dla przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty, także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

Rozporządzenie umożliwia studentom lub uczestnikom studiów podyplomowych udział w przygotowaniu i prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub ich obserwacji.

Wytyczne dotyczące działalności uczelni

Zaktualizowane rekomendacje dotyczące działania uczelni w roku akademickim 2020/2021 to zbiór zaleceń oraz wskazówek pomocnych przy tworzeniu wewnętrznych procedur. Przedstawione wytyczne zostały uzgodnione z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

- Traktując bezpieczeństwo ludzi jako priorytet, należy w przyjmowanych procedurach uwzględniać także odpowiedzialność za należyte i efektywne funkcjonowanie instytucji oraz realizację ich zadań. Do przydatnych do tego celu rozwiązań należy zmniejszenie liczebności grup i dopasowanie jej do pojemności sal, a także takie zmiany w planie zajęć, które nie pozwolą na kumulację zajęć wymagających bezpośredniej obecności - czytamy w komunikacie MEN.

Resort dodaje, że jednocześnie należy rozważyć takie rozwiązania organizacyjne, które pozwolą na zmniejszenie ryzyka zdrowotnego także pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – tj. świadczenia pracy zdalnie lub w systemie zmianowym.

- Zachęcamy do wykorzystywania wszelkich możliwości technicznych i prawnych w celu usprawniania obiegu dokumentów, wniosków, podań, umów i innych pism, potwierdzania ich autentyczności oraz tożsamości ich autorów bez konieczności fizycznego kontaktu pomiędzy zainteresowanymi osobami. Apelujemy o rozwagę w podejmowaniu decyzji o znoszeniu zasad bezpieczeństwa, albowiem ich przestrzeganie odegrało nieocenioną rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w środowisku akademickim, a jego skuteczne powstrzymanie warunkuje powrót do w pełni bezpiecznego i nieskrępowanego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki - rekomenduje MEN.