Kurator będzie decydował, a samorząd poniesie koszty. Na takie zmiany nie ma zgody

W ubiegłym tygodniu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji Prawa oświatowego, w myśl którego kuratorzy mieliby zyskać dodatkowe obowiązki. Według członków Związku Powiatów Polskich to wzmocnienie roli kuratora i zarazem zmarginalizowanie roli samorządów, na co nie ma ich zgody.

Uwagi do projektu nowelizacji Prawa oświatowego prezes ZPP Andrzej Płonka zawarł w piśmie do ministra ds. rozwoju samorządu Michała Cieślaka, prosząc go o wsparcie.

„Rola JST jako organów prowadzących publiczne szkoły i placówki zostaje drastycznie zmarginalizowana i sprowadzona do obowiązku ponoszenia odpowiedzialności finansowej za decyzje, jakie będą podejmowali kuratorzy oświaty” – wskazuje Płonka.

ZPP przygotował własny projekt zmian, którego celem jest „ucywilizowanie oraz uporządkowanie kompetencji pomiędzy organem prowadzącym a organem nadzoru pedagogicznego”.

Prezes ZPP Andrzej Płonka zaznaczył na wstępie pisma, że jednymi z zasadniczych zadań, jakie zostały przekazane Michałowi Cieślakowi od 6 października 2020 r. jest tworzenie warunków do działania i rozwoju samorządu terytorialnego oraz promowanie, upowszechnianie i propagowanie idei samorządowej.

„Natomiast w ostatnich dniach pojawiła się informacja o działaniach, które stoją w całkowitej sprzeczności do idei Pańskiego powołania, dlatego też liczymy na wsparcie oraz współpracę w obronie słusznych interesów jednostek samorządu terytorialnego” – stwierdził prezes.

Kolejne wzmocnienie roli kuratora?

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe opracowany przez resort edukacji, który 8 czerwca 2021 r. opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wygląda na to, że ujęte w nim zmiany będą służyły m.in. wzmocnieniu roli kuratora oświaty.

"Może nie tyle wzmocnienie roli kuratora, bo ta rola pozostaje taka sama. Kurator jest organem nadzoru pedagogicznego we wszystkich placówkach oświatowych, więc jest jednym z tych dwóch organów rządzących szkołą. Organ prowadzący, czyli najczęściej samorząd, również niekiedy stowarzyszenia i kurator, jako organ nadzoru pedagogicznego. Natomiast dokładamy kompetencji kuratorowi w związku z tym organem nadzoru pedagogicznego po to, żeby przeciwdziałać różnego rodzaju próbom indoktrynacji dzieci przez podmioty, które wchodzą do szkoły i uczą czegoś, co z podstawą programową jest nijak zbieżne" - powiedział ostatnio w rozmowie z Radiem Wrocław minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Związek Powiatów Polskich nie akceptuje proponowanych zmian.

„Rola jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących publiczne szkoły i placówki zostaje drastycznie zmarginalizowana i sprowadzona do obowiązku ponoszenia odpowiedzialności finansowej za decyzje, jakie będą podejmowali kuratorzy oświaty. Prerogatywa do wyboru dyrektora, decydowanie o utworzeniu zespołu szkół, możliwość odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki to tylko przykładowe wyliczenie kompetencji, które będą przysługiwały kuratorom oświaty” – zwrócił uwagę Andrzej Płonka.

Sprawdź Kurator oświaty będzie mógł więcej. Rząd ma plan.

„Projekt godzi w zasadę samodzielności samorządów”