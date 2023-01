Kwota bazowa powyżej 4,4 tys. zł. Senat chce podwyżek dla nauczycieli

Senat przegłosował zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 25,3 proc. To wynik poprawki wniesionej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego do ustawy budżetowej na 2023 rok. - Na wniosek ZNP przegłosowano poprawkę zwiększającą kwotę bazową do 4 432,15 zł - podają związkowcy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że przegłosowana przez senatorów proprawka zmiany w projekcie budżetu państwa to wynik poprawki wniesionej przez ZNP.

Poprawka powróci ponownie do Sejmu i jej los będzie zależał od decyzji większości parlamentarnej. Teraz podwyżki nauczycielskie ponownie są w rękach posłów 12 stycznia 2023 roku Senat przegłosował zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 25,3 proc. - Już na początku stycznia przez Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłosił poprawkę do budżetu w zakresie zwiększenia kwoty bazowej dla nauczycieli -wyjaśnia ZNP. Czytaj: Nauczyciele będą mieli wcześniejsze emerytury. Tylko, czy to ich ucieszy Związkowa poprawka, zakładająca wzrost kwoty bazowej o 22,5 proc., została wcześniej odrzucona przez większość parlamentarną w Sejmie, stąd ZNP ponownie wniósł ją do Senatu. - Zgodnie z procesem legislacyjnym poprawka powróci ponownie do Sejmu i jej los będzie zależał od decyzji większości parlamentarnej - wskazuje ZNP. Teraz podwyżki nauczycielskie ponownie są w rękach posłów... Fot. ZNP) Wzrost kwoty bazowej przełoży się na wzrost wynagrodzeń nauczycieli (na podstawie kwoty bazowej - określanej corocznie w ustawie budżetowej - kształtowane są wynagrodzenia nauczycieli). Przyjęty w budżecie wzrost wynagrodzenia nauczycieli tylko o 7,8% w żaden sposób nie zrekompensuje galopującej inflacji, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie realnej płacy nauczycieli. Czytaj: Podwyżek dla nauczycieli na razie nie będzie A czego domaga się "Solidarność"? Przypomnijmy, że podczas drugiego spotkania powołanego przez premiera Mateusza Morawieckiego Zespołu ds. Wynagrodzeń Rządu i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność" strona związkowa przedstawiła cztery główne postulaty: wzrost wynagrodzenia w sferze wydatków publicznych o 20 proc. w 2023 roku; uwolnienie funduszu świadczeń socjalnych do realnych wartości; wyłączenie z płacy minimalnej pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych; rozwiązanie problemu wynagrodzeń w domach pomocy społecznej. Na wniosek ZNP Senat przegłosował poprawkę zwiększającą kwotę bazową płac nauczycieli do 4 432,15 zł (Fot. UMWO) Jak poinformował Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność", rząd, który reprezentował wiceminister finansów Piotr Patkowski, zobowiązał się, że w ciągu dwóch tygodni prześle związkowcom pisemną odpowiedź na te postulaty. Czytaj: Solidarność oświatowa spuszcza z tonu. Chce taką podwyżkę, jak budżetówka Ustalono również, że dopiero po tej informacji, w której Ministerstwo Finansów wskaże, co jest możliwe, a co nie, tydzień później dojdzie do kolejnego spotkania zespołu w celu rozpoczęcia merytorycznych rozmów na poszczególne tematy.