Łacina wraca do szkół. Tylko kto jej będzie uczył?

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie - już od szkoły podstawowej - będą mogli wybrać język łaciński zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. Łacina wraca do podstawy programowej.

Możliwość nauki łaciny ma być kontynuowana także w liceach ogólnokształcących i technikach.

Ministerstwo Edukacji chce, by uczniowie mieli możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego języka w części pisemnej.

- Dyrektorzy szkół nie będą mieli pieniędzy, żeby zatrudniać łacinników - podsumowuje prof. dr hab. Tomasz Sapota.

"Znajomość języka łacińskiego, a więc umiejętność obcowania z tekstami, spuścizną naszych przodków, jest naszym dobrem narodowym" - tymi słowami zaczyna się uzasadnienie decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o włączeniu języka łacińskiego do podstawy programowej.

W konsekwencji już od początku roku szkolnego 2023/2024 uczniowie od siódmej klasy szkoły podstawowej będą mogli wybrać język łaciński zamiast drugiego języka obcego nowożytnego.

Horacy i Cycero także dla maturzystów. Łacina pomoże w życiu

Możliwość nauki łaciny ma być kontynuowana także w liceach ogólnokształcących i technikach, dlatego planowane są także zmiany w egzaminie maturalnym. Ministerstwo Edukacji chce, by uczniowie mieli możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego języka w części pisemnej. Zmiany w tym zakresie przewidziane są od roku szkolnego 2026/2027. Na poziomie rozszerzonym (tak jak dotychczas) uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu z przedmiotu "język łaciński i kultura antyczna".

- Przyjąłem tę decyzję z niedowierzaniem i z radością - mówi prof. dr hab. Tomasz Sapota, literaturoznawca z Uniwersytetu Śląskiego.

Jak mówi, środowisko naukowe przywykło do tego, że od wielu lat łacina była rugowana z programów. Nawet jego własne liceum, w którym przez lata działała klasa klasyczna, zdecydowało się ją zlikwidować.

- Programy edukacyjne są dostosowane do zmieniającej się współczesności, a łacina na pozór nie pasuje do dzisiejszego świata, ale tylko na pozór. Takie zajęcia to dodatkowa wartość nie tylko dla tych, którzy idą na prawo czy medycynę. Łacina uczona odpowiednio, która byłaby czymś w rodzaju warsztatu logiki, warsztatu językowego, pokazującego, jak są zbudowane i co znaczą terminy łacińskie i greckie, uczy logiki, myślenia i jest również ogromną pomocą w nauce języków obcych nowożytnych - przekonuje prof. dr hab. Tomasz Sapota.

Ministerstwo Edukacji chce, by uczniowie mieli możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka łacińskiego w części pisemnej. (Fot. Pixabay)

Kto będzie mógł uczyć się języka łacińskiego w szkole?

Działanie na rzecz szerszego udostępniania kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy jest jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalonych przez Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2021/2022 i kontynuowanym w roku szkolnym 2022/2023.

Język łaciński będzie mógł był nauczany w klasach VII-VIII szkoły podstawowej oraz w liceum ogólnokształcącym i technikum - zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. W konsekwencji tej zmiany od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy VII szkoły podstawowej oraz klasy I liceum ogólnokształcącego i technikum będą mogli wybrać (jeżeli szkoła będzie miała taką ofertę) język łaciński.

"W przypadku szkół ponadpodstawowych możliwość nauki języka łacińskiego (zamiast drugiego języka obcego nowożytnego) będzie opcją niezależną od dotychczasowej możliwości uczenia się (wyboru) w liceum i technikum przedmiotu język łaciński i kultura antyczna (w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym)" - tłumaczy ministerstwo.

Od początku roku szkolnego 2023/2024 uczniowie już od siódmej klasy szkoły podstawowej będą mogli wybrać język łaciński zamiast drugiego języka obcego nowożytnego (Fot. Pixabay)

Filologa klasycznego zatrudnię? Łacina do wyboru, ale wyboru nie będzie

Problem braku nauczycieli to obecnie jedno z największych wyzwań, przed którym stoją szkoły. Brakuje nawet nauczycieli najbardziej popularnych przedmiotów. Nasuwa się więc pytanie, czy łaciny, która właśnie znalazła się w podstawie programowej, w polskich szkołach będzie miał kto uczyć? Zdaniem Tomasza Sapoty tak.

- Ci ludzie się znajdą, nasze środowisko już zaczęło liczyć siły i prowadzi "cenzus łacinników", ale ta wieloletnia polityka rugowania łaciny ma swoje skutki. Filologia klasyczna nie jest atrakcyjnym kierunkiem, bo nie można po jej ukończeniu znaleźć zbyt łatwo pracy. W związku z tym na uczelniach kurczą się katedry, brakuje studentów. Mógłby powstać problem, gdyby nagle programem objęte zostały wszystkie szkoły, ale jak rozumiem chodzi o wybór i bardzo możliwe, że dyrektorzy szkoły, niestety, nie będą mieli pieniędzy, żeby zatrudniać łacinników, więc nie będą ich szukać, a uczniowie tak naprawdę będą wyboru pozbawieni - podsumowuje literaturoznawca z Uniwersytetu Śląskiego.

