Liczba wakatów nauczycielskich idzie na rekord. Oto najnowsze dane

23 tysiące - tyle jest obecnie wakatów na stanowiska pracy dla nauczycieli. Informację podał internetowy serwis Dealerzy Wiedzy. Jego założyciel Robert Górniak szacuje, że liczba ta za miesiąc może dojść do 27 tysięcy.

- 23 tysiące ogłoszeń o pracę dla nauczycieli - 13 lipca w samo południe - napisał, bazując na analizie ogłoszeń zamieszczanych w kuratoryjnych bankach pracy, serwis Dealerzy Wiedzy.

Jego założycielem jest Robert Górniak, nauczyciel i wicedyrektor w Zespole Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu.

Tylko w jednym województwie "dyrektorzy śpią spokojnie"

Dziś w 5 województwach brakuje więcej niż 4 procent nauczycieli, w 6 województwach liczba wakatów to ponad 3 procent wszystkich miejsc pracy w szkołach. Jedynie w województwie świętokrzyskim "dyrektorzy śpią spokojnie (nadal poniżej 2 proc.)".

Serwis przypomina, że rok temu o tej porze było “zaledwie 18 tys. wakatów".

Największe zapotrzebowanie (po ok. 3 tysięcy) jest na stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego, pedagoga i psychologa.

Co będzie dalej? Zdaniem Roberta Górniaka w połowie sierpnia brakować będzie w szkołach ok. 27 tysięcy nauczycieli.

W kwietniu tego roku w rozmowie z "Głosem nauczycielskim " Robert Górniak mówił: - Kiedy zaczęło robić się głośno o tym, jak wielu nauczycieli brakuje, a liczby podawane przez MEiN wydawały się absurdalnie zaniżone, zacząłem sprawdzać, co dzieje się na stronach kuratoriów.

Stworzył więc program, który pobiera dane ze stron wszystkich 16 kuratoriów oświaty. - Wtedy okazało się, że te dane wyglądają zupełnie inaczej, niż sugerował minister (Przemysław Czarnek - red.) - podkreślał.

Ile jest wakatów nauczycielskich w szkołach? To zależy, kto przedstawia dane

Przypomnijmy, w marcu tego roku minister Czarnek przyznał, że problem braków kadrowych widoczny jest w centrach dużych miast.

- Nauczycieli, którzy wypełniają siatkę godzin i realizują podstawy programowe brakuje - według informacji kuratoriów oświaty - 2,9 tys., przy czym to nie jest 2,9 tys. pełnych etatów. To jest również 2, 4, 10 godzin - i razem to jest 2,9 tys. wakatów - poinformował.

Ocenił, że nawet gdyby brakowało 2,9 tys. pełnych etatów, to w stosunku do wszystkich 700 tys. nauczycieli byłoby to 0,4 proc.

- To mniej więcej tak, jakby w jednej szkole zatrudniającej 50 nauczycieli brakowało nauczycieli na 4 godziny tygodniowo, czyli 0,2 nauczyciela - stwierdził minister.

We wrześniu 2022 roku w Radiu Zet minister Czarnek radził nauczycielom, by „w końcu sobie uświadomili, że w sytuacji, kiedy jest półtora miliona dzieci mniej, nie będzie tak, że (nauczyciele - przyp. red.) będą uczyć tylko jednego przedmiotu i 18 godzin”.

- Na świecie standardem jest dwuprzedmiotowiec - stwierdził minister i zaznaczył, że jego zdaniem w szkołach nie ma problemów kadrowych.

