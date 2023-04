Lista grzechów Przemysława Czarnka. Opozycja znowu chce głowy ministra edukacji

Dla ministra Przemysława Czarnka dziś ważny dzień w sejmie - posłowie opozycji sformułowali zarzuty i chcą przegłosować wniosek o wyrażenie votum nieufności wobec niego. Za co konkretnie? Oto lista zarzutów.

W środę 12 kwietnia Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zajmie się kolejnym wnioskiem o odwołanie Przemysława Czarnka z funkcji ministra edukacji i nauki.

Lista zarzutów jest długa, a jej podstawę stanowi sprzeciw wobec prowadzonej przez niego polityki oświatowej.

Jeśli układ sił w sejmie się nie zmienił, a nic na to nie wskazuje, to ministrowi nic nie grozi.

Według ponad 120 posłów opozycji, którzy podpisali się pod wnioskiem w sprawie wyrażenia wotum nieufności wobec ministra Przemysława Czarnka, nie powinien on dłużej sprawować tej funkcji, ponieważ w wyniku jego działań Polska edukacja znalazła się na skraju katastrofy. Zarządzanie polskim szkolnictwem odbywa się bez wizji i planu na systematyczny rozwój - w warunkach pospiechu, łatania dziur i lekceważenia potencjalnych konsekwencji.

- Przez ponad dwa lata sprawowania urzędu wielokrotnie pokazywał, że nie rozumie problemów szkół, konsekwentnie odmawiał współpracy ze związkami zawodowymi, organizacjami zajmującymi się edukacją młodzieży, zaś środowiskom uczniowskim dał się poznać jako ten minister, od którego płyną wobec nich słowa pogardy i lekceważenia. Niezmienną cechą sprawowania przez ministra Przemysława Czarnka funkcji ministra edukacji i nauki jest rażący brak monitorowania, planowania, przewidywania i przygotowywania z odpowiednim wyprzedzeniem polskiego systemu edukacji na wyzwania, z jakimi musi się on mierzyć - stwierdzają posłowie w pisemnym uzasadnieniu wniosku o odwołanie ministra nauki i edukacji.

Przez ministra Czarnka w polskich szkołach brakuje nauczycieli

Posłowie wnioskodawcy zarzucają ministrowi w szczególności, że doprowadził do sytuacji, w której w polskich szkołach brakuje nauczycieli. Dużą część tych wakatów pokrywa ponadetatowa praca nauczycieli oraz emerytowani nauczyciele, których obecnie w szkołach pracuje już ok. 45 tys.

- Ta sytuacja nie jest jednorazową anomalią, ale skutkiem polityki prowadzonej przez resort oświaty pod kierunkiem Przemysława Czarnka - konkludują posłowie.

Lista zarzutów wobec szefa resortu edukacji jest długa (Fot. Shutterstock)

Próba pozbawienia rodziców wpływu na wychowanie dzieci zgodnie z własnymi poglądami

Zdaniem parlamentarzystów kolejnym zjawiskiem uzasadniającym odwołanie Przemysława Czarnka z funkcji ministra są jego działania zmierzające do pozbawienia rodziców konstytucyjnego prawa do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi poglądami.

Zarzut ten wynika z dwukrotnie podjętej próby wprowadzenia do porządku prawnego zmian określonych potocznie mianem lex Czarnek, które dwukrotnie zostały odrzucone przez prezydenta RP.

Wnioskodawcy wskazują, że gdyby te przepisy weszły w życie, ich konsekwencją byłoby faktycznie podporządkowanie szkół politycznym przedstawicielom władz, takim jak małopolski kurator oświaty Barbara Nowak, która publicznie odrzuca zasady równego traktowania i inkluzywności w szkołach, podważając w ten sposób normy prawa oświatowego i ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą konwencji międzynarodowych.

Ich zdaniem to, że minister Czarnek na te działania nie reaguje, jest ilustracją realizowanej przez resort wizji szkoły politycznie podporządkowanej władzy, której celem jest realizacja jej ideologicznych założeń, nawet z pogwałceniem zasad prawa i dobrego obyczaju. Ofiarami wprowadzenia tej wizji publicznej oświaty padają nie tylko rodzice, ale przede wszystkim dzieci i młodzież.

- Podważając prawa rodziców, otwarcie atakując i dezawuując prestiż zawodu nauczyciela, a także odmawiając rzetelnej i uczciwej dyskusji o systemie oświaty i szkolnictwa, Przemysław Czarnek wysyła polskim uczniom i uczennicom jasny komunikat: nie liczą się zasady współżycia społecznego, dialogu i zwykłego szacunku dla innych członków i członkiń społeczeństwa, ale naga siła. Każdy, kto nie mieści się w ideologicznych ramach ministra Czarnka, spotyka się z dehumanizacją i atakami. I nie ma znaczenia, czy są to polityczni oponenci, nauczyciele i nauczycielki walczący o godność zawodu, czy dzieci i młodzież ośmielające się otwarcie pokazywać swoją różnorodność i chęć czynnego udziału w życiu społecznym - wskazują.

Podkreślają przy tym, że resort edukacji pod kierownictwem Przemysława Czarnka zamiast zachęcać do dialogu i wychowywać w duchu demokracji i szacunku, podważa wszelką aktywność, która nie mieści się w ideologicznych ramach ministra i zamiast niej promuje konformizm, bierność i uległość wśród pokoleń, od których zależeć będzie przyszłość kraju.

Brak reakcji na kryzys w systemie oświaty, brak aktywnych działań

Kolejny zarzut dotyczy niezdolności ministra - zdaniem wnioskodawców - do reagowania na kryzysy w systemie oświaty. Minister Czarnek nie reagował, gdy do Polski płynęły tysiące uchodźców wojennych. Zamiast aktywnie i czynnie uczestniczyć we wprowadzaniu dzieci i młodzieży ukraińskiej do polskiego systemu edukacji, współpracować z samorządami oraz nauczycielami, jedyną reakcją resortu w pierwszych tygodniach kryzysu było zwiększenie limitu dzieci w klasach i wydanie ogólnych wytycznych.

Podobnie jak w przypadku nauczania zdalnego w czasie pandemii koronawirusa, kiedy nauczyciele i nauczycielki stojący przed wybranym wyzwaniem, musieli sobie z nim radzić sami.

Niewłaściwe wydatkowanie publicznych pieniędzy

Kolejną budzącą wątpliwość kwestią związaną z pełnieniem funkcji przez Przemysława Czarnka jest sprawa kosztów i zasadności jego delegacji służbowych. Posłowie wyliczają, że w trakcie sprawowania rządów wydał na podróże służbowe ponad 141 tys., przy czym podróże te nie służyły realizacji zadań MEiN, a Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z którym minister jest związany.

Zarzut braku przejrzystości w wydatkowaniu środków budżetowych to jednak przede wszystkim realizacja programów, takich jak Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne - wsparcie integracji międzypokoleniowej, "Program wsparcia edukacji", "Inwestycje w oświacie" oraz "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania", z których środki w wysokości około 130 mln zł miały trafić do organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją.

Wątpliwości co do życzenia rzetelności alokacji tych środków budzi fakt, że zdecydowana ich większość trafia do organizacji katolickich oraz powiązanych z obecnymi lub byłymi politykami Prawa i Sprawiedliwości.

Wśród zarzutów opozycji wobec ministra Czarnka są zarzuty natury finansowej (fot. shutterstock)

Ponadto na listach dedykowanych do realizacji programu organizacji powtarzają się te same podmioty - na przykład zarejestrowane w 2020 roku lubelskie Stowarzyszenie Anthill, które w ramach "Programu wsparcia edukacji" otrzymało 100 tys. zł oraz 1,5 mln zł w ramach programu "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania".

Szczególnie rażący w kosztach w kontekście dysponowania środkami publicznymi jest - w opinii posłów opozycji - sposób wydatkowania funduszy w ramach wspomnianego programu "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania". Z 40 mln zł przeznaczonych w ramach tego programu na wsparcie dla organizacji pozarządowych i podmiotów, które prowadzą podstawową działalność w zakresie oświaty i wychowania, aż 24 miliony 479 tys. zł przeznaczone są na wnioski zakładające zakup nieruchomości z politykami Prawa i Sprawiedliwości.

Posłom nie podoba się zwłaszcza to, że decyzję o przyznaniu środków - pomimo negatywnej opinii ekspertów - podjął osobiście Przemysław Czarnek, co stanowi "przykład ręcznego sterowania budżetem oświatowym".

Powyższe uwagi, zdaniem posłów wnioskodawców, świadczą o tym, że Przemysław Czarnek nie radzi sobie z wyzwaniami, jakie stoją przed polskim systemem oświaty i w pełni uzasadniają jego odwołanie z funkcji ministra edukacji i nauki.

Wniosek ten będzie przedmiotem dzisiejszego posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, by trafić następnie pod obrady Sejmu. Przed komisją będzie go uzasadniać posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Minister Czarnek: wniosek o wotum to okazja, by pokazać ogrom wykonanych prac

W środę minister Czarnek pytany był w Sejmie przez dziennikarzy o wniosek o odwołanie go ze stanowiska szefa MEiN. Odniósł się do pytania, czy jego zdaniem wniosek jest uzasadniony.

"Jak państwo czytaliście to wotum nieufności, to jest tam rzeczywiście mnóstwo rzeczy, które są jakimś kompletnym przypadkiem. Ja mam wielką radość z tego, że będę mógł spokojnie wypunktować wszystkie kłamstwa i absurdy, które są wykazane w tym wniosku, a też pokazać ogrom prac, które zostały wykonane w ciągu ostatniego 2,5 roku" - powiedział.

Minister pytany był także, czy nie boi się utraty stanowiska.

"Stanowisko jest kwestią, która jest ulotna. Zawsze kiedyś trzeba stracić stanowisko. Większość sejmowa będzie o tym decydowała. Jeśli będzie 231 posłów za wotum nieufności, to będzie wotum nieufności. Ja będą miał okazję do zaprezentowania ogromu prac i inwestycji niebywałych w oświatę, naukę, szkolnictwo wyższe na przestrzeni ostatniego 2,5 roku" - wskazał Czarnek.

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.