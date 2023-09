Listy z nazwiskami nauczycieli trafią do gmin. MEiN wskaże, komu należy się nagroda

Nauczyciele wkrótce otrzymają nagrodę z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Resort edukacji poinformował, że szkoły i samorządy otrzymają imienne listy nauczycieli, którym przysługuje nagroda.

Podczas posiedzenia Zespołu do spraw edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że do samorządów trafią imienne listy nauczycieli, którzy są uprawnieni do otrzymania nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Ma to nastąpić w ciągu kilku dni.

Wiadomo już, że miasta nie muszą dokładać pieniędzy do jednorazowych nagród dla nauczycieli - MEiN uwzględniło pochodne od wynagrodzeń finansowanych przez pracodawcę w wysokości 19,6 procent.

Resort edukacji informował, że ”wysokość środków na realizację tego zadania obliczona była na podstawie wysokości nagrody, tj. 1125 zł, z dodatkowym uwzględnieniem pochodnych od wynagrodzeń finansowanych po stronie pracodawcy w wysokości 19,64 proc., tj. 220,95 zł. W sumie do jednostek samorządu terytorialnego będą przekazywane środki na każdego nauczyciela uprawnionego do otrzymania nagrody w wysokości 1345,95 zł."

Co ważne, nagroda przysługuje zarówno nauczycielom szkół, jak i przedszkoli i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, a także placówki niepubliczne.

