Logopedzi chcą wiedzieć, jaki teraz mają zawód

Dla zwykłego obywatela logopeda pracujący z dzieckiem w szkole czy w przychodni z pacjentem to ta sama osoba. Okazuje się, że można mieć co do tego wątpliwości. Świadczą o tym protesty środowiska w sprawie przyjętego przez rząd projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Logopedzi nie chcą być objęci ustawą o niektórych zawodach medycznych.

Nauczyciele logopedzi nie wiedzą, czy poza szkołą też będą mogli być logopedami.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zamierza pytać o to ministra zdrowia.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, budzi spore zastrzeżenia szeroko pojmowanego środowiska logopedów. Chcą wykreślenia z projektowanej regulacji swojego zawodu, a jednocześnie osobnej ustawy regulującej powołanie tegoż zawodu i jego wykonywanie.

Taki postulat zgłosił m.in. Polski Związek Logopedów (PZL), opiniując ministerialny projekt, stwierdzając, że - projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych nie wyczerpuje rozwiązań charakterystycznych dla udzielania pomocy logopedycznej i w obecnym brzmieniu jest on niekorzystny dla czynnych zawodowo logopedów. Wskazał przy tym, że opiniowany projekt nie powołuje samorządu zawodowego, co tym bardzie przesądza o konieczności wprowadzenia ustawy regulującej zawód logopedy.

- Odrębna, ponadresortowa ustawa, pozwoli logopedom na pełne dostosowanie zawartych w niej przepisów do specyfiki pracy, warunków wykonywania zawodu, ścieżki kształcenia i doskonalenia zawodowego - wskazał w swojej opinii PZL.

Logopedzi chcą mieć samorząd i osobną ustawę regulującą ich zawód

Postulat o konieczności powołania ustawy o zawodzie logopedy sformułowała również społeczna inicjatywa Ogólnopolski Protest Logopedów, która 12 kwietnia skierowała do Sejmowej Komisji Zdrowia wniosek o wykreślenie zawodu logopedy z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.

- Logopedzi diagnozują i prowadzą nie tylko terapię wad wymowy, lecz także opóźnionego rozwoju mowy czy zaburzeń komunikacji m.in. u dzieci rozwijających się w spektrum autyzmu, dzieci z niepełnosprawnościami, zespołami genetycznymi. Obejmują opieką pacjentów na każdym etapie życia - od wcześniaków, wymagających karmienia sondą, po seniorów zmagających się z chorobami neurodegeneracyjnymi. Pracują m.in. w żłobkach, przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na oddziałach szpitalnych, w ośrodkach rehabilitacyjnych, w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS), w NGO-sach i własnych gabinetach - wszędzie tam, gdzie są potrzebni. Realizują także zadania w ramach programów takich jak „Za życiem”. Projektowane regulacje znacznie utrudnią logopedom możliwość łączenia pracy w placówkach różnego typu, co w konsekwencji spowoduje m.in. ograniczenie dostępności terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży - czytamy w piśmie OPL.

Podkreślono w nim również, że mimo licznych protestów przedstawicieli środowiska ministerstwo nie zauważa, że logopedzi to wszechstronnie wykształceni specjaliści z wykształceniem wyższym, wykonujący w różnych miejscach pracy jeden interdyscyplinarny zawód.

- Urzędnicy próbują nas sztucznie podzielić według miejsca wykonywania pracy, odbierając samodzielność zawodową, ingerując w metodykę pracy i wprowadzając ograniczenia nabytego prawa wykonywania zawodu - wskazał OPL.

Logopedzi chcą mieć odrębną ustawę regulującą ich zawód (fot. Shutterstock).

Projektowana regulacja ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo

Próbując nieco uspokoić nastroje wśród logopedów do niektórych kwestii podnoszonych przez logopedów odniósł się wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Podkreślił, że regulacja jest potrzebna, ponieważ tego wymaga bezpieczeństwo pacjenta.

- Jeżeli idziemy do jakiejkolwiek osoby wykonującej zawód medyczny chcemy mieć pewność, że ma kwalifikacje i zna się na tym, co robi. Obowiązkowy wpis logopedów do rejestru zawodów medycznych daje pacjentowi pewność, że oddaje swoje zdrowie w ręce profesjonalisty - wskazał.

Zwłaszcza że - jak wskazano w ocenie skutków regulacji - brak odpowiednich kwalifikacji w zawodzie może skutkować niewłaściwą diagnozą logopedyczną, niewłaściwą pomocą, nieodpowiednim skonstruowaniem indywidualnego programu leczenia, a w konsekwencji prowadzić do pogłębiania się zaburzeń czy też ukształtowania się nieprawidłowych umiejętności w mówieniu.

- Należy zwrócić uwagę na to, że pogłębiające się i nieleczone wady wymowy mogą mieć negatywny wpływ na efekty w nauce, komunikacji międzyludzkiej, zdobywanie kwalifikacji zawodowych czy frustracje zawodowe - stwierdzono w OSR.

Wszystkie dotychczasowe formy wykonywania zawodu zostają

Odnosząc się do protestów logopedów Piotr Bromber podkreślił jednocześnie, że projekt nie wprowadza żadnych ograniczeń co do formy wykonywania tego zawodu - logopeda będzie mógł więc wykonywać czynności zawodowe w ramach umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, działalności gospodarczej i w końcu - jako podmiot leczniczy.

Wiceszef MZ wskazał również, jak po wejściu w życie nowych przepisów będą funkcjonować logopedzi zatrudnieni w szkołach.

- Nauczyciel logopeda, który spełni warunki wynikające z projektu ustawy, będzie mógł uzyskać wpis do rejestru jako logopeda wykonujący zawód medyczny. W przypadku jednak, gdy pracować będzie wyłącznie w systemie oświaty, nie będzie zobligowany do uzyskania takiego wpisu, a tym samym ustawa go nie dotyczy. Sytuacji gabinetów w szkołach nie regulujemy tą ustawą - powiedział Piotr Bromber.

Teoretycznie więc wszystko jest w porządku, wystarczy wpis. Logopedzi pracujący w szkołach i placówkach oświatowych mają jednak obawy, że jako nauczyciele logopedzi mogą nie być logopedami w świetle nowych przepisów. A w związku z tym nie będą mogli pracować równolegle w placówkach służby zdrowia.

Warunki, których spełnienie uprawnia do zawodu logopedy medycznego, wydają się jednoznaczne

W projektowanych przepisach trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Załącznik do ustawy - wykształcenie uzyskane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, kwalifikacje uzyskane w systemie oświaty lub inne kwalifikacje, wymagane do wykonywania danego zawodu medycznego, mówi w pkt 5 dotyczącym logopedów, że do wykonywania tego zawodu uprawnia:

rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie logopedii i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera lub

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) logopedia i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera, lub

ukończenie przed dniem wejścia w życie ustawy studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz rozpoczęcie przed dniem wejścia w życie ustawy studiów podyplomowych w zakresie logopedii i uzyskanie świadectwa ukończenia tych studiów.

Wątpliwości jednak pozostają. Próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie - czy logopeda pracujący w szkole czy placówce oświatowej może być pracownikiem medycznym - zamierza podjąć Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Nauczyciele logopedzi mają jedną istotną wątpliwość

- Odebraliśmy w tej sprawie wiele telefonów i sygnałów od zaniepokojonych nauczycieli logopedów, dlatego będziemy o tym dyskutowali na komisji pedagogicznej i ochrony pracy. I jeśli ustalimy, że tak, to jeszcze w poniedziałek wystąpimy do ministra zdrowia z prośbą o wyjaśnienie, czy dzisiejsi logopedzi pracujący w szkołach w momencie wejścia w życie przepisów tej ustawy będą mogli pracować w służbie zdrowia. Czy się nie okaże nagle, że logopedzi, którzy pracują w szkołach i jednocześnie w placówkach medycznych nie stracą możliwości dodatkowej pracy - mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP.

Zapowiada, że w zależności od tego, jaka będzie ta odpowiedź, związek podejmie dalsze działania.

- Jeśli dostaniemy odpowiedź, że mając te kwalifikacje logopedzi nauczyciele będą mogli być zaliczani do pracowników medycznych, to jesteśmy spokojni. Natomiast jeśli tego nie będzie, to uważamy, że powinno być wydłużone vacatio legis, bo nikt w ciągu sześciu miesięcy nie uzupełni kwalifikacji. Nieprzedłużenie tego terminu miałoby niekorzystny wpływ na tych nauczycieli i ich podopiecznych w systemie opieki medycznej - stwierdza.

Warto nadmienić, że gdy chodzi o sytuację odwrotną, to tu wszystko jest już jasne. Zgodnie z odpowiedzią, jakiej udzieliła ZNP 10 marca br. wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek w tej sprawie, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczycieli logopedy w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty posiada osoba która ukończyła:

1) studia w zakresie logopedii, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki i studia I stopnia lub studia podyplomowe w zakresie logopedii, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Należy też dodać, że pracę nauczycieli logopedów reguluje Karta nauczyciela. Ustawa daje też możliwość zatrudnienia w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub ministra wyjątkowych sytuacjach nauczyciela logopedę, który nie posiada przygotowania pedagogicznego, ale pod warunkiem uzupełnienia wyżej wymienionego przygotowania.

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.