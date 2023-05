Losy Karty Nauczyciela zawisły na włosku, ale regulacja raczej zostanie

Zapowiedź rychłej likwidacji Karty Nauczyciela raczej się nie ziści. Kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki podaje sprzeczne informacje na ten temat, a w faktyczne działania w tym zakresie mało kto wierzy.

Zapowiedzi likwidacji czy też nowej regulacji ustawy - Karty Nauczyciela są co najmniej sprzeczne.

Ministerstwo Edukacji i Nauki milczy. Można się jednak spodziewać, że wiele przepisów tej regulacji zostanie utrzymanych.

Zmiany w zakresie Karty Nauczyciela nie wystarczą. Potrzebne są zmiany systemowe.

Na jakim etapie są prace zmierzające do likwidacji Karty Nauczyciela, czy ten projekt już istnieje – jak mówił jeszcze w połowie kwietnia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek – czy też takie prace w ogóle nie są prowadzone – co stwierdził kategorycznie wiceminister Dariusz Piontkowski – to pytanie, które PortalSamorzadowy.pl zadał ministerstwu. Obecnie czekamy na odpowiedź.

Zanim ona nadejdzie, warto się jednak zastanowić, czy istnieje w ogóle szansa na to, by tę kartę zlikwidować.

Zlikwidować Kartę Nauczyciela, czyli co konkretnie?

Raz po raz pojawiają się pomysły, by Kartę Nauczyciela umieścić w koszu. Pytanie tylko, które jej przepisy miałyby się w tym koszu znaleźć, bo Karta to – wbrew pozorom – dość spójny akt prawny, w którym obok tzw. przywilejów, znalazły się regulacje obszernie traktujące o zawodzie nauczycielskim. Określają one, kto właściwie może dzieci uczyć i wychowywać, jakie do tego potrzebne są kwalifikacje, jak te osoby oceniać oraz jak je awansować.

Wskazują też m.in., w jakim wymiarze nauczyciel może pracować, jakie są jego prawa i obowiązki oraz – co ważne – jakiej podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nauczyciel nie pracuje bowiem przy załadunku węgla czy dystrybucji komputerów, ale z dziećmi. I wszystko, co robi, jak wykonuje swoją pracę, rzutuje na ich wiedzę, zachowanie, a przede wszystkim dalsze życie.

Zatem wyrzucić do kosza odpowiedzialności, która niedawno została doregulowana – raczej się nie da, skasować systemu oceny pracy nauczycieli i awansu zawodowego, którego nowelizacja właśnie się zakończyła – również nie można. A może dopuścić do wykonywania zawodu każdego, kto chce – na takie rozwiązanie nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy Karty Nauczyciela by się nie zgodzili.

Te wszystkie kwestie powinny zostać i zapewne zostaną, nawet jeśli zmieni się nazwa ustawy. Wydaje się, że to m.in. z tego względu minister Czarnek już następnego dnia prostował sejmową wypowiedź na ten temat, stwierdzając, że Karty Nauczyciela nie będzie likwidował, tylko pragmatykę zawodową nauczycieli ureguluje na nowo. W słowa o likwidacji nawet przedstawiciele Konfederacji mu nie uwierzyli. Minister naraził się za to na wiele mniej lub bardziej przykrych komentarzy pod swoim adresem.

Głosy krytyki wybrzmiały m.in. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach:

- Jako polityk, jako nauczyciel akademicki, pedagog, a jednocześnie jako rodzic z przerażeniem myślę o każdym działaniu ministra Czarnka, które chce wprowadzić jeszcze jesienią przed samymi wyborami. To raczej budzi lęki niepokój, co się pod spodem będzie kryło. Naturalne jest to, że nie może być takiej huśtawki zarówno w systemie edukacji, ale i zarządzania szkołami, które obecny rząd powoduje – mówił Maciej Żywno, wiceprzewodniczący Polski 2050.

- Nie ma takiej możliwości, żeby Kartę Nauczyciela zlikwidować. To by oznaczało konieczność wypracowania innych szczególnych przepisów jesienią tego roku. Jeżeli ktoś tak mówi, to myślę, że to jest jakiś żart – wskazała Bożena Borowiec, zastępczyni prezydenta Dąbrowy Górniczej.

- Jeżeli chodzi o Kartę Nauczyciela problem leży gdzie indziej - w całokształcie funkcjonowania edukacji w Polsce. To, że nauczyciele są często roszczeniowi, że nie chcą dawać więcej od siebie, wynika z systemu edukacji, który kiedyś przeszli. Dziś powinniśmy się skupić na tym, żeby poszukać innego modelu – norweskiego, fińskiego, gdzie nauczyciel zajmuje się dziećmi, a nie realizuje program, który często jest też oderwany od życia – stwierdził Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia.

Po co więc zapowiedź zmian? Przede wszystkim po to, żeby pokazać, że resort wsłuchuje się w głosy rodziców i krytyków, którzy chcieliby całodziennej pracy szkoły z ich dziećmi, lepszej jakości usług edukacyjnych, w czym Karta Nauczyciela ich zdaniem przeszkadza.

Karta Nauczyciela jako bariera dostępności szkoły

Nie tyle jako relikt stanu wojennego, ale ustawa ograniczająca czas pracy nauczycieli i nauczycieli specjalistów, w tym pedagoga, psychologa, terapeuty pedagogicznego do kilkunastu godzin, niektórych zwyczajnie razi. Ten czas pracy z dziećmi jest różny dla różnych nauczycieli, ale i tak wszyscy pamiętają, że nauczyciel pracuje 18 godzin, podczas gdy inni pracownicy 40 godzin, że jak nauczyciel kończy lekcje, to nie można go nigdzie znaleźć, chociaż mówi się, że pracuje tyle samo, co inni, że w czasie dni wolnych od nauki nic nie robi, podczas gdy mógłby się zajmować dziećmi, uczniami.

Mało kto pamięta o tym, że nauczyciel musi się do zajęć przygotować i oprócz nich ma też sporo innych obowiązków. W niepamięć odeszła też dyskusja, jaka przetoczyła się przez nasz kraj w związku z pomysłem wprowadzenia godzin dostępności nauczyciela, w wyniku której okazało się, że szkoły nie są do tego przygotowane. Polska szkoła nie jest przygotowana do tego, by nauczyciele w niej pracowali - ani finansowo, ani organizacyjnie, ani lokalowo.

Pełnienie funkcji rozwijającej i opiekuńczej szkoły wymaga pieniędzy

Zmiana przepisów Karty Nauczyciela polegająca - jak można się domyślać - na wydłużeniu pensum, wprowadzeniu godzin obowiązkowej pracy w szkole niewiele da, bo tu potrzebne są zmiany systemowe i pieniądze, o których nikt nie chce mówić.

Nie da się wprowadzić zmian w sposobie realizacji 40-godzinnego czasu pracy bez inwestycji w infrastrukturę szkolną, nie da się dzieciom zapewnić całodziennej opieki, również w dni wolne, na której sporej części rodziców zapewne by zależało, bez innego zorganizowania pracy szkoły, zwiększenia zatrudnienia oraz – co niezmiernie ważne – podniesienia pensji również poprzez zmianę systemu wynagradzania nauczycieli. W końcu nie da się tego wszystkiego zrobić bez zmiany sposobu myślenia o samej szkole, jej funkcji i roli, jaką ona ma pełnić w społeczeństwie.

Bez tego wszelkie zmiany skazane są na porażkę.

