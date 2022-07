Lublin przedłuża umowę z ukraińskimi nauczycielami

Ukraińscy nauczyciele zatrudnieni w lubelskich szkołach podpisali umowy o dalszej współpracy. Do końca grudnia przedłużono program zatrudnienia interwencyjnego uchodźców „Cash for Work” w Lublinie.

- W naszym mieście znalazło schronienie wielu najmłodszych obywateli Ukrainy. Realizując wspólnie z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej program „Cash for Work”, dokładamy wszelkich starań, aby ułatwić im aklimatyzację i by czuli się w naszym mieście bezpiecznie. Cieszę się, że współpracę w tym zakresie przedłużamy na kolejne miesiące, co pozwala na realizację działań pomocowych w wymiarze długofalowym - mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. Oświaty i Wychowania.

Od 30 marca, w ramach programu, miasto Lublin we współpracy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) udziela pomocy w edukacji i integracji ukraińskich uczniów w lubelskich szkołach. Zatrudnieni w charakterze asystenta nauczyciela pedagodzy z Ukrainy pomagali uczniom, nauczycielom i rodzicom w integracji oraz wspólnej pracy.

W ostatnich tygodniach roku szkolnego w 41 miejskich placówkach pracowało 65 ukraińskich nauczycieli, w tym jedna osoba w roli koordynatora wszystkich asystentów w Urzędzie Miasta Lublin. Teraz, w okresie wakacji wspierają oni miejskie instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe realizujące działania w ramach corocznej miejskiej akcji „Lato w mieście”.

Osoby te pomagają opiekunom ukraińskich dzieci w komunikacji i włączeniu ich w zabawę lub zajęcia warsztatowe czy sportowe. W nowym roku szkolnym Miasto i PCPM planują rozszerzenie programu i zwiększenie liczby asystentów do 80 osób.

Program „Cash for Work” ma na celu wsparcie samorządów i organizacji pozarządowych w rozszerzeniu działań na rzecz uchodźców z Ukrainy. Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce podpisał umowę o współpracy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej. Fundacja PCPM wypłaca wynagrodzenie, a samorząd lub inna organizacja partnerska jest odpowiedzialna za ustalanie zadań dla pracownika i nadzór nad jego codzienną pracą.

