Marzena Machałek: kształcenie praktyczne jest dla nas priorytetem

Według wiceminister Marzeny Machałek wymagania na egzaminach nie zostały obniżone, bo trudno sobie wyobrazić, by mechanik samochodowy czy opiekun medyczny był gotowy do wykonywania zawodu jedynie w 50 proc. (fot. MEN)

- Wprawdzie pandemia nieco zakłóciła proces przygotowania uczniów i słuchaczy do zawodu, ale nie jest to jeszcze powód, by przesuwać egzaminy zawodowe bądź wydłużać cykl szkoleniowy - mówi wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek, która nie widzi też powodu, by cokolwiek zmieniać w podstawie programowej technikum. Twierdzi, że szkoły branżowe cieszą się coraz większą popularnością, a na większe zainteresowanie szkołami II stopnia trzeba jeszcze poczekać.