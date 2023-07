Mazowsze i Małopolska. To tu powstanie najwięcej branżowych centrów umiejętności

Elektryka, informatyka z programowaniem, energetyka, logistyka, spedycja - w każdej z tych dziedzin powstaną w Polsce aż po 3 branżowe centra umiejętności. Są jednak i takie branże, w których nie ma chętnych, by kształcić młodych ludzi.

16 branżowych centrów umiejętności (BCU) powstać ma w województwie mazowieckim, na drugim miejscu z liczbą 11 BCU znalazło się województwo małopolskie.

W sumie na stworzenie branżowych centrów umiejętności w pierwszym naborze rozdysponowano 737 milionów złotych. W drugim 314 milionów złotych.

Z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że z budowanych centrów skorzystać będzie mogło ponad 25 tysięcy uczniów, nauczycieli i osób starszych.

Jeszcze do końca września można składać wnioski w trzecim naborze o dofinansowanie na stworzenie branżowych centrów umiejętności. Choć nabór dotyczy wszystkich branż, ministerstwo nie ukrywa, że najwyżej punktowane będą te, w których do tej pory nie udało się znaleźć chętnych na kształcenie młodych ludzi.

Podczas podkomisji stałej do spraw kształcenia zawodowego Marek Lewiński, dyrektor departamentu funduszy strukturalnych, który występował w mieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki, nie potrafił wymienić, jakie to branże. Z informacji, które ministerstwo udostępniło po zakończeniu pierwszego naboru, wynikało, że w całej Polsce nie znalazł się jednak nikt, kto mógłby poprowadzić placówki w branżach: drzewno-meblarska, handlowa czy pomoc społeczna.

Nie zawsze jednak brak złożonego wniosku oznacza, że chętnych na prowadzenie takiego centrum nie było. Przykładem może być Małopolska Izba Rzemieślnicza, która w stolicy swojego województwa chciała otworzyć branżowe centrum umiejętności. Wniosek odrzucono ze względów formalnych.

- Występowaliśmy z wnioskiem jako organ prowadzący, jako lider tego przedsięwzięcia. Nie spełnialiśmy wymogu, który mówi o tym, że mamy być związani z jedną branżą. Tym samym większość izb rzemieślniczych czy Związek Rzemiosła Polskiego nie mogły być liderem takiego projektu, bo w statutach nie ma zapisu, że są związane z konkretną branżą, mimo że izby rzemieślnicze działają w tych branżach - tłumaczy Tomasz Kowalik z Małopolskiej Izby Rzemieślniczej.

Namówili do współpracy m.in. specjalistów z innych krajów

Branżowe centrum umiejętności, o które stara się Małopolska Izba, skupione miałoby być wokół branży jubilerskiej. Do współpracy udało się im namówić nie tylko krakowską Akademię Sztuk Pięknych, ale także specjalistów z zagranicy. By utworzenie takiego centrum było możliwe, w regulaminie zmienić musiałby się jeszcze jeden zapis.

- W regulaminie jest zapis, który jasno mówi, że branżowe centrum umiejętności musi powstać obok szkoły. My prowadzimy szkołę w budynku miejskim gminy Kraków i jest to budynek wpisany do rejestru zabytków. Ze względu na niską zabudowę brak jest możliwości rozbudowania tego w ramach centrum. Gdybyśmy z kolei chcieli umieścić centrum w szkole - to aby zmieściły się tam wszystkie pomieszczenia, których potrzebuje nowoczesne branżowe centrum umiejętności, musielibyśmy zmniejszyć liczbę uczniów z 800 do 400 - tłumaczy Tomasz Kowalik.

W tych miejscach powstaną branżowe centra umiejętności

Docelowo branżowe centra umiejętności mają być w każdym województwie. W pierwszym naborze złożono aż 90 wniosków, z których ostatecznie pozytywnie rozpatrzono 63. W drugim naborze na 42 wnioski dofinansowanie otrzymać ma 26 projektów. Do tej pory ministerstwo podpisało jednak zaledwie 14 umów.

- W tej chwili trwają negocjacje z instytucjami odnośnie budżetów, instytucje są proszone o wyjaśniania poszczególnych propozycji budżetowych, część instytucji jest w trakcie kompletowania dokumentów - tłumaczy Marek Lewiński, dyrektor departamentu funduszy strukturalnych.

Jak mają działać branżowe centra umiejętności?

- To będzie rodzaj placówki oświatowej włączonej do systemu, jednak ich formuła została pomyślana tak, żeby branżowe centrum umiejętności nie konkurowało z innymi placówkami już istniejącymi. To dlatego w projekcie ustawy możemy przeczytać miedzy innymim, że BCU nie może prowadzić kwalifikacyjnych kursów zawodowych - tłumaczy Marianna Brzozowska-Skwarek, dyrektor Departamentu Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, który był odpowiedzialny za stworzenie regulaminów BCU.

Z zapowiedzi Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że pierwsze branżowe centra umiejętności powstaną do końca 2023 roku. Ma ich być przynajmniej 20. W 2024 roku ma powstać następne 100.

