Mechaniczka czy profesorka. Powstał poradnik dla nauczycieli, jak korzystać z feminatywów

Naukowczyni, prezydentka, chirurżka, psycholożka - takich form zdaniem autorek poradnika o "(NIE)równość płci w języku" w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych powinni używać nauczyciele i nauczycielki. Poradnik stworzyła Warszawska Rada Kobiet we współpracy z urzędem miasta. W najbliższych dniach trafić ma do nauczycieli.

- Do nauczycieli i nauczycielek w Warszawie trafi podręcznik tłumaczący, dlaczego feminatywy są ważne w równościowym społeczeństwie, jak je tworzyć i jak ich używać - wszystko po to, by walczyć z nierównością - tłumaczą władze stolicy.

- Podstawową funkcją języka, który ma wspierać edukacyjną i społeczną inkluzję, jest łączenie, a nie dzielenie społeczeństw - tłumaczy Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

"(NIE)równość płci w języku" to poradnik dla nauczycieli i nauczycielek, który stworzyła Warszawska Rada Kobiet we współpracy z urzędem miasta i pełnomocniczką prezydenta ds. kobiet.

Zmiana myślenia zaczyna się od języka

Jak informują przedstawiciele miasta, "celem poradnika jest budowanie świadomości, jak ważna jest rola języka w edukacji i jak istotne jest stosowanie języka równościowego oraz inkluzywnego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych".

- W debacie publicznej wciąż rzadko słyszymy o profesorkach, mechaniczkach i prezeskach. Nikogo za to nie bulwersują feminatywy zawodów pomocniczych - sprzątaczka, herbaciarka, woźna. Dlatego musimy rozmawiać o feminatywach i nauczyć się je stosować, bo trzeba pamiętać, że język, którego używamy, kształtuje otaczającą nas rzeczywistość - mówi Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Zdaniem władz miasta, szkoły powinny dbać o to, aby każda dziewczynka wiedziała, że może zostać kim chce - architektką, naukowczynią, prezydentką, fryzjerką, pielęgniarką, chirurżką, psycholożką, nauczycielką czy prawniczką.

"Podstawa programowa pełna jest postaci męskich, a język podręczników szkolnych jest zdecydowanie androcentryczny. Autorki publikacji nie tylko wyjaśniają, dlaczego używanie feminatywów i języka przeznaczonego dla wszystkich jest potrzebne. Wskazują również, jak tworzyć żeńskie formy i stosować je w szkole" - czytamy w komunikacie.

W związku z publikacją w najbliższy piątek odbędzie się także debata poświęcona roli symetrycznego używania męskich i żeńskich form osobowych w języku polskim.

Feminatywy w urzędzie

W urzędzie miasta w Warszawie od 1 stycznia 2021 r. została wprowadzona możliwość stosowania żeńskich form nazw stanowisk pracowniczych. Panie prezydentki, inspektorki, naczelniczki, burmistrzynie czy dyrektorki mogą posługiwać się żeńskimi formami nazw stanowisk w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, w tym na stronach internetowych i komunikatach prasowych, w stopkach wysyłanych e-maili, nagłówkach pism urzędowych, wizytówkach czy tabliczkach. Forma męska została zachowana jedynie w dokumentacji formalnej.

