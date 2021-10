MEiN: o wynagrodzeniach nauczycieli jeszcze porozmawiamy

- Umówiliśmy się, że w ciągu dwóch tygodni związki przedstawią nam swoje zastrzeżenia i postulaty. I o tych warunkach będziemy rozmawiać. Tydzień później – 22 listopada będziemy rozmawiać ze stroną samorządową, która wyraziła w dużej mierze poparcie dla naszych propozycji. Tu oczywiście też są pewne różnice i obszary, w których trzeba doprecyzować nasze stanowiska – zapowiedział Przemysław Czarnek.

Czas pracy nie zwiększa się. To dalej 40 godzin

Odnosząc się do kwestii pensum podkreślił jednocześnie, że mówiąc o podniesieniu pensum do 22 godzin, nie można tworzyć wrażenia, że jest to zwiększenie czasu pracy, bo ten wynosi 40 godzin.

- Nasz pomysł to zmiana rozliczania czasu 40-godzinnego. Myślę, że wszyscy zaczniemy mówić jednym głosem – że nauczyciel pracuje 40 godzin, a nie 18 – wyjaśnił minister Czarnek.

Podkreślił jednocześnie, że bez porozumienia z premierem Morawieckim jedyną alternatywą dla wyższego pensum jest podniesienie wynagrodzeń w ramach współczynnika przyjętego dla budżetówki. A to w żaden sposób nie rozwiąże problemu.

- Dzisiaj najważniejsze jest to, że dzisiaj młodzi ludzie kończący studia przestają myśleć o tym, żeby wchodzić do zawodu nauczyciela. I tu trzeba uatrakcyjnienia zawodu, a to wymaga zmiany systemu pracy – argumentował.

Czytaj też: Czas pomyśleć o nauczycielach pracujących w przedszkolach

Dementi związkowców

Niestety, relacje przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych nie były już tak optymistyczne, jak wypowiedzi ministrów, chociaż i oni, jak wskazano na wstępie – byli z tych rozmów wyraźnie zadowoleni. - Najważniejsze jest to, że była rozmowa i próbowaliśmy się dogadać – podkreślali.

Zdaniem Sławomira Wittkowicza, przedstawiciela Forum Związków Zawodowych, spotkanie było udane z dwóch powodów: po pierwsze, że pojawiła się informacja, że jest planowane spotkanie premiera rządu z szefami central związkowych i oświatowych związków w sprawie powiązania płac nauczycielskich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, a w związku z tym zawarcia stosownego porozumienia; po drugie, ze względu na przekazaną po raz pierwszy oficjalnie informację, że możliwe jest przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela i wydłużenia okresu przechodzenia na wcześniejszą emeryturę z roku 2008 do 2013, czyli o pięć lat. To oznaczałoby, że z takiej możliwości mogłoby skorzystać od 40 do 50 tys. nauczycieli.

- To jest oferta, która leży na stole negocjacyjnym. Kluczowe dla dalszych rozmów na pewno będzie spotkanie z premierem Morawieckim, które ma się odbyć przed dwustronnym spotkaniem 18 listopada – komentuje Sławomir Wittkowicz.

- Nie dogadaliśmy się. Ustaliliśmy tylko, że spotykamy się 18 listopada i rozmawiamy na te tematy – mówią Jerzy Ewertowski i Zbigniew Świerczek z prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”

Jak podkreślają, porozumienia nie ma ani w sprawach emerytury, bo tu najpierw trzeba by ustalić, na jakich warunkach nauczyciele mieliby na nią przechodzić, ponieważ przejście na warunkach kapitałowych oznaczałoby bardzo niską wartość świadczenia emerytalnego, ani w sprawie pensum.

- Podwyższenie pensum zawsze generuje zwolnienia. A my jesteśmy od tego, żeby bronić ludzi. Nie chcemy, żeby dyrektorzy przymuszali niesfornych nauczycieli do odchodzenia na wcześniejsze emerytury – podkreślił Jerzy Ewertowski.

Zapowiadanej przez ministra Czarnka wzmożonej działalności inwestycyjnej szkół w celu zapewnienia pomieszczeń dla nauczycieli do pracy też sobie nie wyobrażają.

- Nauczyciele i tak będą musieli popracować w domu – stwierdzili.

– Promyk nadziej jest w tym, że znamy zapatrywania pana premiera i u niego nastąpi przeformowanie założeń – bo niby MEiN jest skłonny i rekomenduje powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze średnią w gospodarce krajowej, ale też jest całkowicie przekonany o konieczności podwyższenia pensum nauczycieli – podkreśla Zbigniew Świerczek.

To na co się dzisiaj zgodzili?

- Na nowy termin spotkania i spotkanie z panem premierem Mateuszem Morawieckim w kwestii realizacji 6 pkt porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. To będzie spotkanie szefów central związkowych z panem premierem – odpowiadają.