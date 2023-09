MEiN obiecuje 600 zł za wychowawstwo. Nie każdy nauczyciel dostanie jednak dodatek

W sierpniu 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiedziało podwyższenie o 100 proc. jednego z dodatków nauczycielskich. Chodzi o dodatek za wychowawstwo, który ma wzrosnąć z 300 zł do 600 zł. Jednak nie wszyscy wychowawcy będą mogli się z niego cieszyć.

Wychowawcy klas w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych usłyszeli obietnicę podwyższenia dodatku za wychowawstwo. Ma wzrosnąć z 300 do 600 zł.

Ewentualna zmiana przepisów nie dotyczy jednak wychowawców przedszkolnych. Ci muszą liczyć na "łaskawość" władz lokalnych.

Nie brakuje jednak przykładów, że władze gmin decydują się na takie rozwiązania.

Karta Nauczyciela mówi jasno: nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawczy klasy, przysługuje z tego tytułu dodatek funkcyjny (art. 34 Karty Nauczyciela). Przepisy precyzują także, że minimalna wartość tego dodatku wynosi 300 zł.

Środowiska nauczycielskie od dłuższego czasu postulowały o konieczność waloryzacji tego dodatku. Pod koniec sierpnia, doczekano się w końcu takiej zapowiedzi. Na spotkaniu z dyrektorami szkół ponadpodstawowych z woj. lubuskiego, szef MEiN Przemysław Czarnek zapowiedział, że dodatek za wychowawstwo wzrośnie, i to o 100 proc., czyli do minimalnej stawki 600 zł.

MEiN: dodatki do wynagrodzeń nauczycieli to większy problem

Już wcześniej zresztą, pojawiły się nadzieje na to, że ministerstwo pochyli się nad wysokością dodatku za wychowawstwo.

- Rozmawialiśmy także o dodatkach do wynagrodzenia nauczycieli - to jest szerszy problem. Związkowcy zgadzają się z nami, że powinny nastąpić szersze rozmowy dotyczące pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym systemu wynagradzania, uproszczenia tego systemu, czy dyskusja o dodatkach do wynagrodzenia, w tym m.in. za wychowawstwo i jego wysokości. Zgadzamy się, że w tym ostatnim wypadku potrzebna jest waloryzacja tego świadczenia - w ten sposób rozmowy z nauczycielskim NSZZ "Solidarność" relacjonował Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji.

Trzeba tu jednak pamiętać, że zapowiedzi rewaloryzacji świadczeń dla nauczycieli zapowiedziana przez MEiN, dotyczy nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zupełnie inaczej kształtuje się kwestia nauczycieli pracujących w oddziała przedszkolnych.

W ich przypadku, kwestie dodatków dla nauczycieli ustala gmina. To od decyzji lokalnych władz zależy, czy nauczyciele i wychowawcy przedszkolni będą mogli liczyć na jakikolwiek dodatek do pensji.

Warszawa zdecydowała o dodatku w wysokości 380 zł dla wychowawców przedszkolnych

I właśnie taką decyzję ogłosiły w sierpniu władze Warszawy. Od 1 września 2023 r. tamtejsi wychowawcy przedszkolni mogą liczyć na dodatek w wysokości 380 zł miesięcznie.

Tylko do końca roku Warszawa przeznaczy na wyrównanie dodatków dla wychowawców grup przedszkolnych ponad 4 mln zł (w skali 12 miesięcy będzie to ponad 13 mln zł). Jak zaznacza warszawski ratusz, jest to inicjatywa samorządowa, w całości finansowana z budżetu miasta.

- Budżet warszawskiej oświaty w przyszłym roku szkolnym przekroczy 7 mld zł. To najwyższa pozycja budżetowa miasta. Jedynie nieco ponad 50 proc. tej kwoty zostanie pokryte z rządowej subwencji. Cała reszta wydatków pochodzi w budżetu miasta. Oświata boryka się z coraz większymi brakami kadrowymi, których powodem są między innymi zarobki. Każde dodatkowe środki w oświacie chcemy przeznaczać na wzrost uposażeń nauczycieli i nauczycielek - mówiła Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy.

