MEiN przyznaje, że wobec sztucznej inteligencji jest bezradne

MEiN przyznaje, że obecnie nie może udostępnić nauczycielom odpowiedniego narzędzia do wykrywania tekstów napisanych przez sztuczną inteligencję. MEiN wraz z OPI PIB monitorują zjawisko i słuchają głosów, które docierają od nauczycieli szkolnych i akademickich.

Nauczyciele spotkają się ze zwiększoną liczbą zadań domowych, które mogły być stworzone przez popularne boty oparte na sztucznej inteligencji.

Brakuje narzędzi, by skutecznie je identyfikować - przyznaje MEiN.

Resort jednocześnie zapowiada, że do 2025 roku w laboratoria AI doposażonych zostanie 12 tys. szkół podstawowych i 4 tys. szkół ponadpodstawowych, przeprowadzone będą też szkolenia nauczycieli w zakresie sztucznej inteligencji.

Posłanka Hanna Gill-Piątek (Polska 2050) zwróciła się z pytaniem do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki, czy resort prowadzi lub planuje szkolenia dla kadry pedagogicznej w zakresie zastosowań sztucznej inteligencji (AI - ang. artificial intelligence). Pytała też, czy rozważa się zmiany w podstawie programowej lub programy edukacyjne, które miałyby na celu przybliżenie zastosowań AI uczniom, wreszcie - czy nauczycielom zostaną udostępnione narzędzia umożliwiające wykrywanie tekstów stworzonych przez AI.

Jak informuje posłanka, do jej biura poselskiego zgłosił się nauczyciel, który spotkał się w ostatnich tygodniach ze zwiększoną liczbą zadań domowych, co do których miał podejrzenia, że zostały stworzone przez popularne boty oparte na sztucznej inteligencji.

Dariusz Piontkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w odpowiedzi przypomniał, że działania resortu w zakresie sztucznej inteligencji wpisują się w trzy dokumenty strategiczne: „Politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”, rządowy „Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych” oraz Deep Tech Talent Initiative, inicjatywę wdrażaną przez unijny Europejski Instytut Innowacji i Technologii, zakładającej kształcenie miliona osób w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

Wprowadzenie w 2017 oraz 2019 roku nowej podstawy programowej informatyki odpowiednio w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych zapewnia uczniom podstawy wiedzy i umiejętności z zakresu sztucznej inteligencji. Do 2027 r. zaplanowano wsparcie sprzętowe i softwarowe dla rozwoju AI w szkołach: do 2025 roku w laboratoria AI doposażonych zostanie 12 tys. szkół podstawowych i 4 tys. szkół ponadpodstawowych, przeprowadzone będą też szkolenia nauczycieli w zakresie sztucznej inteligencji.

Ponadto, w związku z coraz większą popularnością takich narzędzi, jak ChatGPT, MEiN opracował poradnik dla nauczycieli „Chat GPT w szkole - szanse i zagrożenia”. Poradnik ten został opublikowany na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej prowadzonej przez MEiN.

Plagiat to nie tylko problem sztucznej inteligencji

MEiN już od wielu lat prowadzi także efektywne działania, mające na celu ograniczenie liczby plagiatów. Jak przypomniał Piontkowski, już kilka lat temu zleciło Ośrodkowi Przetwarzania Informacji – Państwowemu Instytutowi Badawczemu opracowanie specjalnego systemu informatycznego przeznaczonego do walki z nieuczciwym wykorzystywaniem cudzych tekstów - Jednolity System Antyplagiatowy.

Przyznaje jednak, że gdy wprowadzano JSA, nie była jeszcze powszechnie dostępna technologia, która umożliwiałaby pisanie prac z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. JSA umożliwia przeprowadzenie analizy stylometrycznej tekstu.

Prace dopiero się zaczęły, efektów na razie nie ma

"W przypadku prac pisanych z pomocą narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję, takich jak np. popularny ChatGPT, mamy do czynienia z całkiem nowym zjawiskiem. Obecnie nie dysponujemy żadnymi danymi na temat skali tego zjawiska w polskim systemie edukacyjnym. Choć zaczynają się pojawiać pierwsze technologie, które pozwalają wykryć, czy dany tekst powstał przy pomocy ChatGPT, to nie są one jeszcze bardzo skuteczne" - przyznaje Piontkowski.

Jak zapewnia, MEiN wraz z OPI PIB monitorują zjawisko i słuchają głosów, które docierają od nauczycieli szkolnych i akademickich. I dodaje, że w ramach rozwoju JSA, eksperci OPI PIB pracują nad wdrożeniem pewnych metod detekcji umożliwiających zdiagnozowanie, czy tekst został stworzony modelami generatywnymi. Jest to jednak dopiero początek prac, które wymagają czasu i dodatkowych nakładów.

"Biorąc pod uwagę stan wiedzy na świecie w danym zakresie, obecnie nie możemy udostępnić nauczycielom odpowiedniego narzędzia do wykrywania tekstów napisanych przez sztuczną inteligencję" - podsumowuje Dariusz Piontkowski.

