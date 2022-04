MEiN szykuje kolejne zmiany w awansie zawodowym nauczycieli

Projekt nie przewiduje zasadniczych zmian w zakresie oceny pracy nauczyciela. Zakłada się, że będzie ona wymagana w sytuacji, gdy nauczyciel ubiega się o kolejny stopień awansu zawodowego czy specjalizacji, a także gdy pretenduje do pełnienia określonych funkcji w systemie oświaty.

Kryteria oceny pracy nauczyciela mają być określone w rozporządzeniu. Tu założenie jest takie, że w przypadku nauczyciela będzie ich 25, z czego 9 obowiązujących wszystkich, 1-3 do wyboru dyrektora oraz 1-3 do wyboru przez nauczyciela i związane ze specyfiką jego pracy. W przypadku osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora kryteriów ma być więcej, zwłaszcza tych obowiązkowych dla wszystkich.

Nowością ma być m.in. również wprowadzenie instytucji certyfikowanego przez kuratora oświaty mentora, który ma prowadzić kandydata do wykonywania zawodu nauczycielskiego przez cały okres wprowadzenia do zawodu.

Zatem zmienia się dużo i to nie tylko w nazewnictwie.

Zgody związkowców nie było

Problem w tym, że tak naprawdę przedstawiciele związków zawodowych nigdy się na te zmiany nie zgodzili, a przedstawiona przez MEiN koncepcja zmian tak naprawdę nie była dyskutowana na forum zespołu roboczego czy całego zespołu trójstronnego. Od początku negocjacji bowiem strona związkowa – a więc trzy główne związki nauczycielskie uczestniczące w negocjacjach z MEiN – utrzymywała, że nie będzie rozmawiać o zmianach w pragmatyce zawodowej czy o systemie awansu, dopóki nie zostaną ustalone zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli. A do tego, jak wiadomo, nigdy nie doszło.

– Przecież w tym zespole dotyczącym awansu zawodowego, który odbył się 10 czerwca 2021 r., nie uczestniczył żaden związek. My także. Weszliśmy na to posiedzenie tylko po to, żeby powiedzieć, że nie będziemy uczestniczyć w rozmowach o awansie. Więc ministerstwo się samo ze sobą spotkało i uznało, że nie było kontrowersji – komentuje Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Związkowcy przedstawili swoje stanowiska do całości zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, zawartych w przedłożonym wówczas przez MEiN dokumencie. W sprawie awansu sygnalizowali, że proponowany podział nie upraszcza systemu, tylko go na nowo gmatwa, natomiast zaproponowane rozwiązania spowodują jeszcze większą biurokrację w szkole niż obecnie. Dla związkowców dość nieczytelny okazał się również sposób dochodzenia przez nauczycieli dyplomowanych do specjalizacji.

– Po co nauczycielowi specjalizacja w dziedzinie zarządzania i organizacji, jeśli on chce uczyć, a nie zarządzać? – pytała Ewa Tatarczak, przedstawicielka Forum Związków Zawodowych.

Komentując dzisiaj fakt przygotowywania projektu, Krzysztof Baszczyński podkreślił, że jeśli projekt ma zawierać zmiany, które przedstawiono w połowie 2021 r., to będą to bardzo rewolucyjne zmiany, które związek od początku ocenia negatywnie.

4 lata to za długo

Jego krytyka dotyczy zwłaszcza pomysłu, żeby osoba, która chce być nauczycielem, musiała odbywać 4-letni okres wprowadzenia do zawodu, który dodatkowo będzie kończył się egzaminem państwowym.

– Dla młodego człowieka będzie to niezwykle niekorzystna sytuacja, bo po pierwsze będzie pracował ze świadomością, że jeśli nie zda egzaminu, to może tym nauczycielem mianowanym nie zostać, a wtedy jego plany pójdą w niwecz. Ponadto w tym 4-letnim okresie nie będzie miał uregulowanego stosunku pracy, czyli dysponując minimalnym wynagrodzeniem, nie będzie mógł nawet wziąć kredytu – mówi Krzysztof Baszczyński.

Jego zdaniem postawienie tak wysokich wymagań spowoduje jeszcze większe zniechęcenie do zawodu nauczyciela, do którego i tak młodzi ludzie się nie garną.

Pytanie więc, czy MEiN uwzględniło zasygnalizowane tu kwestie w przygotowywanym projekcie nowelizacyjnym, no i najważniejsze – czy faktycznie zmiany w awansie pójdą w zakładanym w ubiegłym roku kierunku.