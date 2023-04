Ministerstwo wraca do rozmów o wcześniejszych emeryturach dla nauczycieli

Na 26 kwietnia Ministerstwo Edukacji i Nauki wyznaczyło termin spotkania ze związkami zawodowymi, którego głównym tematem będą wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Zaproszenia już wpłynęły, ale bez projektu regulacji w tej sprawie. Teraz związkowcy listy piszą do ministra.

26 kwietnia na zespole ds. statusu zawodowego nauczycieli MEiN powinien przedstawić rozwiązania znowelizowanego art. 88 Karty Nauczyciela.

Wcześniejsza emerytura ma być dostępna dla nauczycieli po 30 latach pracy, w tym po 20 w oświacie.

Związkowcy chcą poznać szczegóły planowanych rozwiązań, by móc się do nich odnieść na spotkaniu.

Jest już pewne, że oczekiwana przez nauczycielskie związki zawodowe dyskusja na temat przywrócenia możliwości przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę odbędzie się 26 kwietnia. Ministerstwo Edukacji i Nauki wysłało już zaproszenia na Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, który będzie rozmawiał wyłącznie o tej sprawie.

Niestety, oprócz daty spotkania nic jeszcze nie można powiedzieć na temat rozważanych przez MEiN rozwiązań w tej sprawie, ponieważ do zaproszeń nie został załączony żaden dokument wskazujący, jak ta sprawa miałaby być rozwiązana.

- Dostaliśmy tylko zaproszenie, bez załączników. Dlatego dzisiaj złożyliśmy w biurze podawczym pismo do ministra Czarnka z prośbą o wcześniejsze przysłanie projektu planowanej regulacji, tak żebyśmy wiedzieli, o czym mamy rozmawiać. Bo hasło emerytury stażowe to tylko hasło, którego treści my nie znamy - mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Związek Nauczycielstwa Polskiego obawia się, że tego projektu jeszcze nie ma

Przedstawiciel ZNP podkreśla, że taką prośbę złożył też podczas spotkania zespołu 6 kwietnia, kiedy było wiadomo, że spotkanie będzie dotyczyło wcześniejszych emerytur. W odpowiedzi wiceminister Dariusz Piontkowski stwierdził wówczas, że nie wie, czy MEiN zdąży w ostatnim tygodniu kwietnia przesłać związkom jakiekolwiek dokumenty w tej sprawie.

- To jest bardzo niepokojąca odpowiedź, bo to znaczy, że oni niczego nie mają, że minister Czarnek opowiada bajki - stwierdził wówczas Krzysztof Baszczyński.

Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum - Oświata”, również wskazuje na to, że mimo iż minister Czarnek od dłuższego już czasu mówi, że sprawa wcześniejszych emerytur jest już dogadana, żadnych założeń do projektu zmian nie zna.

- Nie dostaliśmy dokumentów w sprawie wcześniejszych emerytur. Właśnie siedzę i piszę pismo do ministra z pytaniami - mówi.

Pytania do kierownictwa MEiN w sprawie wcześniejszych emerytur są wciąż te same

Te pytania - jak podkreśla - są już standardowe. Dotyczą tego:

kto do tej emerytury będzie uprawniony;

jak ta wcześniejsza emerytura będzie naliczana;

czy będzie to świadczenie budżetowe, czy kapitałowe;

czy to będzie stałe rozwiązanie;

czy osoba, która skorzysta z tej emerytury, będzie mogła pracować dodatkowo na ogólnych zasadach, czy też będzie tej możliwości pozbawiona, tak jak to jest w przypadku nauczycieli na świadczeniach kompensacyjnych;

co się stanie ze świadczeniami kompensacyjnymi - czy będzie to równoległe rozwiązanie, czy też nowa regulacja je wykluczy.

Podkreśla, że nowa regulacja przede wszystkim musi rozwiązać problem tych nauczycieli, którym odebrano prawo do wcześniejszych emerytur z dniem 1 stycznia 2009 r.

- Co do zasady, powinno być przywrócone wcześniejsze brzmienie art. 88 Karty Nauczyciela, bo ono było sensowne. Pozwalało stosunkowo płynnie dokonywać wymiany kadr i ta kadra w każdej placówce była zróżnicowana. Odebranie tego prawa tak naprawdę zamknęło dostęp do systemu młodych nauczycieli, na co nałożył się jeszcze spadek wartości wynagrodzeń. To groźna symbioza tych dwóch czynników - wyjaśnia.

Na przedstawienie planowanych rozwiązań liczy także oświatowa solidarność.

- Nasze stanowisko w sprawie emerytur jest jasne - przywrócenie emerytur dla wszystkich nauczycieli, bez żadnego dzielenia na daty urodzenia czy na grupy - mówi Roman Laskowski, członek prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Według niego dla związku ważny będzie sposób naliczania wcześniejszej emerytury, a więc to, czy wyliczenie świadczenia miałoby następować według jakiegoś specjalnego algorytmu, czy też po prostu na bieżąco, według obowiązujących przepisów. Bo sposób wyliczania emerytury sprzed 2009 r. i obecny to dwie różne rzeczy. Teraz jest to kapitał zebrany, od którego oblicza się emeryturę, a wtedy można było wybrać sobie najlepsze lata i przeliczyć to po swojemu.

- Tego sposobu nie znamy, więc dopóki MEiN nie pokaże nam założeń, nie potrafimy nic w tej sprawie powiedzieć - mówi Roman Laskowski.

Rozmowy w sprawie przywrócenia art. 88 to tylko gra

Z dotychczasowych zapowiedzi wiadomo tylko, że art. 88 Karty Nauczyciela, który dawał nauczycielom możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę po 30 latach pracy, w tym 20 w oświacie, zostanie odmrożony.

Obok kwestii, o których już wspomniałem, nie jest znana również data wejścia w życie zakładanych rozwiązań. Związkowcy i chyba całe środowisko nauczycielskie chciałoby, żeby ten przywilej był dostępny już od nowego roku szkolnego, natomiast resort edukacji zakłada jego wprowadzenie dopiero od końca 2024 roku lub początku 2025 r.; chce jednak, by przepisy zostały uchwalone przez Sejm jeszcze w tej kadencji.

Biorąc za podstawę ten punkt widzenia, trzeba powiedzieć, że czasu na uchwalenie nowej regulacji nie zostało zbyt dużo, co wynika z kalendarza prac legislacyjnych. Po to, żeby znowelizowany przepis art. 88 mógł stać się prawem, projekt musiałby zostać ustalony jeszcze w maju.

Zdaniem Sławomira Wittkowicza to jest możliwe, ale raczej nierealne.

- Te negocjacje oceniam jako grę ministerstwa na przetrwanie do wyborów. Nie poruszamy dwóch podstawowych tematów: zdecydowanego podwyższenia wynagrodzeń i rozwiązania problemu wcześniejszych emerytur. Zwłaszcza w kontekście tych nauczycieli, którzy utracili je, pracując przed 2009 r. - powiedział po spotkaniu zespołu 6 kwietnia.

Dziś, kiedy te rozmowy mają stać się faktem, potwierdza tę opinię.

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.