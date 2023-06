MEiN wzmacnia kontrolę nad szkołami i placówkami niepublicznymi. Już można zacząć się bać

Niepubliczne szkoły i placówki mogą się zacząć niepokoić - będą miały 7 dni na umożliwienie kontroli kuratora i do 30 na usunięcie uchybień. Jeśli tego nie zrobią, będą skreślone.

Nowelizacja Karty Nauczyciela i innych ustaw wprowadza restrykcyjne przepisy wobec szkół i placówek niepublicznych w zakresie nadzoru pedagogicznego.

Zakłada m.in. likwidację szkoły lub placówki przewidziano za niewpuszczenie kontroli kuratora i nieusunięcie uchybień wskazanych w zaleceniach pokontrolnych.

- To powrót do ostro krytykowanego rozwiązania z ustawy lex Czarnek - mówi Zygmunt Puchalski, prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO).

O projekcie poselskim ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (KN), ustawy o instytutach badawczych, ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw pisaliśmy już wielokrotnie. Głównie ze względu na projektowane w nim regulacje dotyczące uprawnienia nauczycieli do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, czyli tzw. odmrożenie art. 88 KN.

Przywracanie art. 88 może się skończyć ustanowieniem art. 88a, którego raczej nikt nie chce

Jak już wiadomo, wskazany przepis nie będzie miał zastosowania do emerytur, z jakich - według założeń projektu - od września 2024 r. mogliby korzystać nauczyciele. Będzie to dodany art. 88a, który nijak ma się do oczekiwanych przez środowisko rozwiązań.

Wynikający z niego sposób wyliczania emerytury skazuje bowiem osoby, które zechcą z niej skorzystać, na świadczenie, którego wysokość tylko nieznacznie będzie przekraczała minimalną emeryturę, czyli 1588 zł brutto. Nie daje przy tym możliwości dorobienia w szkole (w wymiarze wyższym niż ½ etatu) bez zgody kuratora oświaty.

Oczywiście projekt wprowadza również oczekiwane rozwiązania, np. w zakresie awansu zawodowego czy umożliwienia pracy nauczycieli szkół ponadpodstawowych w wymiarze wyższym niż 1,5 etatu w roku szkolnym 2023/2024. Jest też możliwość organizowania nauki w budynkach innych niż szkoły, na co z kolei liczyły powiaty, dla których nowy rok szkolny może być szczególnie trudny - a to ze względu na kolejny ponadnormatywny rocznik absolwentów szkół podstawowych, który właśnie rozpoczyna szukanie swojego miejsca w szkołach przez powiaty prowadzonych.

Dla niepublicznych szkół i placówek nowelizacja oznacza wzmocnienie uprawnień nadzoru pedagogicznego

Przy okazji nowelizacji projektodawcy wrócili jednak do koncepcji zwiększenia nadzoru nad szkołami i placówkami niepublicznymi, o czym nikt już chyba nie pamiętał.

Zasadnicza część regulacji mieści się w art. 6 pkt 3 projektu, który w ustawie - Prawo oświatowe w art. 169 ust. 1 dodaje pkt 6, w brzmieniu: „niezrealizowania przez osobę prowadzącą szkołę lub placówkę polecenia, o którym mowa w art. 180 ust. 3”.

Przepis art. 169 ust. 1 dotyczy wykreślenia szkoły lub placówki z ewidencji. Więc dodanie pkt 6 oznacza, że szkoły i placówki niepubliczne zostaną skreślone z ewidencji w przypadku niezrealizowania polecenia, o którym mowa w art. 180 ust. 3, który również został dodany.

Określa on z kolei, iż organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić osobie prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę niezwłoczne umożliwienie wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce, a także że wykonywanie tych czynności powinno rozpocząć się nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania polecenia.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy proponowane rozwiązania pozwolą organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny skutecznie reagować na napotykane problemy uniemożliwiające wykonanie czynności nadzoru pedagogicznego w niepublicznej szkole lub placówce. Wynikają one np. z braku kontaktu z dyrektorem lub osobą prowadzącą szkołę lub placówkę oświatową czy też braku odpowiedzi na pisma przesyłane do dyrektora/osoby prowadzącej, czy nieudostępniania przez nich dokumentacji w trakcie wykonywania czynności nadzoru pedagogicznego w szkole.

Projektowane przepisy precyzują termin realizacji zaleceń pokontrolnych - to maksymalnie 30 dni

W projekcie (art. 6 pkt 4) określono też wyraźnie termin usunięcia uchybień, w razie ich stwierdzenia przez organ nadzoru. Obecnie szkoła, placówka lub organ je prowadzący będą miały na to nie więcej niż 30 dni.

Zatem szkoły i placówki niepubliczne zarówno w przypadku braku reakcji na zamiar przeprowadzenia kontroli, jak i zignorowanie polecenia usunięcia jej wyników będą na podstawie projektowanych przepisów narażone na wykreślenie z ewidencji lub - w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej - cofnięcie uprawnień.

Konsekwencje będą bardzo poważne. To może oznaczać przekreślenie dorobku placówki oświatowej

"W uzasadnieniu projektu wspomina się, że organy sprawujące nadzór pedagogiczny napotykają na problemy uniemożliwiające wykonanie czynności nadzoru pedagogicznego. Podobne uzasadnienie towarzyszyło już projektowi ustawy lex Czarnek. Wtedy projektodawcy przyznawali, że sytuacje, o których mowa, nie są częste. Skąd zatem potrzeba wprowadzenia regulacji, które umożliwią wykreślanie szkół niepublicznych z ewidencji? Konsekwencje takiej decyzji są bardzo poważne. Będzie ona równoznaczna z przekreśleniem dorobku całej społeczności szkolnej" - komentuje prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zygmunt Puchalski.

"Nowy projekt powiela zatem szkodliwe rozwiązania znane z lex Czarnek, przeciwko którym Społeczne Towarzystwo Oświatowe wielokrotnie protestowało. To kolejna próba umocnienia pozycji kuratorów oraz zastraszenia dyrektorów szkół niepublicznych i organów prowadzących szkół" - podsumowuje Zygmunt Puchalski.

