Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Ogłoszono ważne rozporządzenie

Sigma

2022-05-19 16:23:18

Chyba lekko przesadzacie z tymi pensjami. Jestem nauczycielem matematyki, w szkole mam 1,5 etatu. Liceum. Zastępstwa wpadają tak jak każdemu innemu nauczycielowi ok 4 h w miesięcu. Na miesiąc spokojnie mam obecnie 5 tys na rękę. Wszystkie ferie, wakacje, przed świętami, po świętach są wolne. A przed

...

e wszystkim mam czas dla własnych dzieci. Fakt, nie kupuję może złotych klamek, ale jest ok. Co ważne nie marnuję czasu na okienkach i przerwach na głupim plotkowaniu, tylko sprawdzę klasówki. Do domu staram się pracy nie zabierać. Pierwsze dwa lata wymagały przygotowań, później idzie jak z płatka. Matma się nie zmienia, a drobne zmiany w programie jakie się zdarzają na przestrzeni lat to tylko kwestia logistyki. I tak szczerze, większość moich kolegów i koleżanek strasznie narzeka, ale jakoś do zmiany pracy się nie garną. Pozdrowienia dla wszystkich narzekających.