Minister Czarnek poszedł o krok za daleko. Wściekli nauczyciele pokazują paski

Minister edukacji przytoczył w mediach społecznościowych dane, z których wynika, że Polska zajmuje 3. miejsce na świecie pod względem średnich zarobków nauczycieli w porównaniu do średnich zarobków w danym kraju. Po tym wpisie ministra wśród nauczycieli zawrzało.

Według danych firmy Preply Polska zajmuje 3. miejsce na świecie pod względem średnich zarobków nauczycieli w porównaniu do średnich zarobków w kraju.

Gdy minister Czarnek przywołał te dane w mediach społecznościowych, wśród nauczycieli zawrzało. Bo podana przez Preply średnia zarobków nauczycieli w naszym kraju to 11,6 tys. zł.

Związek Nauczycielstwa Polskiego nazwał te dane fake newsem, a wśród nauczycieli zawrzało. Zaczęli pokazywać swe paski ze swymi wypłatami, z których wynika, że rzeczywiste wynagrodzenia nauczycieli są dużo niższe od podanych przez Preply.

Firma Preply zajmuje się korepetycjami on-line. 5 października, z okazji Światowego Dnia Nauczyciela, podała dane, pokazujące, ile wynoszą średnie zarobki nauczycieli w poszczególnych krajach i jak wypadają w porównaniu do przeciętnych pensji w tych państwach.

Według danych Preply w Polsce średnie zarobki nauczycieli to rocznie 32 tys. dolarów amerykańskich rocznie (w przeliczeniu na złotówki daje to 11,6 tys. zł miesięcznie), co ma stanowić 56,6 proc. średniej krajowej pensji w naszym kraju. Pod tym względem (porównanie przeciętnych nauczycielskich zarobków do średnich pensji w danym państwie) Polska, jak twierdzi Preply, zajmuje trzecie miejsce na świecie: po Portugalii i Kanadzie.

Minister przytoczył te statystyki, podkreślając, że to nie dane resortu

I te właśnie dane przytoczył minister edukacji Przemysław Czarnek w swym wpisie w mediach społecznościowych.

Napisał w nim: „Uwaga, uwaga, ludzie ZNP i im podobni: "Polska zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem średnich zarobków nauczycieli do średnich zarobków w kraju"... To nie my, to info z internetu”.

Uwaga, uwaga, ludzie ZNP i im podobni: "Polska zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem średnich zarobków nauczycieli do średnich zarobków w kraju"... To nie my, to info z internetu:@SEdukacjihttps://t.co/wBmEcyG498 — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) October 4, 2023

Nauczyciele oburzeni. ZNP robi akcję: Pasek dla Czarnka

Po takim wpisie wśród nauczycieli zawrzało. „Nauczyciele i nauczycielki pokazują swoje paski z zarobkami po tym, jak minister edukacji rozpowszechnia fake newsy, że „Polska zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem średnich zarobków nauczycieli do średnich zarobków w kraju”. W tekście, na który powoływał się minister Czarnek pojawiła się konkretna kwota średnich zarobków polskiego nauczyciela - 11,600 zł. Wywołało to ogromne oburzenie. Stąd akcja #PasekDlaCzarnka” - napisał na swym profilu w mediach społecznościowych Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Pod tym wpisem zamieszczone zostały przykładowe paski z wypłatami nauczycieli, z których wynika, że rzeczywistość jest zupełnie inna niż dane firmy Preply.

Pod postem ZNP pojawiło się wiele komentarzy oburzonych nauczycieli, którzy też uważają, że przytoczone przez ministra dane są dalekie od rzeczywistości. Przywołują przy tym m.in. informację, że pensja dla początkującego nauczyciela, czyli przez pierwsze 4 lata pracy w tym zawodzie, jest na poziomie płacy minimalnej.

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.