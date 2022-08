Minister Czarnek zapowiada dalsze podwyżki, ale i wzrost pensum

Na 24 sierpnia minister Przemysław Czarnek zapowiedział kolejne spotkanie zespołu trójstronnego ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Mówił o nim w kontekście konieczności dalszego podwyższania zarobków nauczycieli i przyszłorocznego budżetu. Szczegółów nie podał, ale kilkakrotnie podkreślił, że ubiegłoroczne propozycje pozwalające na wygenerowanie około 30-proc. podwyżek dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych są aktualne.

Minister Czarnek zapowiada powrót do negocjacji w sprawie wynagrodzeń nauczycieli – spotkanie już 24 sierpnia.

Opracowany w 2021 r. program wzrostu płac nauczycieli o nawet 27-36 proc. jest nadal aktualny.

Według szefa resortu tak wysokie podwyżki są możliwe, ale konieczny jest konsensus.

Podczas czwartkowego (11 sierpnia) spotkania z dziennikarzami minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przedstawił informację na temat wynagrodzeń nauczycieli oraz braków kadrowych w systemie edukacji. Przy okazji wielokrotnie wskazał, że zakładany w nowelizacji Karty nauczyciela 20-proc. wzrost pensji dla nauczycieli wchodzących do zawodu nie zamyka drogi do podwyżek dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

Ruszają negocjacje w sprawie podwyżek

– Dalej nasze propozycje są na stole i będą przedmiotem konsultacji także 24 sierpnia. Na to spotkanie już zapraszam. Jest faktem, że musi być kolejny wzrost wynagrodzeń, który będzie miał miejsce wraz z nową ustawą budżetową – powiedział Przemysław Czarnek.

Podkreślił przy tym, że program wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli początkujących nie o 20 proc. (jak obecnie), a o 36 proc. jest nadal możliwy.

– Tylko musimy dojść do tego w konsensusie. Proponowaliśmy dla nauczycieli stażystów 36-proc. podwyżki, nauczycielom kontraktowym 32-proc., dla mianowanego 32 proc. i dla dyplomowanego 27 proc. To są oficjalne propozycje, które przedkładaliśmy związkom zawodowym – mówił minister, wskazując przy okazji, jak nieprawdziwe informacje rozpowszechniane są przez nauczycielskie związki zawodowe, w tym zwłaszcza przez Sławomira Broniarza, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Powrót do przeszłości?

Wygląda więc na to, że minister Czarnek ma pełną świadomość konieczności dalszego podwyższenia płac nauczycielom i to reprezentującym różne stopnie awansu zawodowego, czego tak głośno dopominali się przedstawiciele środowisk oświatowych. Nie zamierza jednak rezygnować z koncepcji podwyższenia ich kosztem zmian w pensum oraz wyraźnych cięć w zakresie licznych dodatków, które składają się obecnie na wynagrodzenie nauczycieli.

Należy się więc spodziewać, że nowa koncepcja MEiN – jeśli zostanie przedstawiona – w dużej mierze będzie się opierała na rozwiązaniach proponowanych związkom nauczycielskim jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Przypomnijmy, że jedna z ostatnich wersji zakładała wzrost tygodniowego wymiaru pensum nauczycieli tablicowych o 4 godziny oraz wprowadzenie obowiązku 8 godzin pracy w szkole, oczywiście w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy.

Z dość szczątkowych informacji, jakie 11 sierpnia minister przedstawił na ten temat, wynika, że być może w nowej propozycji zawarty zostanie sposób na różnicowanie pracy nauczycieli ze względu na jej ilość.

– Wszyscy wiecie, że wynagrodzenia zasadnicze (nauczycieli) są rozbudowane o rozmaite dodatki, które nie pasują do dzisiejszej rzeczywistości, które trzeba zmienić, bo są szkodliwe dla samych nauczycieli – stwierdził przy okazji odpowiedzi na pytanie o wysokość wynagrodzenia zasadniczego. – Chcę powiedzieć, że nauczyciel języka polskiego w małej miejscowości, który ma w klasie 5 uczniów, zarabia tyle samo, co nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej w centrum Warszawy – nawet więcej, bo dostaje jeszcze dodatek wiejski. Kto ma trudniejszą pracę? – pytał, zwracając się do jednej z dziennikarek.

– To są rzeczy, które w Karcie nauczyciela są od 1982 roku rozbudowywane, które chcemy zmienić. A których nie chce zmieniać związek zawodowy – dodał minister Czarnek.

Z kolei odnosząc się do pytania o świadczenie kompensacyjne, na które odpowiedział, że nie zamierza niczego w nim zmieniać, przypomniał, że przedmiotem propozycji resortu była też możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę po 20 latach pracy przy tablicy i 30 latach pracy w oświacie. Co również zostało odrzucone przez związki zawodowe.

Na marginesie trzeba dodać, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego, które na koniec grudnia 2021 roku wynosiło 2950 zł, teraz będzie wynosiło 3424 zł.

