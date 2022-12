Minister mówi o zwolnieniu 100 tysięcy nauczycieli, a związkowcy nie mogą w to uwierzyć

Wiadomość o konieczności zwolnienia 100 tys. nauczycieli zelektryzowała środowisko oświatowe w ostatnich dniach 2022 r. Związki czują się z tym jeszcze gorzej, bo mimo kilku spotkań z ministrem Czarnkiem i kierownictwem resortu edukacji i nauki w ramach Rady Dialogu Społecznego i Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty nic o tym nie wiedziały.

Fakt, że o konieczności zwolnienia 1/6 nauczycieli związkowcy dowiadują się z mediów, pokazuje, że nie istnieje dialog z rządem - twierdzi Monika Ćwiklińska, rzeczniczka Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Nie da się pogodzić przywrócenia wcześniejszej emerytury z koniecznością zwolnienia 100 tys. nauczycieli, ale coś jest na rzeczy - uważa Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Zdaniem Sławomira Wittkowicza, przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego „Forum – Oświata”, minister może wykorzystać niż demograficzny do poprawy jakości edukacji i warunków nauczania.

- Musimy się skupić na dyskusji ze związkami zawodowymi nad zmianami systemowymi, nad m.in. powrotem wcześniejszej emerytury zawodowej dla nauczycieli zabranej przez Donalda Tuska w 2009 r. - powiedział w jednym z ostatnich w 2022 roku wywiadów minister Przemysław Czarnek.

- Na horyzoncie mamy nie tyle obawy, że będzie za mało nauczycieli, tylko pewność, że za chwilkę, zwłaszcza do szkół średnich, wejdzie niż demograficzny, potężny, i będzie oddziaływał w ten sposób, że będzie za dużo nauczycieli i trzeba będzie ich zwalniać. Dlatego przywrócenie tej emerytury po 20 latach przy tablicy i 30 latach pracy w ogóle, jest szansą na to, że ci, którzy już nabędą prawa emerytalne, będą mogli przejść od 2024. czy 25. roku na emeryturę zostawiając miejsce tym, którzy są zatrudnieni od niedawna i się rozwijają. To jest niesamowicie ważne dla nauczycieli, dla całego środowiska. Myślę, że to będzie jedna z najważniejszych rzeczy do zrobienia w nowym roku szkolnym - dodał.

29 grudnia dodał zaś, że chodzi o 100 tys. nauczycieli, których w ciągu dwóch lat trzeba będzie z powodu niżu demograficznego zwolnić. To zbulwersowało środowisko nauczycielskie, a zwłaszcza przedstawicieli związków zawodowych, które uczestniczą w pracach zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Solidarność jest zadziwiona postawą ministra

- Fakt, że o tak istotnych sprawach, jak przywrócenie możliwości przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę czy konieczność zwolnienia 100 tys. osób dowiadujemy się z wypowiedzi medialnych ministra, pokazuje, że nie istnieje tak naprawdę dialog rządu z przedstawicielami związków zawodowych - mówi Monika Ćwiklińska, rzeczniczka Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

- Minister po raz kolejny wrzuca w przestrzeń medialną swoje pomysły, nie rozmawiając z nami na temat konkretnych rozwiązań - dodaje.

Jej zdaniem takie mówienie, że nauczycieli jest za dużo i trzeba będzie ich zwalniać, można porównać tylko z opowiadaniem przez ministra, iż świetne propozycje podwyżek dla nauczycieli są ciągle na stole, tylko związki zawodowe ich nie chcą. Podczas oficjalnych rozmów minister Czarnek podkreślał, że jedyna możliwość przywrócenia wcześniejszej emerytury dla nauczycieli wiąże się z podniesieniem pensum, na co związkowcy się nie zgadzają.

- Panowie ministrowie zupełnie odlecieli. W ogóle nas nie słuchają, uważają, że my opowiadamy jakieś bajki, żyją w świecie nierzeczywistym i nie mają żadnego pojęcia o problemach w oświacie, nie mówiąc już o problemach nauczycieli. Ten styl czerpania wiedzy o oświacie na podstawie rozmów z dyrektorami a to w Prudniku, a to na Lubelszczyźnie jest żenujący. Ja bym zaprosiła prezesa partii rządzącej, jak i premiera i panów ministrów oświaty, żeby pojawiali się w szkole nie przy okazji przecinania jakiejś wstęgi, nie z radosną, gospodarską, niezapowiedzianą wizytą, tylko w trakcie normalnej pracy. Na przykład w jednej ze szkół podstawowych w Dąbrowie Górniczej. Żeby pan premier czy pan minister spróbował włączyć jakiś komputer i mając pod opieką 30 uczniów poczekał aż się on uruchomi - stwierdza.

Podkreśla, że ministerstwo od dawna nie prowadzi ze związkowcami dialogu, tylko ich informuje. Tak było w trakcie ostatnich rozmów 30 listopada, kiedy kierownictwo resortu poinformowało związkowców o zluzowaniu przepisów dotyczących możliwości uczenia przez nauczycieli na świadczeniach kompensacyjnych.

- Przedstawiciele ZNP i FZZ powiedzieli - dobrze. My stwierdziliśmy, że nas nie interesuje majstrowanie przy ustawie, tylko możliwość wcześniejszego przechodzenia nauczycieli na emeryturę, głównie tych, którzy nabyli to prawo i to prawo im odebrano. Wówczas nikt nie chciał o tym z nami rozmawiać – opowiada. - Teraz z kolei, w styczniu, mamy mówić o biurokracji, co raczej nie jest najważniejszym tematem w obliczu braku dialogu przez tak długi czas. Jestem tym zadziwiona. Dlatego z dużą obawą patrzę na dalsze rozmowy z kierownictwem MEiN - mówi przedstawicielka Solidarności.

Obrady zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty 30 listopada. Fot. MEiN.

Szczegóły przechodzenia na wcześniejszą emeryturę nie są znane

Zdaniem Krzysztofa Baszczyńskiego, wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, zapowiedzi ministra dotyczącą zarówno przywrócenia art. 88 Karty nauczyciela, a więc możliwości przejścia na emeryturę po 30 latach pracy, w tym 20 w oświacie, jak i konieczności zwolnienia w ciągu dwóch następnych lat 100 tys. nauczycieli nie są konkretne, a jedynie budzą wiele obaw i kontrowersji.

- O przywróceniu wcześniejszej emerytury dla nauczycieli słyszymy od 2016 r., ale niewiele z tego wynika, co nie znaczy, że i teraz ma tak być. Prawdą jest jednak to, że cały czas nie mamy odpowiedzi na podstawowe pytania: według jakiego systemu będą te emerytury naliczane oraz czy będzie można pracować na emeryturze? Dopóki tego nie zobaczymy, to sprawa jest otwarta - stwierdza.

Według niego nie da się jednak pogodzić przywrócenia wcześniejszej emerytury z koniecznością zwolnienia 100 tys. nauczycieli.

- Uprawnienia emerytalne, jeżeli w ogóle wrócą, będą dotyczyły określonej grupy osób, które spełniają warunki. To wcale nie oznacza, że te osoby się znajdą w tej puli osób do redukcji - mówi Krzysztof Baszczyński.

Podkreśla przy tym, że problem niżu demograficznego nie był wcześniej przez resort poruszany, dlatego zastanawia się, czy w tej informacji nie ma jakiegoś drugiego dna.

- Ten temat pojawił się nagle, w wywiadzie ministra dla Radia Maryja, TV Trwam, a 29 grudnia w Radiu Zet, jako argument dla zwolnienia 100 tys. nauczycieli. Nie wiem, dlaczego, bo niż demograficzny powinien być okazją do poprawy warunków nauki i pracy w szkołach. Inaczej mówiąc do rozluźnienia liczby dzieci w klasach, a nie mówienia, że trzeba będzie zwalniać nauczycieli - stwierdza.

Jego zdaniem to może być sygnał do zwiększenia pensum, tym bardziej że owe 4 godziny zwiększenia pensum, które jeszcze w roku ubiegłym były aktualne, wiązały się według wyliczeń MEiN ze zwolnieniem ok. 40 tys. nauczycieli. I to był główny argument na to, że będzie zmniejszona liczba osób zatrudnionych w systemie, a nie niż demograficzny.

Wiceprezes ZNP zwraca też uwagę, że minister niepotrzebne sieje niepokój w społeczeństwie. Bo nie radiosłuchacze i telewidzowie Radia Maryja, TV Trwam czy Radia Zet powinni jako pierwsi dowiedzieć się o zagrożeniach, które stoją przed szkołą i jej pracownikami, a członkowie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. - Po to m.in. został on powołany - stwierdza Baszczyński.

Minister ma narzędzia, by rozwiązać problemy szkoły

Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum – Oświata” również wskazuje na brak konsekwencji w ostatnich wypowiedziach ministra Czarnka.

- Do nas jakikolwiek dokument sygnowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w sprawie wcześniejszych emerytur nauczycieli nie wpłynął. Ten temat pojawiał się w 2021 roku wyłącznie w wypowiedziach ministra na konferencjach prasowych, natomiast nigdy w postaci oferty sformułowanej na piśmie podczas negocjacji ze związkami zawodowymi - stwierdza.

Przedstawiciel Forum Związków Zawodowych dość krytycznie patrzy na obecną propozycję ministra, ponieważ ona nie wskazuje sposobu rozwiązania podstawowego problemu, jakim jest to, jak nauczyciele funkcjonujący od 20 lat w nowym systemie emerytalnym mieliby mieć wyliczane te wcześniejsze emerytury.

- Dlatego traktuję tę dyskusję jako element gry ze strony pana ministra - a nuż uda się przekonać któryś ze związków zawodowych, żeby kupił ofertę znaczących podwyżek pensum w zamian za wcześniejsze emerytury dla niektórych nauczycieli - stwierdza.

Podobnie podchodzi do zapowiedzi zwolnienia 100 tys. nauczycieli ze względu na niż demograficzny w szkołach. Jego zdaniem ta liczba nie wynika z poważnych szacunków, a jeśli już to związek będzie chciał się dowiedzieć, na podstawie jakich danych Systemu Informacji Oświatowej została ona określona.

Zwraca też uwagę, że minister może wykorzystać niż demograficzny do poprawy jakości edukacji i warunków nauczania m.in. poprzez uporządkowanie kwestii liczebności dzieci w oddziałach poszczególnych typów placówek, bo ma ku temu wszelkie narzędzia.

- Nie wiem, skąd pan minister wziął liczbę 100 tys. nauczycieli, ale nie może być tak, że jak jest 32-osobowa klasa to można do niej jeszcze dodać sześciu Ukraińców nieznających języka polskiego, bo nauczyciele sobie poradzą. Takie podejście dowodzi, że pan minister nie wykonuje swoich podstawowych obowiązków. Nie wykorzystuje narzędzi, które ma w swoim ręku. Bo to on może w drodze zwykłego rozporządzenia uporządkować sytuację, jeżeli chodzi o komfort nauczania, siatkę godzin i parę jeszcze innych kwestii - podkreśla.

