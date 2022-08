Minister podpisał rozporządzenie, uczniowie pójdą na strzelnice

Szkoły, które na terenie swoich powiatów mają dostęp do strzelnic będą realizowały podstawę programową w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa już od roku 2022/2023. Umiejętności strzeleckie uczniowie wszystkich szkół będą zdobywać od roku szkolnego 2024/2025.

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenia zmieniające podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

W przypadku zajęć ze strzelectwa przewidziany został trwający dwa najbliższe lata szkolne okres przejściowy.

Zmieniona podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie umiejętności strzeleckich będzie realizowana począwszy od roku szkolnego 2024/2025.

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenia zmieniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Zmiany zaczną obowiązywać od najbliższego roku szkolnego (2022/2023).

Czytaj: Polacy chcą uczyć się strzelania. Będą mieli gdzie

W przypadku zajęć ze strzelectwa przewidziany został trwający dwa najbliższe lata szkolne okres przejściowy. Oznacza to, że zmieniona podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie umiejętności strzeleckich z wykorzystaniem broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych będzie realizowana począwszy od roku szkolnego 2024/2025.

W przypadku szkół, które na terenie danego powiatu:

mają dostęp do broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych - wymóg ten jest realizowany od roku szkolnego 2022/2023;

nie mają dostępu do broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych - wymóg ten jest realizowany w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 w miarę istniejących możliwości.

Samorządy na nie

Przygotowane przez ministerstwo edukacji i nauki projekty rozporządzeń w sprawie zmian w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa dla klas VIII szkoły podstawowej oraz klas szkół ponadpodstawowych nie uzyskały pozytywnej opinii korporacji samorządowych.

Samorządowcy nie chcą się zgodzić na to, by szkolenia strzeleckie odbywały się kosztem edukacji zdrowotnej. Sprzeciwiają się także zmianom w podstawie programowej dla nauczania języka niemieckiego mniejszości niemieckiej z 3 godzin do 1.

Czytaj też: Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa mogą nie wypalić. Dosłownie

- Obydwa projekty zostały zaopiniowane negatywnie. Uznajemy, że kwestie bezpieczeństwa są bardzo ważne, ale nie można ich wprowadzać kosztem edukacji zdrowotnej, która zniknęła z programu. Naszym zdaniem nauczanie języka niemieckiego dla mniejszości powinno zostać w dotychczasowym wymiarze - mówił Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich i jednocześnie sekretarz KWRiST.

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.