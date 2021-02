Mistrzowie samorządu - nowość na Śląsku i w Zagłębiu, kontynuacja w Łodzi

Zarządzana przez dr Piotra Sedlaka Krakowska Szkoła Biznesu od 30 lat prowadzi studia podyplomowe oraz programy MBA.

Uczelnia rozpoczęła rekrutację na nowy rok w Łodzi i na Śląsku.

Nowa edycja studiów będzie zorganizowana w formie 2-dniowych zjazdów weekendowych podczas dwóch semestrów.

Master of Business Administration in Community Management Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK-u to kierunek, który ruszył w 2018 roku. Łączy teorię samorządu i zarządzania z konkretnymi przykładami i niestandardowym podejściem do nowych wyzwań sektora, który stał się w Polsce w ostatnich dekadach jednym z najważniejszych i najbardziej profesjonalnych. Ruszają kolejne edycje.

Zarządzana przez dr Piotra Sedlaka Krakowska Szkoła Biznesu od 30 lat prowadzi studia podyplomowe oraz programy MBA. Jej partnerami są m.in. St. Gallen Business School ze Szwajcarii, Ecole de Management de Normandie z Francji, Clark University, Suffolk University Sawyer School of Business, Roosevelt University Heller College of Business, Grand Valley State University z USA, University of Johannesburg, Stockholm University School of Business.

- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to uczelnia wielu wymiarów. Współpraca z biznesem jest naturalna, ale profesjonalizacja samorządów i samorządowych jednostek staje się dziś równie ważna. To też zarządzanie dużym „biznesem”. Cieszę się, że możemy podnosić kwalifikacje liderów tej strefy w nowych regionach - mówi dr Piotr Sedlak, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK.

Uczelnia rozpoczęła rekrutację na nowy rok w Łodzi i na Śląsku.

Czytaj też: Samorządowcy chcą zaoszczędzić na nauczycielach

- Samorządność jest z jednej strony integralną częścią państwa i niezbędnym elementem ustrojowym demokracji, z drugiej jednak strony odpowiada za więzy międzyludzkie będące spoiwem danej społeczności - pisze w książce „Trzydzieści lat samorządności terytorialnej w Polsce” dr Jakub Kwaśny, opiekun merytoryczny MBA in CM.

Projekt MBA in Community Management powstał w konsorcjum Uniwersytetu oraz profesjonalistów z mediów i biznesu przez lata blisko pracującymi z samorządem: Ilona Byra, prezes Instytutu Heweliusza i Wojciech Pelowski, dziś szef redakcji ekonomicznych Gazety Wyborczej. Wykładowcami są teoretycy i praktycy samorządu. Wykładowcami są naukowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu SWPS, byli samorządowcy i politycy, osoby tworzące strategie dla polskich miast i województw. Wykłady globalnych wyzwań stojących przed samorządami - m.in. związanymi ze zmianami klimatu - prowadzi Dyrektor Generalny UN Global Compact w Polsce Kamil Wyszkowski.

„Zarządzanie strategiczne” i „Strategiczne projekty, które zmieniły miasto, region” prowadzi prof. Andrzej Sztando z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: - To pierwsze i jedno z nielicznych na świecie prawdziwe, prestiżowe, innowacyjne, praktyczne, inspirujące i profesjonalne MBA dla władz samorządowych.

- Doświadczenie ostatnich lat jest jednoznaczne. Te studia cieszą się uznaniem, bo tworzymy optymalne połączenie praktyki z teorią. Stawiamy na skuteczność w samorządzie, przecież o to chodzi w tych studiach - przekonuje Paweł Kowal, który na kierunku ma wykład o projektach kulturalnych, które zmieniają miasta. - Pokazujemy jak działania w kulturze, przykładowo inwestowanie w muzea, przekładają się na zmianę postrzegania gminy, wzrost jej atrakcyjności, podniesienie wartości jej marki.

Nowa edycja studiów będzie zorganizowana w formie 2-dniowych zjazdów weekendowych podczas dwóch semestrów. Absolwenci programu MBA nabędą uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Patronat nad MBA in Community Management objął Związek Miast Polskich.