Mniej logopedów dostępnych dla dzieci. ZNP pisze do ministra zdrowia

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, który reguluje m.in. możliwość wykonywania zawodu logopedy budzi duże kontrowersje. Logopedzi zatrudnieni w placówkach oświatowych obawiają się, że po wejściu nowych przepisów stracą możliwość pracy z dziećmi poza nimi.

ZNP pyta ministra zdrowia, czy to możliwe i szykuje dalsze działania.

Jeśli okaże się, że tak, dzieci będą miały jeszcze większy problem z dotarciem do tych specjalistów.

Nie ucichły kontrowersje wokół projektowanej ustawy o zawodach medycznych. Znajdująca się w uzgodnieniach międzyresortowych ustawa, która reguluje m.in. kwestię wykonywania zawodu logopedy medycznego budzi obawy znacznej części środowiska logopedów. Dotyczy to zwłaszcza nauczycieli logopedów, którzy pracę w szkole czy przedszkolu łączą z pracą z dziećmi w formach pozaszkolnych - w placówkach medycznych czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą. Wydaje się, że w myśl nowych przepisów nie będą mogli jej teraz wykonywać.

Nauczyciele logopedzi obawiają się, że nowe przepisy uniemożliwią im wykonywanie zawodu poza placówkami oświatowymi

Mając ten problem na uwadze oraz wobec licznych zdaniem wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztofa Baszczyńskego zapytań nauczycieli logopedów w tej sprawie, ZNP wystosował 18 kwietnia pismo do ministra zdrowia z prośbą o wyjaśnienie, „czy resort zdrowia w rozporządzeniu o wymaganiach kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego planuje uznać kwalifikacje wymagane od nauczycieli logopedów określone w rozporządzeniu MEN z 1.08.2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2022 r. poz. 1289 ze zmianami) za wystarczające do wykonywania zawodu logopedy poza systemem oświaty”.

List do ministra zdrowia to początek wspólnych działań

Jak wskazał Krzysztof Baszczyński 24 kwietnia Komisja pedagogiczna i Komisja ochrony pracy Zarządu Głównego ZNP zorganizuje spotkanie z udziałem nauczycieli logopedów oraz przewodniczącej Polskiego Związku Logopedów Mileną Stasiak, w czasie którego omówione zostaną zagrożenia wynikające z projektu ww. ustawy oraz przyjęte będzie stanowisko w sprawie wspólnych działań obu związków w tej kwestii.

- Dla nas to jest bardzo ważne wydarzenie, bo po raz pierwszy dwa związki działające w różnych obszarach spotykają się, żeby ustalić wspólne działania – komentuje Krzysztof Baszczyński.

Wskazuje przy tym, że dotychczas ZNP nie reagował w tej sprawie, ponieważ w momencie, kiedy otrzymał odpowiedź z MEiN, że projektowane przepisy nie dotyczą nauczycieli logopedów, był przekonany, iż nie naruszają one praw nauczycieli.

Okazało się jednak, że na nowej regulacji mogą stracić nauczyciele logopedzi, którzy wykonują swój zawód również poza placówkami oświatowymi.

Pomoc logopedyczna świadczona w placówkach pozaoświatowych może się okazać niedostępna

- Nawet nie wiedziałem, że w świetlicach środowiskowych pracują nauczyciele logopedzi. I w świetle tych nowych przepisów świetlica straci tego logopedę, bo nie jest placówką oświatową – wskazuje. - Nie chcę nikogo posądzać o złe intencje, ale możliwe, że twórcy tej ustawy nie do końca przewidzieli skutki wprowadzenia jej przepisów.

Podkreśla, że taka sytuacja wystąpiła po wprowadzeniu standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów, mimo że intencje ustawodawcy były słuszne i godne poparcia, że tam gdzie nie ma specjalistów oni się powinni pojawić.

- Z badań, które prowadziliśmy na temat sytuacji placówek w tym względzie wyszło nam, że tam, gdzie ci specjaliści byli, oni potracili swoje etaty do wymiaru ½, ¼, bo mieli za dużo godzin. I teraz mamy taką sytuację, że w ustawie dobrze to wygląda, natomiast w szkołach, gdzie ci specjaliści byli zatrudnieni, dostęp do nich stał się dużo trudniejszy. Dlatego tak ważne jest, by nie wprowadzać przepisów bez rozważenia wszystkich jego skutków – wyjaśnia.

