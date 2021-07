Na nic protesty. Ograniczenie swobody dyrektorów szkół coraz bliżej

Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło pełną treść dyskutowanego projektu zmian do prawa oświatowego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany koncentrują się przede wszystkim na wzmocnieniu nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi. Również tymi niepublicznymi. Dzieje się to mimo fali protestów środowiska oświatowego, która wraz z rozpoczęciem przerwy wakacyjnej w szkołach nieco ucichła.

Ministerstwo edukacji ujawniło pełny projekt planowanych zmian, które zamierza wprowadzić do prawa oświatowego.

Mimo protestów środowiska oświatowego resort edukacji nie rezygnuje z próby wzmocnienia wpływu na szkoły i placówki oświatowe.

Projekt zakłada liczne zmiany, których celem jest podporządkowanie dyrektorów placówek oświatowych silnemu nadzorowi pedagogicznemu.

Nie ma chyba osoby w Polsce, która w ciągu dosłownie ostatnich trzech tygodni nie słyszałaby ostrych słów krytyki pod adresem planowanych przez resort edukacji zmian w prawie oświatowym, mających na celu wzmocnienie pozycji kuratorów oświaty w nadzorze nad działalnością placówek oświatowych. Niemal zewsząd słychać było głosy mówiące o centralizowaniu szkoły, powrocie do PRL-u, realizacji przez szkoły jedynie słusznej linii – linii PIS i nieco łagodniejszych, dotyczących likwidacji autonomii szkoły, ideologizacji, niszczeniu kreatywnego myślenia, nietolerancji czy braku możliwości prowadzenia alternatywnych metod nauczania. Wskazywały na to w swoich bardzo krytycznych wystąpieniach takie organizacje, jak Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Związek Miast Polskich czy Związek Nauczycielstwa Polskiego, który obok krytyki zmian, zdecydował się nawet na skierowanie do premiera Morawieckiego apelu o zdymisjonowanie ministra Przemysława Czarnka.

- Nowelizacja prawa oświatowego to przykład arogancji i niekompetencji ministra i jego urzędników. Zmiany, zwłaszcza dotyczące funkcjonowania nadzoru pedagogicznego, są bulwersujące i szkodliwe. Niweczą 30-letni dorobek demokratycznej polskiej szkoły, niszczą jej autonomię i służą zastraszeniu dyrektorów, rad pedagogicznych i całego środowiska, ograniczają rodzicom prawo do decydowania o wychowaniu ich dzieci. Polska szkoła przestaje być szkołą publiczną, staje się szkołą jednej partii i jednego wyznania – czytamy w piśmie z 30 czerwca.

Z drugiej zaś strony kierownictwo resortu nie przebierało w słowach, oskarżając niektóre szkoły i ich dyrektorów o skłonności lewackie, indoktrynowanie dzieci wbrew woli rodziców, a nawet próbę wprowadzania do szkół i placówek ideologii LGBT. Podstawą zaś stał się nie do końca jasny przypadek udziału dzieci w spotkaniu z organizatorami Tour de Konstytucja w Dobczycach.

Od pomysłu do przemysłu

Na tle tej dyskusji medialnej ministerstwo nie tylko podjęło próbę unormowania karygodnej – jego zdaniem - sytuacji, ale w ciągu zaledwie kilku dni od zapowiedzi przygotowało projekt nowelizacyjny Prawa oświatowego, który znacząco wzmocniłby nadzór kuratora oświaty, a jednocześnie uniemożliwił dalsze indoktrynowanie dzieci i młodzieży przez niektórych dyrektorów.

- Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby kurator oświaty, którego funkcja, rola się nie zmienia, był wyposażony w narzędzia, dzięki którym będzie mógł bronić prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze światopoglądem tych rodziców. Bo są, proszę pani, również w Polsce rodzice i dzieci, i nauczyciele, i dyrektorzy, którzy nie zgadzają się z waszym sposobem patrzenia na oświatę i z waszą próbą totalitarnej indoktrynacji i ideologizacji dzieci. – mówił m.in. minister Przemysław Czarnek na posiedzeniu Sejmu, 24 czerwca 2021 r., odpowiadając na krytyczne uwagi poseł Krystyny Szumilas (KO), dotyczące kwestii nowego podejścia do nadzoru, która notabene zarzuciła projektowi PRL.

Jasno o zmianach