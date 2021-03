Na nic szczepienie nauczycieli. Dzieci z klas I-III zostają w domach

Gdyby więc ten egzamin odwołać, to być może najmłodsi uczniowie mogliby chodzić dalej do szkoły, tak jak dzieci z zerówki, przynajmniej w systemie hybrydowym - czyli 50/50, ku uciesze nie tylko własnej, ale i ich rodziców. W końcu to oni, a nie ósmoklasiści są najmniej predysponowani do tego, by się uczyć zdalnie.

Jest jeszcze jeden argument, który może warto byłoby wziąć pod uwagę, chociaż daleki jestem od doradzania rządowi. To szczepienia. Przecież to właśnie nauczyciele w liczbie około 450 tys. jako jedna z nielicznych grup zawodowych zostali w ciągu ostatnich kilku tygodni zaszczepieni. Fakt, że tylko oni a nie wszyscy pracownicy szkół, ale jednak. Zatem to nie jest tak, że nauczyciele są teraz bezbronni, zwłaszcza że dzieci z klas I-III rzadko kiedy zarażają koronawirusem, jeśli to oczywiście prawda. Z drugiej jednak strony, jeśli to nie ma znaczenia, to po co było ich szczepić. Po co było marnotrawić tak cenny towar, jakim jeszcze do niedawna wydawała się szczepionka AstraZeneca.

Obecnie stosowanie szczepionki w wielu krajach UE zostało zawieszone, ale mimo wszystko już po pierwszej dawce jest ona skuteczna w 75 proc. Chyba, że to też jest bujda na resorach. Tak czy siak polscy nauczyciele przyjęli tę szczepionkę i jakoś to przetrwali. Inna sprawa, że niemal wszyscy, z którymi miałem możliwość rozmawiać mieli mniejsze lub większe objawy poszczepienne, a niektórzy autentycznie się pochorowali. Już teraz mocno się zastanawiają, czy zdecydować się na drugą dawkę. Na pewno nie będzie to łatwa decyzja, zwłaszcza obecnie, kiedy okazuje się, że nie ma to wpływu na możliwość kontynuowania pracy z uczniami w sposób stacjonarny.

