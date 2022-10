Wakaty w szkołach to nie problem? Marzena Machałek zwraca uwagę na coś innego

Z danych MEiN wynika, że w technikach i szkołach branżowych brakuje tylko 148 nauczycieli zawodu. W przypadku nauczycieli specjalistów na łączną liczbę 21 tys., którzy dziś powinni pracować w szkołach i przedszkolach, brakuje 3 tys. Nie oznacza to jednak, że sytuację można bagatelizować. - Musimy się przygotować na nową rzeczywistość - dodaje wiceminister.

Obecnie nie ma problemu braków kadrowych w szkołach kształcących w zawodach – uważa wiceminister Machałek.

Szkoły i przedszkola zupełnie nieźle poradziły sobie z koniecznością zatrudnienia nauczycieli specjalistów od 1 września. Brakuje ich tylko 3 tys.

MEiN wie, że ta sytuacja może się pogorszyć, dlatego podejmuje działania, które pozwolą uniknąć większych braków w przyszłości.

- Jeśli chodzi o oferty pracy, to tak naprawdę jest ich tylko 148 w skali Polski. A więc dziś problem nauczycieli zawodu nie jest problemem dotkliwym - stwierdziła wiceminister Marzena Machałek, odpowiadając na pytanie zadane przez PortalSamorzadowy.pl o poziom braków nauczycieli zawodu w szkołach branżowych i technikach.

Wiceminister zauważyła, że to niewielka liczba, zważywszy fakt, iż w kształceniu zawodowym mamy obecnie prawie 44 tys. nauczycieli i 36 tys. etatów. Ponadto, trudności z nauczycielami zawodu występują nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. My zaś jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że nauczyciele zawodu w polskich szkołach należą do najmłodszych na kontynencie.

Powstanie 120 branżowych centrów umiejętności

Nie oznacza to jednak, że można ich niedobór bagatelizować, nawet przy tak niewielkiej liczbie wakatów.

- Musimy się przygotować na nową rzeczywistość, stąd konkurs na branżowe centra umiejętności (BCU) i na najlepszego nauczyciela - powiedziała.

BCU – dla przypomnienia – to centra, które będą służyły przygotowywaniu kadr dla potrzeb szkolnictwa zawodowego, a samym technikom i szkołom branżowym jako miejsce nauki, praktyki i składania egzaminów zawodowych. MEiN planuje, że w ciągu trzech lat powstanie ich 120 – po jednej dla każdej branży określonej w programie. Przeznaczy na to 1,4 mld zł. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się już 15 października, a zajmie się tym Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Także 15 października wystartuje konkurs „Zawodowiec Roku”. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej zaangażowanych nauczycieli ze szkół branżowych oraz centrów kształcenia zawodowego. Nagrody przewidziano dla edukatorów w 100 dziedzinach. Jakich? Wnioski są przyjmowane przez FRSE, organizatora, do 30 listopada.

MEiN zamierza też wprowadzić nowe przepisy, które będą pozwalały na swobodne zatrudnianie pracowników, fachowców z rynku do uczenia zawodu.

Liczba nauczycieli, którzy znajdą pracę w tworzonych właśnie branżowych centrach umiejętności będzie według Machałek zależała przedstawicieli danej branży, którzy zdecydują się na utworzenie BCU.

- To branża musi pokazać, jaki ma pomysł na zorganizowanie centrum ze szkołą i w zależności od tego, będzie takie, a nie inne finansowanie - stwierdziła.

Potrzebnych jest jeszcze 3 tys. specjalistów

W trakcie konferencji w MEiN wiceminister Machałek odpowiedziała też na inne pytanie Portalu Samorządowego, dotyczące tego, w jakim stopniu udało się szkołom i przedszkolom pokryć zapotrzebowanie na nauczycieli specjalistów, w tym zwłaszcza pedagogów specjalnych.

I tu, okazuje się, również nie jest tak źle, jak można by się spodziewać.

– Z danych, które posiadamy, wynika, że brakuje nam 3 tys. specjalistów, bo na taką liczbę szkoły i przedszkola złożyły zapotrzebowanie – powiedziała wiceminister edukacji i nauki, podkreślając jednocześnie, że są to dopiero pierwsze tygodnie obowiązywania nowych przepisów.

Na ich podstawie, według wyliczeń MEiN, w szkołach i przedszkolach od 1 września powinno znaleźć zatrudnienie 21 tys. nauczycieli specjalistów. Za rok ta liczba ma wzrosnąć do 38 tys., a w kolejnym roku do 51 tys.

Wspieranie rozwoju dzieci musi się odbywać na każdym etapie nauczania. Specjaliści o zróżnicowanych kompetencjach są tu niezbędni. (fot. shutterstock)

Pieniądze dla specjalistów już są - dodatkowe 0,5 mld zł od września

- A więc mamy co robić - stwierdziła wiceminister. Przyznała przy tym, iż MEiN ma świadomość, że to jest bardzo ambitny plan, ale chce, żeby tych specjalistów było w szkołach jak najwięcej, bo chodzi o to, żeby każde dziecko mogło się jak najlepiej rozwijać.

Podkreśliła, że państwo przeznacza na ten cel ogromne środki.

- One już są. To dodatkowe 0,5 mld zł od września, a przypomnę, że 180 mln zł poszło na zajęcia psychologiczno-pedagogiczne od 1 marca - mówiła.

Podkreśliła, że wprowadzenie standardu zatrudnienia nauczycieli specjalistów dla wspierania uczniów to długotrwały proces, który wymaga analiz i ewentualnych korekt.

Będą nowe kierunki studiów dla nauczycieli

W związku z tym potrzebami MEiN zamierza otwierać kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradztwa rodzinie czy pomocy i wsparcia ucznia z problemami z mową. Chodzi też o kierunki całkiem nowe, które będą przygotowywały nauczycieli do pełnienia ról specjalistów i specjalistycznego wsparcia nauczycieli w szkołach.

Wiceminister wspomniała również, że trwają konsultacje nad założeniami do zmian przepisów, których celem jest lepsza, trafniejsza ocena dziecka i lepsze kierowanie środków na ten cel. Podkreśliła także, że aktualne warunki nie sprzyjają realizacji zadania, jakim jest rozszerzanie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wszystkie placówki.

- To trudny moment, bo 1,2 mld zł to dodatkowe środki związane z kryzysem uchodźczym i wojną, które trafiły do polskich szkół i przedszkoli w związku z pojawieniem się w nich dzieci ukraińskich - powiedziała.

