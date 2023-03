Nadchodzą zmiany w egzaminie ósmoklasisty, maturalnym i zawodowym

Projekt nowelizacji ustaw oświatowych, który właśnie trafił do wykazu prac rządu przewiduje między innymi zmiany dotyczące organizacji egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego zawodowego.

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wpłynął już projekt szeregu nowelizacji w pakiecie ustaw oświatowych.

Projektowane zmiany dotyczą sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego.

Nowelizacja ma między innymi umożliwić zwolnienie ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu zawodowego lub jego części w szczególnych przypadkach zdrowotnych.

Planowane zmiany zakładają też zwiększenie wydatków budżetowych na przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów umieszczony został 15 marca projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Ważne zmiany w sposobie i organizacji i przeprowadzania egzaminów

Planowana nowelizacja dotyczy między innymi zmian w ustawie o systemie oświaty w zakresie egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. Projektowana regulacja jest związane z koniecznością wprowadzenia zmian w sposobie organizacji i przeprowadzania tych egzaminów, w tym dotyczących:

umożliwienia zwolnienia ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu zawodowego lub jego części w szczególnych przypadkach zdrowotnych,

zwolnienia ucznia i słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego w przypadku posiadania certyfikatu kwalifikacji zawodowej,

przeniesienia na poziom ustawy regulacji dotyczącej losowego wybierania zadań w części pisemnej egzaminu zawodowego,

umożliwienia absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych rozwiązywania na egzaminie maturalnym z wybranego przedmiotu dodatkowych zadań egzaminacyjnych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, niezależnie od tego, czy ten przedmiot był nauczany w ich szkole w drugim języku nauczania,

umożliwienia osobom posiadającym dyplom IB przystąpienie do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów,

doprecyzowania przepisów o opłatach za egzamin maturalny.

Do wykazu prac legislacyjnych rządu wpłynął projekt szeregu nowelizacji w ustawach oświatowych (Fot. Pixabay)

Język łaciński i ocena za opracowanie projektu przedsięwzięcia biznesowego

- W konsekwencji zmian wprowadzonych w rozporządzeniach Ministra Edukacji i Nauki określających podstawy programowe kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ogłoszonych odpowiednio w Dz. U. z 2023 r. poz. 312 i 314 przewiduje się ponadto uzupełnienie katalogu języków obcych, z których będzie przeprowadzany egzamin maturalny w części obowiązkowej, o język łaciński - przypomina Ministerstwo Edukacji i Nauki.

I dodaje: - Proponuje się, aby na świadectwie dojrzałości była odnotowywana ocena uzyskana w szkole za opracowanie projektu przedsięwzięcia biznesowego lub społecznego realizowanego w ramach nowego przedmiotu biznes i zarządzanie w zakresie rozszerzonym.

Nowelizacja wydatków na przeprowadzenie egzaminów i terminu poprawkowego egzaminu maturalnego

Z kolei planowana nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym i nauce zakłada zmianę polegająca na tym, że nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej - która jest jego podstawowym miejscem pracy - będzie mógł podjąć zatrudnienie w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) lub okręgowej komisji egzaminacyjnej bez konieczności występowania o zgodę rektora na zatrudnienie w jednej z tych komisji.

Natomiast zmiany w prawie oświatowym, ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotyczyć będą zwiększenia limitów ustalonych w latach 2024-2028 w zakresie wydatków z budżetu państwa na zadania związane z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych.

Ponadto projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw polegać będzie na dostosowaniu przepisu przejściowego dotyczącego przystępowania do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym do szczególnych zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024.

- W tych latach zniesiono warunek uzyskania co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego - przypomina Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Szczegóły dotyczące m.in. zmian w egzaminach - ósmoklasisty, maturalnym i zawodowym - zawarte są w projekcie nowelizacji prawa oświatowego i niektórych innych ustaw. Projekt jest do pobrania pod tekstem.

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.