Największy kryzys kadrowy w oświacie dopiero przed nami

Zdaniem Mateusza Krajewskiego, prezesa fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty, tylko nieliczni absolwenci studiów pedagogicznych podejmują pracę w zawodzie. - Prawdziwą skalę kryzysu kadrowego w oświacie trudno oszacować, nie ma centralnej bazy informacji - podkreśla.

Tylko w stolicy brakuje 5 tysięcy nauczycieli, we Wrocławiu wolne wakaty wahają się między 1,5, a 2 tys., w Poznaniu brakuje 1200 nauczycieli do pracy.

Etos zawodowy i szacunek do nauczyciela zostały zburzone - podsumowuje prezes fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty, Mateusz Krajewski.

Nauczyciel klas 1-3 i nauczyciel przedszkola nie musi być magistrem. Całe pokolenia nauczycieli były kształcone w liceach pedagogicznych - komentuje Krajewski.

- Gdybyśmy podliczyli tylko miasta wojewódzkie, to byłoby przynajmniej 20, 25 tysięcy wakatów na stanowiska nauczycieli, a problem narasta - ostrzega Mateusz Krajewski, prezes fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty.

Największy kryzys kadrowy, jeśli chodzi o oświatę, zadaniem Krajewskiego, dopiero przed nami. Przewiduje on, że za dwa, trzy lata nauczyciele, którzy będą odchodzić na emeryturę, nie będą już nikim zastępowani. Bo jak mówi, dziś "może co pięćdziesiąty" absolwent kierunków pedagogicznych decyduje się na to, by pozostać w zawodzie.

- Czeka nas sytuacja, w której w ciągu najbliższych 5 lat lawinowo z oświaty odejdzie mnóstwo osób niezależnie od wieku. Etos zawodowy i szacunek do nauczyciela zostały zburzone - podsumowuje krótko Krajewski.

Zamiast nauczania zastępstwa?

Zdaniem prezesa fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty receptą na wyjście z kryzysu kadrowego może być między innymi przywrócenie liceów pedagogicznych, o które fundacja postuluje od lat.

- Nauczyciel klas 1-3 i nauczyciel przedszkola nie musi być magistrem. Całe pokolenia nauczycieli były kształcone w liceach pedagogicznych. To były osoby, które szły do pracy w wieku 20, 25 lat, były świetnie przygotowane pod kątem pracy z grupą. One nie były przedmiotowcami, nie miały wiedzy przedmiotowej, ale jej nie potrzebowały, bo doskonale wiedziały, jak ma wyglądać lekcja i na podstawie materiałów, które dostawały w szkole, były w stanie poprowadzić praktycznie dowolny przedmiot - przypomina Krajewski.

Innym elementem, bez którego zdaniem Mateusza Krajewskiego nie da się złagodzić kryzysu kadrowego w oświacie, jest podniesienie wynagrodzeń nauczycieli i przywrócenie temu zawodowi społecznego szacunku.

- Nieprzypadkowo kiedyś funkcjonowała taka stara klątwa: "Obyś cudze dzieci uczył". To naprawdę jest trudny zawód, niezwykle wymagający. W czasach, kiedy dzieci mają pełny dostęp do wiedzy, jest bardzo trudno być nauczycielem, bardzo trudno za dziećmi nadążyć - mówi Mateusz Krajewski.

Zdaniem Krajewskiego na to wszystko potrzeba jednak sporo czasu, więc nim znów zaczniemy szkolić nauczycieli i przywrócimy im wiarę w to, że ta praca ma sens i jest ważna, może nas czekać powrót do 30-, 35-osobowych klas, bo jak podkreśla, nie będzie miał kto poprowadzić lekcji.

