Nauczyciel emeryt na pełnym etacie? Kurator na pewno się zgodzi

Nauczyciele na wcześniejszej emeryturze będą mogli pracować w szkole dodatkowo, nawet w pełnym wymiarze godzin - pod warunkiem, że takie będą potrzeby szkoły.

Prawo nauczyciela do wcześniejszej emerytury ma być warunkowane tym, że nie podejmie on pracy w szkole w wymiarze większym niż ½ etatu.

- Limit ten może być podwyższony tylko za zgodą kuratora oświaty - mówi projektowany przepis art. 88a ust. 8 Karty Nauczyciela.

- Kurator na pewno wyda taką zgodę, jeśli nie będzie chętnych czynnych nauczycieli do tej pracy - zapewnia Dariusz Piontkowski, wiceminister MEiN.

Podczas pierwszego czytania na Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przyjętej w piątek 16 czerwca przez Sejm ustawy nowelizującej m.in. Kartę Nauczyciela wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski wyjaśnił wątpliwości dotyczące zgody kuratora oświaty na to, by nauczyciel, który zdecyduje się odejść na wcześniejszą emeryturę, mógł podjąć pracę w wymiarze wyższym niż 0,5 etatu pod rygorem utraty świadczenia.

- To świadczenie nie będzie wstrzymane, jeśli nauczyciel otrzyma zgodę kuratora oświaty - stwierdził.

Kurator nie wyrazi zgody na zatrudnienie emeryta tylko wtedy, gdy będą chętni nauczyciele do nauczania danego przedmiotu

Wiceminister wyjaśnił też, w jakim celu zapis o konieczności uzyskania takiej zgody został w ogóle w ustawie nowelizującej Kartę Nauczyciela wpisany.

- Dyrektorzy szkół do kuratora zgłaszają informacje o wolnych miejscach w szkołach. Kurator jest tą instytucją, która w ramach województwa ma kompleksową wiedzę na temat potrzeb kadrowych szkół i jest w stanie zauważyć, czy powinno się zatrudniać dodatkowo nauczycieli emerytów, czy może lepiej skorzystać z nauczycieli, którzy kończą studia i poszukują pracy. I tej pracy często nie mogą otrzymać - tłumaczył wiceminister. Stwierdził też, że odebranie uprawnień do wcześniejszej emerytury nauczycielom doprowadziło do sytuacji, w której wiele osób, które ukończyły studia pedagogiczne, nie podjęło pracy w zawodzie.

- Ta ustawa - jeżeli jakaś część nauczycieli zechce z niej skorzystać - pozwoli przynajmniej częściowo odblokować naturalny ruch kadrowo-pokoleniowy w szkołach - dodał.

Przy takim podejściu do sprawy, nie należy się spodziewać, by ten przepis miał być zmieniony na skutek poprawek Senatu czy też interwencji Prezydenta RP.

Zgodnie z brzmieniem dodanego do Karty Nauczyciela art. 88a ust. 8 prawo do wcześniejszej emerytury ulega zawieszeniu w przypadku podjęcia przez tę osobę pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej wymienionej, w łącznym wymiarze wyższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć lub bez zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny. I to bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu.

Prawo do wcześniejszej emerytury jest ograniczone wieloma warunkami

Warto też przypomnieć, iż na podstawie przepisów nowego art. 88a prawo do wcześniejszej emerytury będzie przysługiwało nauczycielom, którzy podjęli pracę przed 1 stycznia 1999 r. i mogą się pochwalić 30-letnim stażem pracy (okresem składkowym), w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, z wyjątkiem nauczyciela szkoły za granicą, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Z wcześniejszej emerytury będą mogli skorzystać nauczyciele mający mniej niż 10 lat do osiągnięcia normalnego wieku emerytalnego, ale nie wcześniej niż:

1 września 2024 r. w przypadku osób urodzonych przed 1 września 1966 r.;

1 września 2025 r. w przypadku osób urodzonych po 31 sierpnia 1966 r., a przed 1 września 1969 r.;

1 września 2026 r. w przypadku osób urodzonych po 31 sierpnia 1969 r.

