Nauczyciel historii musi wychować obywatela. "Ucierpi sfera praktyczna"

- Edukacja obywatelska jest niezmiernie ważna, a rola nauczyciela historii w tym procesie niezwykle istotna - twierdzi Edyta Książek ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Szczególnie teraz, gdy w związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu „Historia i teraźniejszość” miejsce na treści obywatelskie zostało ograniczone. Z takim przesłaniem wystąpiła w Senacie.

Rola nauczycieli historii w edukacji obywatelskiej jest nie do przecenienia i nabiera coraz większego znaczenia.

Likwidacja przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" w szkołach ponadpodstawowych utrudnia wychowanie aktywnego, świadomego i odpowiedzialnego obywatela - twierdzi Edyta Książek z ZNP.

Jej zdaniem ucierpi zwłaszcza praktyczna strona edukacji obywatelskiej, na którą po prostu nie będzie czasu. Młodzież nie zostanie wyposażona w umiejętności uczestniczenia w życiu publicznym.

Obywatelska rola nauczyciela historii – to temat pani wystąpienia na konferencji „Porozumienie na rzecz historii”, zorganizowanej 2 czerwca przez Senat. Jaka jest ta rola, jak ją pani ocenia?

- Edukacja obywatelska jest niezmiernie ważna, a rola nauczyciela jest niezwykle istotna, szczególnie w sytuacji, kiedy te treści obywatelskie są zawężone, kiedy właściwie odchodzi się od przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” (WOS) ze szkół ponadpodstawowych i zastępuje się go nowym - „Historia i teraźniejszość”. Okazuje się, że teraz to nauczyciel historii musi wziąć na swoje barki edukację obywatelską, która tak naprawdę jest gdzieś na styku edukacji i wychowania.

Nauczyciel musi nie tylko przekazać wiedzę teoretyczną dotyczącą funkcjonowania instytucji społecznych, samorządowych, politycznych w Polsce, w Unii Europejskiej czy na świecie, a także struktury tych instytucji i zasad ich działania, ale przede wszystkim powinien położyć nacisk na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Bo właściwie praktykowanie obywatelskości staje się dużo ważniejsze niż wiedza teoretyczna.

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie to często jedna osoba

Dzisiaj młodzież tę wiedzę zdobywa nie tylko w szkole.

- W świecie medialnym, w świecie technologii cyfrowych wiedza pozyskiwana jest z różnych źródeł, ale rolą nauczyciela jest uczenie praktyki obywatelskości, wskazywanie na umiejętności praktyczne, które są niezbędne w tych naszych kompetencjach obywatelskich.

Tak naprawdę od nauczyciela bardzo wiele zależy, bo jak zasieje to ziarno obywatelskości w uczniach, takich potem będziemy mieć obywateli. Przecież za kilka lat ta młodzież przejmie stery i to, czy będzie chciało się jej włączyć w tworzenie państwa prawa, czy będzie się jej chciało pójść na wybory, czy będzie dokonywała świadomych wyborów, czy będzie potrafiła krytycznie myśleć – to wszystko zależy od tego, jak ta edukacja i wychowanie obywatelskie będą w szkole przebiegały.

To zadanie spoczywa głównie na barkach nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, bo przecież to bardzo często jest jedna i ta sama osoba.

Więc główny nacisk jednak kładziony jest na kompetencje obywatelskie i na zarażenie młodzieży chęcią działania, bo tak naprawdę zaangażowanie i potrzeba aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym są kluczowe dla społeczeństwa obywatelskiego. A wiadomo, że nie ma społeczeństwa obywatelskiego bez edukacji obywatelskiej.

HIT nie zastąpi WOS-u

I tych treści pani zdaniem brakuje w HIT-cie?

- Wyrugowanie WOS-u ze szkół ponadpodstawowych jest niekorzystne dla edukacji obywatelskiej, bo w HIT-cie te treści zostały bardzo mocno zredukowane na rzecz historii.

Oczywiście historia jest bardzo ważna i osadzenie historii w teraźniejszości jest też niezmiernie ważne – ja tego nie neguję. Natomiast problemem jest pozbawienie młodzieży treści obywatelskich i to, że nauczyciel właściwie nie będzie miał czasu na praktykę, na to chociażby, żeby uczniów nauczyć tworzyć pisma urzędowe, napisać wniosek o dostęp do informacji publicznej. Pewnie, że dzieciom można powiedzieć, co to jest stowarzyszenie, co to jest fundacja, ale przede wszystkim trzeba im pokazać, jak się je zakłada, jak się je tworzy. Obawiam się, że w natłoku treści historycznych braknie czasu na taką sferę praktyczną, która jest bardzo istotna.

To moim zdaniem może to być bardzo niekorzystne dla uczniów. Nie bez przyczyny ktoś powiedział, że sercem demokracji jest edukacja obywatelska. Tym większa więc będzie rola nauczyciela historii, żeby on tak potrafił zaaranżować lekcje przy wykorzystaniu różnych metod aktywnych czy technik, żeby te kompetencje obywatelskie w młodym człowieku wzmacniać.

Rola nauczyciela historii w edukacji obywatelskiej jest naprawdę bardzo ważna. I nie jest ona najłatwiejsza, aczkolwiek wiem, że naprawdę nauczyciele są tą grupą zawodową, która zawsze bardzo poważnie podchodzi do swoich obowiązków i naprawdę chylę przed nimi czoła. Bo ich odwaga, determinacja i często własny przykład mają największe znaczenie w wychowaniu przyszłych obywatelek i obywateli.

