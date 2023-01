Nauczyciele będą mieli wcześniejsze emerytury. Tylko, czy to ich ucieszy

Nie blisko 40 tys., jak jeszcze w 2021 roku wyliczał resort oświaty, nie 50-60 tys., jak szacowała wówczas Solidarność oświatowa, ale 100 tys. nauczycieli może potrzebować możliwości odejścia na wcześniejszą emeryturę. Powód? Niż demograficzny, który niespodziewanie wystąpił w szkołach. Rok wcześniej przyczyną licznych odejść miał być wzrost płac nauczycielskich związany z podwyższeniem pensum. W tym zakresie nic się nie zmieniło.

Wcześniejsza emerytura to świadczenie, które już wkrótce może się przydać wielu nauczycielom.

Minister Czarnek zapowiada, że z powodu niżu demograficznego pracę straci około 100 tys. nauczycieli.

Na tak dużą redukcję etatów wpływ na pewno będzie miało podwyższenie pensum, z którego ani resort, ani premier nie zrezygnowali.

Zaledwie kilka ostatnich dni roku 2022 wystarczyło, żeby nie tylko powrócić do koncepcji wcześniejszej emerytury, ale i utrwalić w społeczeństwie przekonanie, że nauczyciele nie tylko chcą przywilejów wynikających z Karty nauczyciela, ale również chcą odchodzić z pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

O takiej możliwości od lat przecież marzą i mówią nauczyciele, bo - jak wiadomo - z przywilejów wcześniejszej emerytury skorzystała tylko cześć z nich i to dawno temu. Słynne zamrożenie art. 88 Karty nauczyciela do dziś jest uznawane za błąd poprzedniej ekipy rządzącej, gdy chodzi o środowisko nauczycielskie. Na jego podstawie nauczyciele mogli odchodzić na wcześniejszą emeryturę po 30 latach pracy, w tym 20 latach w oświacie.

Zamiast tego po 9 latach funkcjonowania uprawnienia wprowadzono tzw. świadczenie kompensacyjne, które poparł Związek Nauczycielstwa Polskiego, czego mu też nikt nie chce zapomnieć. Nie wchodząc w przyczyny takiego działania, obecnie sytuacja jest taka, że ani nauczyciele szkół ogólnodostępnych, ani wymieniani wciąż w art. 88 nauczyciele pracujący w specjalnych szkołach nie mogą z niej skorzystać. Bo nawet jeśli już mają odpowiedni staż pracy, to się okazuje, że ich data urodzenia nie zgadza się z widełkami wiekowymi, które dla nich przewidziano.

Tych wymogów nie da się spełnić

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje to wyraźnie w informacji pod hasłem "Emerytura nauczycielska bez względu na wiek na podstawie Karty nauczyciela dla osób urodzonych w latach 1949-1968".

Dowiadujemy się z niej, że jeżeli ktoś jest nauczycielem, wychowawcą lub innym pedagogiem placówki wymienionej w Karcie nauczyciela, może przejść na emeryturę nauczycielską, jeśli do 31 grudnia 2008 r. ma 30 lat zatrudnienia, w tym minimum 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć, pod warunkiem, że rozwiąże na swój wniosek stosunek pracy. Natomiast nauczycielowi szkoły, placówki, zakładu specjalnego, zakładu poprawczego czy schroniska dla nieletnich wystarczy mieć przynajmniej 25 lat zatrudnienia, w tym minimum 20 lat pracy nauczycielskiej.

Praca w szkole w trakcie pobierania świadczenia kompensacyjnego ma być możliwa, ale tylko gdy będzie w niej uczeń z Ukrainy (fot. Shutterstock).

Dla osób, które mogą mieć problemy z wyobrażeniem sobie tej sytuacji, warto podpowiedzieć, że takie osoby mają dzisiaj ponad 40 lat pracy i raczej na pewno uzyskały już uprawnienia emerytalne.

Obecnie więc nauczyciele mogą odchodzić tylko na tzw. świadczenie kompensacyjne, które jest dostępne dla ściśle określonej grupy nauczycieli i jest dla nich mniej korzystne finansowo niż emerytura wcześniejsza. Zwłaszcza że do takiej formy świadczenia dorobić w szkołach nie mogą. Przepisy tego zabraniają. Stąd wielka radość środowiska na możliwość zatrudniania polonistów przebywających na świadczeniu kompensacyjnym do pracy z dziećmi ukraińskimi oraz z powodu informacji, że obecnie nauczyciele wszystkich przedmiotów, pobierający świadczenie kompensacyjne, mogą dalej pracować, byleby w szkole uczyło się co najmniej jedno dziecko ukraińskie, które przybyło do Polski po 24 lutego 2022 r. Szkopuł w tym, że na razie żaden przepis tego nie reguluje.

Warunki przejścia na świadczenie kompensacyjne

Odejście na to świadczenie tylko na pozór wydaje się trudne. Jak wskazuje ZUS, obecnie przysługuje ono osobom, które mają co najmniej 30 lat stażu, czyli okresów składkowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i rozwiążą stosunek pracy ze szkołą (to bardzo ważny warunek) oraz spełniają kryterium wiekowe, czyli ukończą:

1) w przypadku kobiet:

co najmniej 55 lat - do końca 2024 r.,

co najmniej 56 lat - w latach 2025-2026,

co najmniej 57 lat - w latach 2027-2028,

co najmniej 58 lat - w latach 2029-2030,

co najmniej 59 lat - w latach 2031-2032,

2) w przypadku mężczyzn:

co najmniej 55 lat - do końca 2014 r.,

co najmniej 56 lat - w latach 2015-2016,

co najmniej 57 lat - w latach 2017-2018,

co najmniej 58 lat - w latach 2019-2020,

co najmniej 59 lat - w latach 2021-2022,

co najmniej 60 lat - w latach 2023-2024,

co najmniej 61 lat - w latach 2025-2026,

co najmniej 62 lata - w latach 2027-2028,

co najmniej 63 lata - w latach 2029-2030,

co najmniej 64 lata - w latach 2031-2032.

Nie wchodząc w szczegółowe wyliczenia, można więc stwierdzić, że nauczyciele i nauczycielki mogą odchodzić na świadczenie kompensacyjne maksymalnie 5 lat przed emeryturą, czyli kobiety w wieku 55 lat, natomiast mężczyźni w wieku 60 lat.

Nie zmienia to faktu, że część nauczycieli chciałaby po prostu odejść na wcześniejszą emeryturę, nie bacząc na wysokość świadczenia, bo czasy niepewne, a i atmosfera wokół zawodu i w samym środowisku nie najlepsza. Stąd tak wielkie zainteresowanie wcześniejszymi emeryturami, a w związku z tym presja, m.in. związkowców, na przywrócenie rozwiązań sprzed lat.

100 tys. nauczycieli straci pracę

Teraz jednak ta presja płynie z samego rządu. W ciągu ostatnich tygodni dowiedzieliśmy się, że ministerstwo nie tylko rozważa przywrócenie art. 88 KN, co mogłoby wskazywać, że wreszcie zamierza odpowiedzieć na postulaty środowiska, ale na pewno je wprowadzi. Chodzi bowiem - jak wskazuje minister Czarnek - o uwolnienie 100 tys. etatów w polskich szkołach. Głównie z powodu wyżu demograficznego.

- Musimy się skupić na dyskusji ze związkami zawodowymi nad zmianami systemowymi, nad m.in. powrotem wcześniejszej emerytury zawodowej dla nauczycieli, zabranej przez Donalda Tuska w 2009 r. Na horyzoncie mamy nie tyle obawy, że będzie za mało nauczycieli, a pewność, że za chwilkę, zwłaszcza do szkół średnich, wejdzie niż demograficzny, potężny - i będzie oddziaływał w ten sposób, że będzie za dużo nauczycieli i trzeba będzie ich zwalniać. Dlatego przywrócenie tej emerytury po 20 latach przy tablicy i 30 latach pracy w ogóle jest szansą na to, że ci, którzy już nabędą prawa emerytalne, będą mogli przejść od 2024 czy 2025 roku na emeryturę, zostawiając miejsce tym, którzy są zatrudnieni od niedawna i się rozwijają. To jest niesamowicie ważne dla nauczycieli, dla całego środowiska. Myślę, że to będzie jedna z najważniejszych rzeczy do zrobienia w nowym roku szkolnym - powiedział minister Czarnek w jednym z wywiadów.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (fot. gov.pl)

Prawda jest też taka, że zarówno kierownictwo resortu oświaty, jak i sam premier od dawna forsują zwiększenie pensum nauczycielskiego, które na pewno będzie skutkowało uwolnieniem wielu etatów nauczycielskich.

Resort sygnalizuje powrót do art. 88 KN

Już w połowie 2021 roku, kiedy MEiN przedstawił pierwszy projekt zwiększenia wynagrodzeń nauczycielskich, mowa była o blisko 40 tys. osób, które utraci pracę, bo nie będą potrzebne. Stąd prezentowana wówczas koncepcja wzrostu wynagrodzeń zakładała możliwość przejścia nauczyciela w „stan nieczynny”, tzn. taki, w którym nauczyciel nie ma pracy, ale jeśli tylko się ona pojawi, będzie miał pierwszeństwo zatrudnienia i przywrócenie możliwości przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę. Tu liczenie jest dość proste; skoro podstawowe pensum ma wzrosnąć o 4 godziny - z 18 do 22 - to w wielu szkołach co piąty, szósty nauczyciel nie będzie potrzebny.

Teraz prognozy ministra są dla nauczycieli jeszcze mniej korzystne – jak szacuje obecnie, za 3-4 lata z systemu zniknie ok. 100 tys. nauczycieli, głównie szkół średnich. Wygląda więc na to, że dla części z nich wcześniejsza emerytura będzie doskonałym rozwiązaniem.

Oczywiście rozmów na temat zwolnień nikt jeszcze nie prowadzi, ale na temat przywrócenia art. 88 tak.

Po listopadowym spotkaniu związkowców z ZNP z kierownictwem MEiN można było nawet stwierdzić, że ta sprawa ruszyła z miejsca. Jednak wiceprezes związku Krzysztof Baszczyński, dopytywany o ciąg dalszy podjętych ustaleń, twierdzi, że ZNP nadal nic nie wie.

Związkowcy czekają na projekt

- Zależy nam na przywróceniu art. 88, ale według zasad, które obowiązywały przed 2006 r., czyli według ówczesnego sposobu liczenia. Jeżeli to będzie nowy sposób, to oczywiście decyzja będzie należała do samego pracownika, ale bym przestrzegał osoby, które będą chciały to rozwiązanie wybrać. Bo to będzie oznaczało głodową stawkę. I tego się należy obawiać - mówi.

Podkreśla przy tym, że chociaż wokół art. 88 narosły już mity, a rozmowy trwają od 2016, kiedy to minister Anna Zalewska powołała Zespół ds. Pragmatyki Pracowników Oświaty, to poza różnymi zapowiedziami nic się nie wydarzyło.

- W związku z tym jesteśmy tutaj bardzo ostrożni. Dopóki nie zobaczymy projektu, to będziemy sceptycznie podchodzili do tej idei. Obecnie nie mamy nawet odpowiedzi na podstawowe pytania, które stawiamy - po pierwsze według jakiego systemu będą te emerytury naliczane, a także czy będzie można pracować na emeryturze. Więc ta sprawa jest otwarta - wyjaśnia.

Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum - Oświata”, również wskazuje, że nie ma informacji, jak miałaby ta wcześniejsza emerytura wyglądać.

- Do nas jakikolwiek dokument sygnowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w sprawie wcześniejszych emerytur nauczycieli nie wpłynął - stwierdza.

Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum - Oświata” (fot. BB)

Podkreśla, że dość sceptycznie patrzy na przywrócenie wcześniejszej emerytury, ponieważ ta koncepcja musiałaby rozwiązywać problem naliczania emerytury osobom, które przez ostatnie 20 lat funkcjonują w nowym systemie emerytalnym.

- Dlatego traktuję tę dyskusję jako element gry ze strony pana ministra - a nuż uda się przekonać któryś ze związków zawodowych, żeby kupił ofertę znaczących podwyżek pensum w zamian za wcześniejsze emerytury dla niektórych nauczycieli - stwierdza.

Ryszard Proksa, przewodniczący Solidarności oświatowej, podsumowując 2022 rok, powiedział:

- Niezmiennie domagaliśmy się przywrócenia art. 88 Karty nauczyciela, dotyczącego możliwości przejścia na wcześniejsza emeryturę. Oczekujemy, że uszanowanie praw nabytych oraz zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa stanie się faktem. Nauczyciele rozpoczynający pracę przed 1999 r. mieli pewność wynikającą wprost z przepisu ustawy Karta nauczyciela, że będą mogli skorzystać z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Może się jednak okazać, że to właśnie KSOiW NSZZ „Solidarność” jako pierwszy związek dowie się, jaka jest właściwie koncepcja MEiN dotycząca wcześniejszych emerytur. Lada dzień bowiem mają ruszyć dwustronne rozmowy Solidarności z rządem na temat płac i świadczeń emerytalnych w ramach powołanego przez premiera zespołu negocjacyjnego.

A może emerytura stażowa?

Nie jest jednak tajemnicą, że NSZZ „Solidarność” lansuje koncepcję emerytury stażowej, która byłaby dostępna obligatoryjnie dla mężczyzny po 40 latach pracy, a dla kobiety po 35 latach.

Biorąc pod uwagę, że obecnie do wykonywania zawodu nauczycielskiego potrzebne jest wykształcenie wyższe, ta emerytura byłaby dostępna jedynie dla osób, które wcześniej niż rówieśnicy rozpoczęli edukację. No bo policzmy: 19 lat (matura) + 35 lat (staż) = 54 lata. Po doliczeniu studiów - 3 lata licencjat + 2 lata magisterium - mamy 59 lat dla kobiet. Natomiast dla mężczyzn plus 5 lat stażu, czyli 64 lata. Z punktu widzenia nauczycieli trudno powiedzieć, że jest o co walczyć. Chyba że w tej koncepcji jest ukryty jakiś inny pomysł.

