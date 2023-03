Nauczyciele będą mogli pracować bez limitu godzin

obserwator

2023-03-28 23:02:45

to jest celowe działanie teraz wymusza się na nauczycielach 35 godzin tablicowych, po 10 a nawet 20 ponadwymiarowych godzin tablicowych, za pare lat rządzący powiedzą skoro daliście radę to w takim razie robimy pensum 35 godzin tablicowych. Jakość w szkołach państwowych się nie liczy, bo dzieci rz

...

ądzących i tak chodzą do szkół prywatnych, a głópim narodem łatwiej rządzić, dostaną 500 lub 800 plus to taki analfabeta siedzi cicho