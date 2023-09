Nauczyciele będą musieli zwrócić świadczenie urlopowe? Gminy są między młotem a kowadłem

Gminy, które wypłaciły na świadczenia urlopowe nauczycieli więcej niż wyliczone przez MEiN 1 704,87 zł mogą się znaleźć między młotem a kowadłem. Między izbami obrachunkowym mówiącymi o dyscyplinie finansów a sądami pracy.

Z wyliczeń MEiN wynika, że świadczenie urlopowe dla nauczyciela zatrudnionego przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy naliczane proporcjonalnie do okresu naliczania odpisu podstawowego wynosi po zmianach 1 704,87 zł . Tyle powinni dostać nauczyciele do końca sierpnia. Jeśli wcześniej otrzymali mniej, to dostali wyrównanie.

Co jednak, jeśli gminy wypłaciły im więcej?

Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, z powodu różnic w interpretacjach co do metody naliczania świadczenia urlopowego dla nauczycieli (zamieszanie związane było z nowelizacją ustawy okołobudżetowej, która odmroziła odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli), niektóre gminy zamiast wspomnianych przez resort 1704,87 zł wypłaciły nauczycielom 1914,34 zł lub 1788,66 zł. Teraz włodarze takich gmin, w obawie przed konsekwencjami naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zachodzą w głowę, jak zawyżone świadczenia odzyskać.

Problem w tym, że gdyby nawet gmina zwróciła się do nauczyciela o zwrot nienależnie wypłaconych środków, ten wcale nie ma obowiązku ich zwracać.

- Zastosowanie będzie tu miał bowiem art. 91 par. 1 Kodeksu Pracy, z którego wynika, że należności inne niż wymienione w art. 87 par. 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie - wyjaśnia GDP.

Zdesperowanym samorządom pozostaje droga sądowa, ale i tu nie ma pewności wygranej.

- Wszystko zależy od specyfiki danego stanu faktycznego, czyli okoliczności wypłaty środków, w tym ewentualnej świadomości po stronie pracownika co do możliwego zwrotu świadczenia - komentuje DGP. Pracownik miał bowiem prawo już dawno wypłacone mu pieniądze po prostu wydać.

